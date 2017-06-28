Rockets to acquire Chris Paul from Clippers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SE9VU1RPTjogQ2hyaXMgUGF1bCBpcyBoZWFkaW5nIHRvIEhvdXN0b24gdG8gam9pbiBKYW1l
cyBIYXJkZW4sIGFuZCB0aGUgUm9ja2V0cyB3aWxsIHNvb24gaGF2ZSB0d28gQWxsLVN0YXJzIGlu
IHRoZSBiYWNrY291cnQgdG8gbGVhZCB0aGVpciBjaGFzZSBmb3IgYSBjaGFtcGlvbnNoaXAuPC9w
PjxwPlRoZSBSb2NrZXRzIGhhdmUgcmVhY2hlZCBhbiBhZ3JlZW1lbnQgdG8gYWNxdWlyZSBQYXVs
IGZyb20gdGhlIENsaXBwZXJzIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBQYXRyaWNrIEJldmVybGV5LCBMb3Ug
V2lsbGlhbXMsIFNhbSBEZWtrZXIgYW5kIGEgcHJvdGVjdGVkIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2sgbmV4
dCB5ZWFyLCBhIHBlcnNvbiBmYW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBkZWFsIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0
ZWQgUHJlc3Mgb24gV2VkbmVzZGF5LiBUaGUgcGljayBpcyBvbmx5IHByb3RlY3RlZCBpZiBIb3Vz
dG9uJiM4MjE3O3MgcGljayBsYW5kcyBpbiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgb2YgdGhlIDIwMTggZHJh
ZnQsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcGVyc29uIHdobyBzcG9rZSBvbiB0aGUgY29uZGl0aW9uIG9m
IGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIHRoZSB0ZWFtcyBoYXZlbiYjODIxNzt0IGZpbmFsaXplZCB0aGUg
dHJhZGUgd2l0aCBmcmVlIGFnZW5jeSBjb21pbmcgdXAgb24gU2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPlRoZSAz
Mi15ZWFyLW9sZCBQYXVsIG9wdGVkIGluIGZvciB0aGUgbGFzdCB5ZWFyIG9mIGhpcyBjb250cmFj
dCBzbyB0aGUgQ2xpcHBlcnMgY291bGQgd29yayBvbiBhIGRlYWwuPC9wPjxwPlRoZSBuaW5lLXRp
bWUgQWxsLVN0YXIgaGFzIGF2ZXJhZ2VkIDE4LjcgcG9pbnRzLCA5LjkgYXNzaXN0cywgNC40IHJl
Ym91bmRzIGFuZCAyLjMgc3RlYWxzIG92ZXIgaGlzIDEyLXllYXIgY2FyZWVyLCB0aG91Z2ggaGUg
aGFzIGJlZW4gZG9nZ2VkIHdpdGggY3JpdGljaXNtIGluIHJlY2VudCB5ZWFycyBmb3IgZmFpbGlu
ZyB0byBoZWxwIHRoZSBDbGlwcGVycyBnZXQgb3V0IG9mIHRoZSBzZWNvbmQgcm91bmQgb2YgdGhl
IHBsYXlvZmZzLiBMb3MgQW5nZWxlcyByZWFjaGVkIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uIGluIGVhY2ggb2Yg
UGF1bCYjODIxNztzIHNpeCBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIHRlYW0sIGJ1dCB0aGUgQ2xpcHBlcnMg
d2VyZSBlbGltaW5hdGVkIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCB0aHJlZSB0aW1lcyBhbmQgaW4gdGhl
IFdlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBzZW1pZmluYWxzIHRocmVlIG90aGVyIHRpbWVzLjwvcD48cD5Q
ZXJoYXBzIHRoZSBtb3N0IGNydXNoaW5nIHBsYXlvZmYgc2VyaWVzIGxvc3Mgb2YgaGlzIHRlbnVy
