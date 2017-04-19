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Ex-NFL star Aaron Hernandez dead after hanging self in cell

By Jimmy Golen
Associated Press

Published: April 19, 2017 - 07:51 AM
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FILE - In this Friday, April 14, 2017, file photo, Former New England Patriots tight end Aaron Hernandez turns to look in the direction of the jury as he reacts to his double murder acquittal at Suffolk Superior Court in Boston. Hernandez hung himself and was pronounced dead at a Massachusetts hospital early Wednesday, April 19, 2017, according to officials. (AP Photo/Stephan Savoia, Pool, File)


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