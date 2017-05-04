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Spurs’ Tony Parker out for rest of playoffs with quad injury

By Jon Krawczynski
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 03:11 PM
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In this Wednesday, May 3, 2017 photo, San Antonio Spurs' Patty Mills,right, looks over Tony Parker after Parker injured his left leg in the second half of Game 2 of the Western Conference semifinals at the AT&T Center against the Houston Rockets in San Antonio. The Spurs announced on Thursday, May 4, 2017, that Parker has a ruptured quadriceps tendon in his left leg. (Jerry Lara/The San Antonio Express-News via AP)


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