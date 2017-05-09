All CATEGORIES
☰ Menu

Judge tosses Aaron Hernandez’s conviction in 2013 murder

By Denise Lavoie
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 02:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Assistant District Attorney Patrick Bomberg addresses Bristol County Superior Court Judge Susan Garsh Tuesday, May 9, 2017, during a hearing on a request to vacate the murder conviction of Aaron Hernandez, in Fall River, Mass. Judge Garsh ruled Tuesday, that former NFL star Aaron Hernandez's conviction in a 2013 murder can be erased because he died before his appeal was heard. Hernandez hanged himself in his prison cell last month while serving a life sentence on a first-degree murder conviction in the death of semi-professional football player Odin Lloyd. (Pat Greenhouse/The Boston Globe via AP, Pool)


MORE IN SPORTS

marla10cut_01 Frank Gunn - AP
Marla Ridenour: Despite consecutive sweeps, Cavaliers believe their best is yet to come

At first glance, with an 8-0 playoff record, the Cavaliers appear in full juggernaut mode.

Browns exec Sashi Brown defends No. 1 pick Myles Garrett for comments that Steelers noted - 4:08 PM
Obituary: Ed Vuillemin remembered for being a talented athlete at St. Vincent High School and the University of Notre Dame
barcop10cut_01
High school softball/Barberton 8, Copley 4: Five-run second inning propels Magics to Division I sectional semifinal win
Thunder 8, RubberDucks 0: Thunder score early, send struggling Ducks to fifth loss in seven games
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next