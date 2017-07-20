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Building standards

FirstEnergy Stadium in Cleveland might have flammable panels

By Juliet Linderman, Jason Dearen and Jeff Martin
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 10:26 AM | Updated: July 21, 2017 - 07:31 AM
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In this Sept. 13, 2009 photo, fans walk into Cleveland Browns Stadium before the Minnesota Vikings play the Cleveland Browns in a game, in Cleveland. In sales brochures, a U.S. company boasted of the "stunning visual effect" its shimmering aluminum panels created in an NFL stadium, an Alaskan school and a 33-story hotel on Baltimore's waterfront. (AP Photo/Tony Dejak)


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