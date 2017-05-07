NBA: Wizards top Celtics 121-102 to tie series

PHA+V2l6YXJkcyAxMjEsICYjODIzMjtDZWx0aWNzIDEwMjwvcD48cD5CcmFkbGV5IEJlYWwgc2Nv
cmVkIDI5IHBvaW50cyBhbmQgaG9zdCBXYXNoaW5ndG9uIHVzZWQgYSAyNi0wIHRoaXJkLXF1YXJ0
ZXIgcnVuIHRvIGJlYXQgQm9zdG9uIFN1bmRheSBuaWdodCB0byB0aWUgdGhlIHNlY29uZC1yb3Vu
ZCBzZXJpZXMgYXQgdHdvIGdhbWVzIGVhY2guPC9wPjxwPkpvaG4gV2FsbCBhZGRlZCAyNyBwb2lu
dHMgYW5kIDEyIGFzc2lzdHMgZm9yIFdhc2hpbmd0b24uIFdhbGwgaGFkIHNldmVuIHBvaW50cywg
dGhyZWUgYXNzaXN0cyBhbmQgdHdvIHN0ZWFscyBkdXJpbmcgdGhlIHRoaXJkLXF1YXJ0ZXIgc3By
ZWUgdGhhdCBmZWF0dXJlZCBlaWdodCBDZWx0aWNzIHR1cm5vdmVycy4gT3R0byBQb3J0ZXIgc2Nv
cmVkIGZvdXIgb2YgaGlzIDE4IHBvaW50cyBpbiB0aGUgZG9taW5hbnQgc2l4LW1pbnV0ZSBzcGFu
IHRoYXQgYWxzbyBpbmNsdWRlZCBmaXZlIHBvaW50cyBmcm9tIE1hcmtpZWZmIE1vcnJpcy48L3A+
PHA+VHJhaWxpbmcgNTMtNDggYmVmb3JlIHRoZSBydW4sIFdhc2hpbmd0b24gbGVkIDc0LTUzIG9u
IFBvcnRlciYjODIxNztzIGxheXVwIHdpdGggNSBtaW51dGVzIGxlZnQgaW4gdGhlIHRoaXJkLiBU
aGUgV2l6YXJkcyBsZWQgYnkgYXMgbWFueSBhcyAyNiBhbmQgb3V0c2NvcmVkIHRoZSBDZWx0aWNz
ICgyMzctMTkxKSBpbiB0aGUgdHdvIGdhbWVzIGluIEQuQy48L3A+PHA+SXNhaWFoIFRob21hcyBo
YWQgMTkgcG9pbnRzIGZvciBCb3N0b24sIGJ1dCBzY29yZWQgMTcgaW4gdGhlIGZpcnN0IDE1IG1p
bnV0ZXMgYW5kIHdhcyBoZWxkIHRvIDEtb2YtNiBzaG9vdGluZyBhZnRlci48L3A+PHA+R2FtZSA1
IGlzIFdlZG5lc2RheSBpbiBCb3N0b24uIFRoZSBzZXJpZXMgd2lubmVyIHdpbGwgZmFjZSBDbGV2
ZWxhbmQgaW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBGaW5hbHMuPC9wPjxwPlRob3VnaCBub3Ro
aW5nIGNvbXBhcmVkIHRvIGVpZ2h0IHRlY2huaWNhbCBmb3VscyBhbmQgdGhyZWUgZWplY3Rpb25z
IGluIEdhbWUgMywgdGVuc2lvbnMgYnViYmxlZCB1cCBsYXRlIGFmdGVyIHRoZSByZXN1bHQgd2Fz
IG5vIGxvbmdlciBpbiBkb3VidC4gVGhvbWFzIHdhcyBjYWxsZWQgZm9yIGEgdGVjaG5pY2FsIGZv
dWwgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLCBidXQgdGhlIHNpdHVhdGlvbiBkaWQgbm90IGVzY2Fs
YXRlLjwvcD48cD5Sb2NrZXRzIDEyNSwgU3B1cnMgMTA0PC9wPjxwPkphbWVzIEhhcmRlbiBzY29y
ZWQgMjggcG9pbnRzLCBFcmljIEdvcmRvbiBhZGRlZCAyMiBhbmQgaG9zdCBIb3VzdG9uIHJlYm91
bmRlZCBmcm9tIGNvbnNlY3V0aXZlIGxvc3NlcyB0byBiZWF0IFNhbiBBbnRvbmlvIGFuZCB0aWUg
dGhlIFdlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBzZW1pZmluYWwgYXQgMi0yLjwvcD48cD5UaGUgUm9ja2V0
cyBuZXZlciB0cmFpbGVkIGFuZCB1c2VkIGhvdCAzLXBvaW50IHNob290aW5nIHRvIHB1bGwgYXdh
eSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci48L3A+PHA+R2FtZSA1IGlzIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgaW4g
U2FuIEFudG9uaW8uPC9wPjxwPkpvbmF0aG9uIFNpbW1vbnMgaGFkIDE3IHBvaW50cyBmb3IgdGhl
