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Western Conference finals:  Warriors vs. Spurs

Warriors coach Steve Kerr returns to practice for first time in three weeks

By Janie McCauley
Associated Press

Published: May 13, 2017 - 06:35 PM
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Golden State Warriors head coach Steve Kerr looks on in the first half of agame against the Denver Nuggets, Feb. 13 in Denver. Ailing Kerr attended the Warriors' practice Saturday morning returning to the floor for the first time in more than three weeks. (AP Photo/David Zalubowski)


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