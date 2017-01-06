Former Ohio State star Ezekiel Elliott lands on AP All-Pro Team as a rookie

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhyZWUgcm9va2llcyBhbW9uZyAxNyBmaXJzdC10aW1lIHNlbGVjdGlvbnMgaGlnaGxpZ2h0
IFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIDIwMTYgTkZMIEFsbC1Qcm8gVGVhbSwgbGVkIGJ5IERhbGxh
cyBydW5uaW5nIGJhY2sgRXpla2llbCBFbGxpb3R0IGFuZCBLYW5zYXMgQ2l0eSYjODIxNztzIFR5
cmVlayBIaWxsLCBhIHVuYW5pbW91cyBjaG9pY2UgYXMgcHVudCByZXR1cm5lci48L3A+PHA+T25l
IHN0YXIgbm90IG9uIHRoZSB0ZWFtIGFubm91bmNlZCBGcmlkYXk6IFRvbSBCcmFkeSwgd2hvIHdh
cyBzdGVsbGFyIGFmdGVyIGEgZm91ci1nYW1lIHN1c3BlbnNpb24sIGJ1dCB3YXMgZWRnZWQgYnkg
QXRsYW50YSBxdWFydGVyYmFjayBNYXR0IFJ5YW4uPC9wPjxwPkZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSwg
dGhlIG5hdGlvbndpZGUgcGFuZWwgb2YgNTAgc3BvcnRzIHdyaXRlcnMgYW5kIGJyb2FkY2FzdGVy
cyB3aG8gcmVndWxhcmx5IGNvdmVyIHRoZSBORkwgdm90ZWQgZm9yIHNwZWNpZmljIHBvc2l0aW9u
cyBvbiB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUsIGEgZmxleCBwbGF5ZXIgb24gb2ZmZW5zZSwgYSBmaWZ0
aCBkZWZlbnNpdmUgYmFjaywgYW5kIGEgcHVudCByZXR1cm5lciBhbmQgc3BlY2lhbCB0ZWFtZXIu
PC9wPjxwPlRlbm5lc3NlZSByaWdodCB0YWNrbGUgSmFjayBDb25rbGluIGlzIHRoZSBvdGhlciBy
b29raWUuIE90aGVyIG5ld2NvbWVycyBpbmNsdWRlIEFyaXpvbmEgcnVubmluZyBiYWNrIERhdmlk
IEpvaG5zb24gKGZsZXgpOyBEZW52ZXIgY29ybmVyYmFjayBDaHJpcyBIYXJyaXMgSnIuIChEQik7
IGFuZCBOZXcgRW5nbGFuZCYjODIxNztzIE1hdHRoZXcgU2xhdGVyIChzcGVjaWFsIHRlYW1lciku
PC9wPjxwPk9uZSBvdGhlciB1bmFuaW1vdXMgcGljayBpcyBCYWx0aW1vcmUgcGxhY2VraWNrZXIg
SnVzdGluIFR1Y2tlci48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSAxOTgx
IHRoYXQgc28gbWFueSBmaXJzdC15ZWFyIHBsYXllcnMgbWFkZSB0aGUgdGVhbS4gQmFjayB0aGVu
LCBpdCB3YXMgZnV0dXJlIEhhbGwgb2YgRmFtZXJzIExhd3JlbmNlIFRheWxvciBhbmQgUm9ubmll
IExvdHQsIGFuZCAxOTgwIEhlaXNtYW4td2lubmluZyBydW5uaW5nIGJhY2sgR2VvcmdlIFJvZ2Vy
cy48L3A+PHA+V2l0aCBvbmx5IHNldmVuIHJlcGVhdGVycyBmcm9tIGxhc3Qgc2Vhc29uJiM4MjE3
O3Mgc3F1YWQsIHRoZSBBbGwtUHJvIFRlYW0gaGFzIGEgZGVjaWRlZGx5IG5ldyBmbGF2b3Igbm90
IG9ubHkgaW4gYWxpZ25tZW50LCBidXQgbWFrZXVwLiBOb3Qgc3VycHJpc2luZ2x5LCB0aGUgQ293
Ym95cyBoYXZlIHRoZSBtb3N0IHBsYXllcnMgc2VsZWN0ZWQgd2l0aCBmaXZlOiBFbGxpb3R0LCB0
aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgbGVhZGluZyBydXNoZXIgYW5kIGEgZm9ybWVyIHN0YXIgYXQgT2hp
byBTdGF0ZTsgbGluZWJhY2tlciBTZWFuIExlZTsgYW5kIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lbWVuIFR5cm9u
IFNtaXRoIChsZWZ0IHRhY2tsZSksIFRyYXZpcyBGcmVkZXJpY2sgKGNlbnRlcikgYW5kIFphY2sg
TWFydGluIChyaWdodCBndWFyZCkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHNwZWNpYWwsJiM4
MjIxOyBFbGxpb3R0IHNhaWQuICYjODIyMDtKdXN0IHRvIGJlIGFibGUgdG8gY29tZSBpbnRvIHRo
aXMgbGVhZ3VlIG15IGZpcnN0IHllYXIgYW5kIGRvbWluYXRlIGFuZCBqdXN0IHBsYXkgYXQgdGhl
IGxldmVsIEkmIzgyMTc7bSBwbGF5aW5nLCBhbmQganVzdCBraW5kIG9mIGdldCB0aGVzZSBob25v