IFNwdXJzLCBhbmQgS2F3aGkgTGVvbmFyZCBhbmQgTGFNYXJjdXMgQWxkcmlkZ2UgYWRkZWQgMTYg
ZWFjaC48L3A+PHA+SG91c3RvbiBtYWRlIDIyIDMtcG9pbnRlcnMgaW4gYSBibG93b3V0IHdpbiBp
biBHYW1lIDEsIGJ1dCBoYWQgc3RydWdnbGVkIGZyb20gbG9uZy1yYW5nZSBpbiBpdHMgdHdvIGxv
c3Nlcy4gVGhlIFJvY2tldHMmIzgyMTc7IDMtcG9pbnQgc2hvb3RpbmcsIGEgaGFsbG1hcmsgb2Yg
dGhlaXIgc3VjY2VzcyBpbiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24sIGdvdCBiYWNrIG9uIHRyYWNrIFN1
bmRheSB3aGVuIHRoZXkgbWFkZSAxOS1vZi00MywgbGVkIGJ5IHNpeCBmcm9tIEdvcmRvbi48L3A+
PHA+VGhlIFJvY2tldHMgbGVkIGJ5IDE1IGVudGVyaW5nIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBhbmQg
aW1tZWRpYXRlbHkgcGFkZGVkIHRoZSBsZWFkIHdoZW4gR29yZG9uIG1hZGUgYSAzLXBvaW50ZXIg
dG8gb3BlbiB0aGUgcGVyaW9kLiBTaW1tb25zIG1hZGUgYSAzIG9uIHRoZSBvdGhlciBlbmQgYmVm
b3JlIEdvcmRvbiBzdHJ1Y2sgYWdhaW4gd2l0aCBoaXMgc2l4dGggMy1wb2ludGVyIHRvIGxlYXZl
IHRoZSBSb2NrZXRzIHVwIDk3LTc5LjwvcD48cD5UaGUgU3B1cnMgd2VyZSB1bmFibGUgdG8gY3V0
IGludG8gdGhlIGxlYWQgYWZ0ZXIgdGhhdCBhbmQgYm90aCB0ZWFtcyBoYWQgbW9zdGx5IGJhY2t1
cHMgb24gdGhlIGNvdXJ0IGJ5IHRoZSBtaWRwb2ludCBvZiB0aGUgcGVyaW9kIHdpdGggdGhlIGdh
bWUgb3V0IG9mIGhhbmQuPC9wPjxwPkhvdXN0b24mIzgyMTc7cyBvZmZlbnNlIGJvdW5jZWQgYmFj
ayBpbiBhIGJpZyB3YXkgYWZ0ZXIgdGhlIHRlYW0gaGFkIGJlZW4gaGVsZCB0byBiZWxvdyAxMDAg
cG9pbnRzIGluIGVhY2ggb2YgdGhlIGxhc3QgdHdvIGdhbWVzIGFmdGVyIGZhaWxpbmcgdG8gcmVh
Y2ggdGhlIG1hcmsgb25seSBmaXZlIHRpbWVzIGluIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbi48L3A+PHA+
TEFURSBTQVRVUkRBWTogJiM4MjMyO1dhcnJpb3JzIDEwMiwgJiM4MjMyO0phenogOTE8L3A+PHA+
S2V2aW4gRHVyYW50IGhhZCAzOCBwb2ludHMgYW5kIDEzIHJlYm91bmRzIGFuZCBHb2xkZW4gU3Rh
dGUgYmVhdCBob3N0IFV0YWggdG8gdGFrZSBhIDMtMCBsZWFkIGluIHRoZSBXZXN0ZXJuIENvbmZl
cmVuY2Ugc2VtaWZpbmFsIHNlcmllcy48L3A+PHA+U3RlcGhlbiBDdXJyeSBhbmQgS2xheSBUaG9t
cHNvbiB3ZXJlIGEgY29tYmluZWQgNy1mb3ItMjkgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgYW5kIDMtZm9yLTE1
IGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZSwgbGVhdmluZyBEdXJhbnQgdG8gbGVhZCB0aGUgV2FycmlvcnMu
PC9wPjxwPlRoZSBKYXp6IGxlZCA3NS03NCBlYXJseSBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIsIGJ1
dCB0aGUgV2FycmlvcnMgd2VudCBvbiBhIDEwLTQgcnVuIGFuZCBuZXZlciB0cmFpbGVkIGFnYWlu
LiBDdXJyeSBhbmQgRHVyYW50IGhpdCBiYWNrIHRvIGJhY2sgM3MgdG8gZ2l2ZSBHb2xkZW4gU3Rh
dGUgYSA5Mi04NCBsZWFkIHdpdGggMzowNCBsZWZ0LjwvcD48cD5DdXJyeSBmaW5pc2hlZCB3aXRo
IDIzIHBvaW50cyBvbiA2LWZvci0yMCBzaG9vdGluZy4gR29yZG9uIEhheXdhcmQgbGVkIFV0YWgg
d2l0aCAyOSBwb2ludHMuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.