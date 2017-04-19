Ex-NFL star Aaron Hernandez dead after hanging self in cell

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Qk9TVE9OOiBGb3JtZXIgTkZMIHN0YXIgQWFyb24gSGVybmFuZGV6IGhhbmdlZCBoaW1zZWxm
IFdlZG5lc2RheSBpbiB0aGUgcHJpc29uIGNlbGwgd2hlcmUgaGUgd2FzIHNlcnZpbmcgYSBsaWZl
IHNlbnRlbmNlIGZvciBtdXJkZXIsIHRha2luZyBoaXMgbGlmZSBvbiB0aGUgc2FtZSBkYXkgaGlz
IGV4LXRlYW1tYXRlcyBvbiB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMgd2VyZSBzZXQgdG8gdmlz
aXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHRvIG1hcmsgdGhlaXIgU3VwZXIgQm93bCB2aWN0b3J5LjwvcD48
cD5IaXMgZGVhdGggY2FtZSBqdXN0IGRheXMgYWZ0ZXIgdGhlIDI3LXllYXItb2xkIGF0aGxldGUg
d2FzIGFjcXVpdHRlZCBpbiBhIHNlY29uZCBtdXJkZXIgY2FzZS48L3A+PHA+R3VhcmRzIGZvdW5k
IEhlcm5hbmRleiBqdXN0IGFmdGVyIDMgYS5tLiwgQ29ycmVjdGlvbiBEZXBhcnRtZW50IHNwb2tl
c21hbiBDaHJpc3RvcGhlciBGYWxsb24gc2FpZC4gVGhlIG9uZXRpbWUgdGlnaHQgZW5kIHdhcyB0
YWtlbiB0byBhIGhvc3BpdGFsIGFuZCBwcm9ub3VuY2VkIGRlYWQgYWJvdXQgYW4gaG91ciBsYXRl
ci48L3A+PHA+SGVybmFuZGV6IGhhZCBiZWVuIGhvdXNlZCBpbiBhIHNpbmdsZSBjZWxsIGluIGEg
Z2VuZXJhbCBwb3B1bGF0aW9uIHVuaXQgYXQgdGhlIG1heGltdW0tc2VjdXJpdHkgc3RhdGUgcHJp
c29uIGluIFNoaXJsZXkuIEhlIHRyaWVkIHRvIGphbSB0aGUgY2VsbCBkb29yIHRvIHByZXZlbnQg
Z3VhcmRzIGZyb20gb3BlbmluZyBpdCBhbmQgaGFuZ2VkIGhpbXNlbGYgd2l0aCBhIGJlZHNoZWV0
IHRpZWQgdG8gYSB3aW5kb3csIEZhbGxvbiBzYWlkLjwvcD48cD5GYWxsb24gc2FpZCBoZSB3YXMg
bm90IGF3YXJlIG9mIGFueSBzdWljaWRlIG5vdGUuIEhlIHNhaWQgb2ZmaWNpYWxzIGhhZCBubyBy
ZWFzb24gdG8gYmVsaWV2ZSBIZXJuYW5kZXogbWlnaHQgdGFrZSBoaXMgbGlmZSwgYW5kIGlmIHRo
ZXkgaGFkIGhhZCBhbnkgc3VjaCB3b3JyaWVzLCBoZSB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gdHJhbnNmZXJy
ZWQgdG8gYSBtZW50YWwgaGVhbHRoIHVuaXQuPC9wPjxwPkhlIGhlbHBlZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0
eSBvZiBGbG9yaWRhIHdpbiB0aGUgMjAwOCBOQ0FBIGNoYW1waW9uc2hpcCwgYnV0IGhlIGRyb3Bw
ZWQgdG8gdGhlIGZvdXJ0aCByb3VuZCBvZiB0aGUgTkZMIGRyYWZ0IGJlY2F1c2Ugb2YgaGlzIGJl
aGF2aW9yIG9mIGNvbGxlZ2UsIHdoZXJlIGhlIGZhaWxlZCBhIGRydWcgdGVzdCwgaGUgd2FzIGFj
Y3VzZWQgb2YgcHVuY2hpbmcgYSBiYXIgZW1wbG95ZWUsIGFuZCBoaXMgbmFtZSBjYW1lIHVwIGlu
IGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gaW50byBhIHNob290aW5nLjwvcD48cD5IZSB3YXMgYSBwcm9kdWN0
aXZlIHRpZ2h0IGVuZCBmb3IgdGhlIFBhdHJpb3RzIGZvciB0aHJlZSBzZWFzb25zLCBjYXRjaGlu
ZyA3OSBwYXNzZXMgZm9yIDkxMCB5YXJkcyBhbmQgc2V2ZW4gdG91Y2hkb3ducyBpbiBoaXMgc2Vj
