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2017 NFL Draft: Ohio State cornerback, Massillon native Gareon Conley picked by Oakland Raiders in first round amid rape allegations

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 27, 2017 - 11:01 PM | Updated: April 28, 2017 - 09:36 AM
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Cornerback Gareon Conley makes a catch while running a drill during football Pro Day at Ohio State University, March 23 in Columbus. (AP Photo/Paul Vernon)

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