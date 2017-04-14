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The NBA playoffs have arrived, and here’s 10 things to watch

By Tim Reynolds
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 02:20 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James watches from the bench in the first half of an NBA basketball game against the Toronto Raptors, Wednesday, April 12, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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