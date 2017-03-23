All CATEGORIES
☰ Menu

Former Browns running back Trent Richardson denies abuse

Associated Press

Published: March 23, 2017 - 03:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Aug. 14, 2015, file photo, Oakland Raiders running back Trent Richardson warms up before an NFL preseason game in Oakland, Calif. Richardson was arrested and accused of hitting his ex-girlfriend in February, but he has denied the charges. Richardson told Al.com, in an interview published Thursday, March 23, 2017, that he would never strike a female. He says his February arrest happened after his former girlfriend punched him and pulled out some of his hair. (AP Photo/Ben Margot, File)


MORE IN SPORTS

stv24cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
High school basketball/St. Vincent-St. Mary 62, Trotwood-Madison 60: Jayvon Graves’ game-winning shot propels Irish into Division II state title game

COLUMBUS: St. Vincent-St. Mary senior Jayvon Graves continues to have a flair for the dramatic.

marla24cut_01
Marla Ridenour: Was LeBron James sending Cavaliers’ a man-up message with his performance in loss to Nuggets?
Notre Dame quarterback DeShone Kizer succeeds in using pro day to rebound from disappointing combine
bnotes24cut
Browns notebook: Left tackle Joe Thomas believes Mitchell Trubisky is the quarterback to draft this year
High school boys basketball: Jackson ventures to Columbus seeking two victories to win its second Division I state championship
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next