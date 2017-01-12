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NFL report

Chargers’ next move? Chasing respect in sports-saturated L.A.

By Greg Beacham
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 08:31 PM
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Former San Diego Chargers player Kassim Osgood, center, talks with angry Chargers fans in front of San Diego Chargers headquarters after the team announced that it will move to Los Angeles, Thursday in San Diego. (AP Photo/Denis Poroy)


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