b25kIHllYXIgdG8gaGVscCB0aGUgdGVhbSByZWFjaCB0aGUgU3VwZXIgQm93bC4gSW4gMjAxMiwg
aGUgc2lnbmVkIGEgZml2ZS15ZWFyLCAkNDAgbWlsbGlvbiBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24uPC9w
PjxwPlR3byB5ZWFycyBsYXRlciwgSGVybmFuZGV6IHdhcyB1bmFibGUgdG8gZXZlbiB3YXRjaCBo
aXMgZm9ybWVyIHRlYW0gcGxheSBvbiB0ZWxldmlzaW9uIHdoaWxlIGhlIHdhcyBpbiBwcmlzb24g
YXdhaXRpbmcgdHJpYWwgaW4gb25lIHNob290aW5nIGFuZCBhbHJlYWR5IGEgc3VzcGVjdCBpbiBh
bm90aGVyLjwvcD48cD5UaGUgdGVhbSByZWxlYXNlZCBoaW0gaW4gSnVuZSAyMDEzLCBzaG9ydGx5
IGFmdGVyIGhlIHdhcyBhcnJlc3RlZCBpbiB0aGUga2lsbGluZyBvZiBPZGluIExsb3lkLCBhIHNl
bWktcHJvZmVzc2lvbmFsIGZvb3RiYWxsIHBsYXllciB3aG8gd2FzIGRhdGluZyB0aGUgc2lzdGVy
IG9mIEhlcm5hbmRleiYjODIxNztzIGZpYW5jZWUuIEhlIHdhcyBjb252aWN0ZWQgYW5kIHNlbnRl
bmNlZCB0byBsaWZlIHdpdGhvdXQgdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IG9mIHBhcm9sZS48L3A+PHA+TGFz
dCBGcmlkYXksIEhlcm5hbmRleiB3YXMgYWNxdWl0dGVkIGluIHRoZSBkZWFkbHkgMjAxMiBkcml2
ZS1ieSBzaG9vdGluZ3Mgb2YgdHdvIG1lbiBpbiBCb3N0b24uIFByb3NlY3V0b3JzIHNhaWQgaGUg
Z3VubmVkIHRoZW0gZG93biBhZnRlciBvbmUgb2YgdGhlbSBhY2NpZGVudGFsbHkgc3BpbGxlZCBh
IGRyaW5rIG9uIGhpbSBpbiBhIEJvc3RvbiBuaWdodGNsdWIuPC9wPjxwPkFzIHRoZSBqdXJ5IHdh
cyBkZWxpYmVyYXRpbmcgbGFzdCB3ZWVrLCBjYW1lcmFzIHNwaWVkIEhlcm5hbmRleiBibG93aW5n
IGtpc3NlcyB0byB0aGUgeW91bmcgZGF1Z2h0ZXIgaGUgZmF0aGVyZWQgd2l0aCBmaWFuYyYjMjMz
O2UgU2hheWFubmEgSmVua2lucy48L3A+PHA+SGlzIGRlYXRoIHdhcyAmIzgyMjA7YSBzaG9ja2lu
ZyBhbmQgc2FkIGVuZCB0byBhIHZlcnkgdHJhZ2ljIHNlcmllcyBvZiBldmVudHMgdGhhdCBoYXMg
bmVnYXRpdmVseSBpbXBhY3RlZCBhIG51bWJlciBvZiBmYW1pbGllcywmIzgyMjE7IHNhaWQgQnJp
c3RvbCBDb3VudHkgRGlzdHJpY3QgQXR0b3JuZXkgVGhvbWFzIFF1aW5uLCB3aG8gcHJvc2VjdXRl
ZCBIZXJuYW5kZXogaW4gdGhlIExsb3lkIGNhc2UuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHN1Z2dlc3Rl
ZCBMbG95ZCBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIGtpbGxlZCB0byBrZWVwIGhpbSBxdWlldCBhYm91dCB0aGUg
MjAxMiBCb3N0b24ga2lsbGluZ3MuPC9wPjxwPkhlcm5hbmRleiYjODIxNztzIGxhd3llcnMgZGlk
IG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSByZXNwb25kIHRvIGEgcmVxdWVzdCBmb3IgY29tbWVudC48L3A+PHA+
VGhlIFBhdHJpb3RzIGhhZCBubyBpbW1lZGlhdGUgY29tbWVudC48L3A+PHA+VGhlIFdvcmNlc3Rl
ciBDb3VudHkgZGlzdHJpY3QgYXR0b3JuZXkmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgYW5kIHRoZSBDb3JyZWN0
aW9uIERlcGFydG1lbnQgYXJlIGludmVzdGlnYXRpbmcgdGhlIGRlYXRoLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.