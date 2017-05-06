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Cavaliers report

Raptors’ Kyle Lowry says he’s doubtful for Game 4 Sunday against Cavaliers

Associated Press

Published: May 6, 2017 - 06:44 PM
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Toronto Raptors' Kyle Lowry looks on in the second half in Game 1 of a second-round NBA basketball playoff series against the Cleveland Cavaliers, Monday in Cleveland. The Cavaliers won 116-105. (AP Photo/Tony Dejak)


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