ZSB3aXRoIHRoZSBDbGlwcGVycyBjYW1lIHRvIHRoZSBSb2NrZXRzIGluIDIwMTUuIExvcyBBbmdl
bGVzIGhhZCBhIDMtMSBsZWFkIGluIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIHNlbWlmaW5hbHMgYmVmb3JlIEhv
dXN0b24gd29uIHRoZSBsYXN0IHRocmVlIGdhbWVzIG9mIHRoZSBzZXJpZXMgdG8gc2VuZCBQYXVs
IGFuZCB0aGUgQ2xpcHBlcnMgaG9tZSBlYXJseSB5ZXQgYWdhaW4uPC9wPjxwPlRoZSBDbGlwcGVy
cyB3ZXJlIGVsaW1pbmF0ZWQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIHRoZSBwYXN0IHR3byBzZWFzb25z
IGFuZCBhcmUgbGlrZWx5IHRvIGxvb2sgbXVjaCBkaWZmZXJlbnQgbmV4dCBzZWFzb24uIFRoZSBQ
YXVsIHRyYWRlIGNvbWVzIGFmdGVyIEJsYWtlIEdyaWZmaW4gaW5mb3JtZWQgdGhlIHRlYW0gbGFz
dCB3ZWVrIHRoYXQgaGUgaXMgb3B0aW5nIG91dCBvZiB0aGUgbGFzdCB5ZWFyIG9mIGhpcyBjb250
cmFjdCB0byBleHBsb3JlIGZyZWUgYWdlbmN5LiBKLkouIFJlZGljayBpcyBhbHNvIGEgZnJlZSBh
Z2VudC48L3A+PHA+SW4gSG91c3RvbiwgUGF1bCBqb2lucyBhIHRlYW0gbGVkIGJ5IEhhcmRlbiB0
aGF0IHdhcyBlbGltaW5hdGVkIGJ5IHRoZSBTYW4gQW50b25pbyBTcHVycyBpbiB0aGUgY29uZmVy
ZW5jZSBzZW1pZmluYWxzIGxhc3Qgc2Vhc29uLiBXaXRoIEhhcmRlbiYjODIxNztzIG1vdmUgdG8g
cG9pbnQgZ3VhcmQgbGFzdCBzZWFzb24sIFBhdWwmIzgyMTc7cyByb2xlIHdpbGwgcHJvYmFibHkg
YmUgYSBiaXQgZGlmZmVyZW50IHRoYW4gaXQgaGFzIGJlZW4gaW4gTG9zIEFuZ2VsZXMuPC9wPjxw
PkJ1dCBoZSB3aWxsIGFkZCBhbm90aGVyIHNjb3JpbmcgZGltZW5zaW9uIGluIHJlcGxhY2luZyBC
ZXZlcmxleSBpbiB0aGUgc3RhcnRpbmcgbGluZXVwLiBCZXZlcmxleSByZWNlaXZlZCBOQkEgZGVm
ZW5zaXZlIGZpcnN0IHRlYW0gaG9ub3JzIGxhc3Qgd2VlaywgYnV0IGF2ZXJhZ2VkIGp1c3QgOS4z
IHBvaW50cyBpbiBoaXMgZml2ZSBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIFJvY2tldHMuIEhlJiM4MjE3O3Mg
dGhlIG9ubHkgSG91c3RvbiBzdGFydGVyIGludm9sdmVkIGluIHRoZSBkZWFsLCB3aXRoIFdpbGxp
YW1zIGFuZCBEZWtrZXIgcGxheWluZyByZXNlcnZlIHJvbGVzIGxhc3Qgc2Vhc29uLjwvcD48cD5X
aWxsaWFtcywgdGhlIDIwMTQtMTUgTkJBIFNpeHRoIE1hbiBvZiB0aGUgWWVhciwgd2FzIHRyYWRl
ZCB0byB0aGUgUm9ja2V0cyBmcm9tIHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBMYWtlcnMgaW4gRmVicnVhcnku
IEhlIGF2ZXJhZ2VkIDE0LjkgcG9pbnRzIGFuZCB0aHJlZSByZWJvdW5kcyBpbiAyMyBnYW1lcyBm
b3IgSG91c3RvbiBhZnRlciB0aGUgdHJhZGUuPC9wPjxwPkRla2tlciwgdGhlIDE4dGggcGljayBp
biB0aGUgMjAxNSBkcmFmdCwgbWlzc2VkIGFsbCBidXQgdGhyZWUgZ2FtZXMgYXMgYSByb29raWUg
YmVjYXVzZSBvZiBiYWNrIHN1cmdlcnkuIFRoZSBzbWFsbCBmb3J3YXJkIHdhcyBoZWFsdGh5IHRo
aXMgc2Vhc29uIGFuZCBhcHBlYXJlZCBpbiA3NyBnYW1lcyBhbmQgYXZlcmFnZWQgNi4zIHBvaW50
cyBhbmQgMy42IHJlYm91bmRzLjwvcD48cD5UaGUgZGVhbCB3YXMgZmlyc3QgcmVwb3J0ZWQgYnkg
VGhlIFZlcnRpY2FsLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.