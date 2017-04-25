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Ohio State football

Gareon Conley, former Ohio State and Massillon standout and potential first-round draft pick, denies accusation of rape

Associated Press

Published: April 25, 2017 - 05:04 PM
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Cornerback Gareon Conley makes a catch while running a drill during football Pro Day , March 23 at Ohio State University in Columbus. (AP Photo/Paul Vernon)


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