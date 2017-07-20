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AP Exclusive: Cleveland Browns’ stadium, Baltimore hotel may sport flammable panels

By Juliet Linderman, Jason Dearen And Jeff Martin
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 10:26 AM | Updated: July 20, 2017 - 10:48 AM
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FILE-In this Sunday, Sept. 13, 2009 file photo, fans walk into Cleveland Browns Stadium before the Minnesota Vikings play the Cleveland Browns in an NFL football game, in Cleveland. In sales brochures, a U.S. company boasted of the "stunning visual effect" its shimmering aluminum panels created in an NFL stadium, an Alaskan school and a 33-story hotel on Baltimore's waterfront.(AP Photo/Tony Dejak, File)


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