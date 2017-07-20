All CATEGORIES
☰ Menu

Building standards

FirstEnergy Stadium in Cleveland might have flammable panels

By Juliet Linderman, Jason Dearen and Jeff Martin
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 10:26 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Sept. 13, 2009 photo, fans walk into Cleveland Browns Stadium before the Minnesota Vikings play the Cleveland Browns in a game, in Cleveland. In sales brochures, a U.S. company boasted of the "stunning visual effect" its shimmering aluminum panels created in an NFL stadium, an Alaskan school and a 33-story hotel on Baltimore's waterfront. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

tribe20cut_1 Jeff Chiu - AP
Giants 5, Indians 4: Buster Posey’s two-out, two-run double in ninth sends Indians to defeat

SAN FRANCISCO: Their worst season in years has afforded the San Francisco Giants few light-hearted moments.

browns21web
Browns coach Hue Jackson launches foundation, announces plans to provide housing for victims of human trafficking - 9:11 PM
High school notebook: Zach Boyd of Tallmadge pledges to play baseball at Morehead State
esports20cut_1
Already packing arenas across the nation, eSports gaining ground in college athletics departments
hsnotes20cut
High school notebook: Aurora’s Gavin Blunt commits to play football at the University of Akron
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next