cnMgYWxyZWFkeSBhcyBhIHJvb2tpZSwgaXQgbWVhbnMgYSBsb3QuIEkgd2FzIG5ldmVyIGV2ZW4g
QWxsLUFtZXJpY2FuIGluIGNvbGxlZ2UuIEkgd2FzIG5ldmVyIGEgZmlyc3QtdGVhbSBBbGwtQW1l
cmljYW4uIEkmIzgyMTc7bGwgbmV2ZXIgZ2V0IGEgQnVja2V5ZSB0cmVlIGF0IE9oaW8gU3RhdGUu
IFRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgb25lIHRoaW5nIHRoYXQgSSByZWdyZXQgdGhlIG1vc3QuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtLaW5kIG9mIHNlZWluZyBpdCBjb21lIGludG8gdGhlIGxlYWd1ZSBhbmQgbWFraW5n
IEFsbC1Qcm8gdGhpcyByb29raWUgeWVhciwgaXQgZGVmaW5pdGVseSBtZWFucyBhIGxvdC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkthbnNhcyBDaXR5IGlzIG5leHQgd2l0aCBmb3VyOiBIaWxsLCB0aWdodCBlbmQg
VHJhdmlzIEtlbGNlLCBzYWZldHkgRXJpYyBCZXJyeSBhbmQgY29ybmVyYmFjayBNYXJjdXMgUGV0
ZXJzLjwvcD48cD5SeWFuLCB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgdG9wIHBhc3NlciAoMTE3LjEgcmF0
aW5nLCAzOCB0b3VjaGRvd25zLCA3IGludGVyY2VwdGlvbnMpLCBpcyBvbmUgb2YgdGhyZWUgRmFs
Y29ucywgam9pbmVkIGJ5IGVkZ2UgcnVzaGVyIFZpYyBCZWFzbGV5IEpyLiwgdGhlIE5GTCYjODIx
NztzIHNhY2tzIGxlYWRlciB3aXRoIDE1ICYjMTg5OywgYW5kIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgSnVsaW8g
Sm9uZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSBhcmUgc28gbWFueSB0aGluZ3MgdGhhdCBkb24mIzgy
MTc7dCBzaG93IHVwIG9uIHRoZSBzdGF0IHNoZWV0LCYjODIyMTsgRmFsY29ucyBjb2FjaCBEYW4g
UXVpbm4gc2FpZCBvZiBSeWFuLiAmIzgyMjA7SG93IG1hbnkgcGVvcGxlIGhlJiM4MjE3O3MgYWZm
ZWN0ZWQgb24gb3VyIHRlYW0uIEhlJiM4MjE3O3MgYSBmYW50YXN0aWMgdGVhbW1hdGUuIFRoYXQm
IzgyMTc7cyBvbmUgb2YgdGhlIGhpZ2hlc3QgcHJhaXNlcyB5b3UgY2FuIGdpdmUgdG8gYSBiYWxs
cGxheWVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Sm9uZXMgYW5kIFN0ZWVsZXJzIHdpZGVvdXQgQW50b25pbyBC
cm93biBhcmUgcmVwZWF0ZXJzIGZyb20gMjAxNSwgYWxvbmcgd2l0aCBCZXJyeSwgZWRnZSBydXNo
ZXIgS2hhbGlsIE1hY2sgb2YgT2FrbGFuZCwgaW50ZXJpb3IgbGluZW1hbiBBYXJvbiBEb25hbGQg
b2YgTG9zIEFuZ2VsZXMsIGxpbmViYWNrZXIgVm9uIE1pbGxlciBvZiBEZW52ZXIsIGFuZCBwdW50
ZXIgSm9obm55IEhla2tlciBvZiB0aGUgUmFtcy4gQWxzbyBoYXZpbmcgcHJldmlvdXNseSBtYWRl
IGFuIEFsbC1Qcm8gdGVhbTogU2VhdHRsZSBsaW5lYmFja2VyIEJvYmJ5IFdhZ25lciAoMjAxNCkg
YW5kIE1pbm5lc290YSBraWNrIHJldHVybmVyIENvcmRhcnJlbGxlIFBhdHRlcnNvbiAoMjAxMyku
PC9wPjxwPkZpcnN0LXRpbWVycyBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSB0aHJlZSByb29raWVzIGFyZSBSeWFu
LCBKb2huc29uLCBLZWxjZSwgQmVhc2xleSwgTGVlLCBTbGF0ZXIsIEhhcnJpcywgUGV0ZXJzLCBN
YXJ0aW4sIEZyZWRlcmljaywgT2FrbGFuZCBsZWZ0IGd1YXJkIEtlbGVjaGkgT3NlbWVsZSwgRGVu
dmVyIGNvcm5lcmJhY2sgQXFpYiBUYWxpYiwgYW5kIEdpYW50cyBzYWZldHkgTGFuZG9uIENvbGxp
bnMgYW5kIGludGVyaW9yIGxpbmVtYW4gRGFtb24gSGFycmlzb24uPC9wPjxwPlRocmVlIHBsYXll
cnMgbWFrZSB0aGUgZmlyc3QgdGVhbSBmb3IgdGhlIHRoaXJkIHRpbWU6IE1pbGxlciwgQnJvd24g
YW5kIEJlcnJ5LjwvcD48cD5JbiBhbGwsIDE0IHRlYW1zIGFyZSByZXByZXNlbnRlZC48L3A+PHA+
JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFQIFNwb3J0cyBXcml0ZXJzIFBhdWwgTmV3YmVy
cnkgYW5kIFNjaHV5bGVyIERpeG9uIGNvbnRyaWJ1dGVkLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.