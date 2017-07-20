All CATEGORIES
☰ Menu

Building standards

FirstEnergy Stadium in Cleveland might have flammable panels

By Juliet Linderman, Jason Dearen and Jeff Martin
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 10:26 AM | Updated: July 21, 2017 - 07:31 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Sept. 13, 2009 photo, fans walk into Cleveland Browns Stadium before the Minnesota Vikings play the Cleveland Browns in a game, in Cleveland. In sales brochures, a U.S. company boasted of the "stunning visual effect" its shimmering aluminum panels created in an NFL stadium, an Alaskan school and a 33-story hotel on Baltimore's waterfront. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’

Racing enthusiasts will gather in Akron for a car show Sunday that will be a celebration of local drag-racing pioneer Arlen Vanke, who died in June. His 81st birthday would have been Saturday.

tribe22cut_1
Indians 13, Blue Jays 3: Edwin Encarnacion leads offensive eruption against former team
marla22cut_1
Marla Ridenour: With relationships seemingly beyond repair, Cavaliers should trade Kyrie Irving if they can get big return
cavs22cut_1
Cavaliers guard Kyrie Irving has reportedly requested a trade
RubberDucks report: Greg Allen rounding back into form in Akron following hamate injury
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next