Judge tosses Aaron Hernandez’s conviction in 2013 murder

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RkFMTCBSSVZFUiwgTUFTUy46IEEganVkZ2Ugb24gVHVlc2RheSBlcmFzZWQgYSAyMDEzIG11
cmRlciBjb252aWN0aW9uIGFnYWluc3QgZm9ybWVyIE5GTCBzdGFyIEFhcm9uIEhlcm5hbmRleiwg
cnVsaW5nIHRoYXQgY2FzZSBsYXcgaW4gTWFzc2FjaHVzZXR0cyBoYWQgbG9uZyBlc3RhYmxpc2hl
ZCB0aGF0IGRlZmVuZGFudHMgd2hvIGRpZSBiZWZvcmUgdGhlaXIgYXBwZWFscyBhcmUgaGVhcmQg
Y291bGQgaGF2ZSB0aGVpciBjb252aWN0aW9ucyB2YWNhdGVkLjwvcD48cD5KdWRnZSBFLiBTdXNh
biBHYXJzaCBzYWlkIHNoZSB3YXMgY29tcGVsbGVkIHRvIGZvbGxvdyBwcmVjZWRlbnQgaW4gb3Jk
ZXJpbmcgdGhhdCBIZXJuYW5kZXomIzgyMTc7cyBmaXJzdC1kZWdyZWUgbXVyZGVyIGNvbnZpY3Rp
b24gYmUgdmFjYXRlZCBpbiB0aGUgZGVhdGggb2Ygc2VtaS1wcm9mZXNzaW9uYWwgZm9vdGJhbGwg
cGxheWVyIE9kaW4gTGxveWQuIEhlcm5hbmRleiBraWxsZWQgaGltc2VsZiBsYXN0IG1vbnRoIGlu
IHByaXNvbiB3aGlsZSBzZXJ2aW5nIGEgbGlmZSBzZW50ZW5jZS48L3A+PHA+TGxveWQmIzgyMTc7
cyBtb3RoZXIgZm91Z2h0IGJhY2sgdGVhcnMgYXQgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgYWZ0ZXIgVHVl
c2RheSYjODIxNztzIGhlYXJpbmcsIHNheWluZyB0aGUgZm9ybWVyIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJp
b3RzIHRpZ2h0IGVuZCB3b3VsZCBhbHdheXMgYmUgZ3VpbHR5IGluIHRoZSBleWVzIG9mIGhlciBm
YW1pbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbiBvdXIgYm9vaywgaGUmIzgyMTc7cyBndWlsdHksIGFuZCBo
ZSYjODIxNztzIGFsd2F5cyBnb2luZyB0byBiZSBndWlsdHksJiM4MjIxOyBVcnN1bGEgV2FyZCBz
YWlkLjwvcD48cD5MYXd5ZXJzIGZvciBIZXJuYW5kZXogaGFkIGFyZ3VlZCB0aGF0IHRoZSBzdGF0
ZSYjODIxNztzIGhpZ2hlc3QgY291cnQgaGFkIGFwcGxpZWQgdGhlIGxlZ2FsIGRvY3RyaW5lICYj
ODIyMDt3aXRob3V0IGV4Y2VwdGlvbiwmIzgyMjE7IGV2ZW4gaW4gY2FzZXMgb2Ygc3VpY2lkZS4g
VGhleSBzYWlkIGhpcyBjb252aWN0aW9uIHdhc24mIzgyMTc7dCBjb25zaWRlcmVkIGZpbmFsIGJl
Y2F1c2UgdGhlIGF1dG9tYXRpYyBhcHBlYWwgaGUgd2FzIGVudGl0bGVkIHRvIGhhZCBub3QgYmVl
biBoZWFyZCBhdCB0aGUgdGltZSBvZiBoaXMgZGVhdGguPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3IgUGF0cmlj
ayBCb21iZXJnIGhhZCBhcmd1ZWQgdGhhdCBIZXJuYW5kZXogJiM4MjIwO3Nob3VsZCBub3QgYmUg
YWJsZSB0byBhY2NvbXBsaXNoIGluIGRlYXRoIHdoYXQgaGUgY291bGQgbm90IGFjY29tcGxpc2gg
aW4gbGlmZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCBHYXJzaCByZWplY3RlZCB0aGUgYXJndW1lbnQgdGhh
dCBIZXJuYW5kZXogaGFkIGZvcmZlaXRlZCBoaXMgcmlnaHQgdG8gYXBwZWFsIGJ5IHRha2luZyBo
aXMgb3duIGxpZmUsIHNheWluZyBubyBvbmUgY2FuIGV2ZXIga25vdyBmb3Igc3VyZSB3aHkgSGVy
bmFuZGV6IGtpbGxlZCBoaW1zZWxmLjwvcD48cD5XYXJkIGhhcyBmaWxlZCBhIHdyb25nZnVsLWRl
YXRoIGxhd3N1aXQgYWdhaW5zdCBIZXJuYW5kZXosIGFuZCBoZXIgbGF3eWVyIGhhcyBzYWlkIGhl
IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSB0aGUgY2l2aWwgY2FzZSB3b3VsZCBiZSB1bmRlcm1pbmVk
IGlmIEhlcm5hbmRleiYjODIxNztzIGNvbnZpY3Rpb24gd2FzIHZhY2F0ZWQuPC9wPjxwPkhlcm5h
bmRleiYjODIxNztzIGFwcGVsbGF0ZSBhdHRvcm5leSwgSm9obiBUaG9tcHNvbiwgdG9sZCByZXBv
cnRlcnMgYWZ0ZXIgVHVlc2RheSYjODIxNztzIGhlYXJpbmcgdGhhdCBoZSBiZWxpZXZlcyBpdCYj
ODIxNztzIHN0aWxsIHVuY2VydGFpbiBhcyB0byB3aGV0aGVyIEhlcm5hbmRleiB0b29rIGhpcyBv
d24gbGlmZS48L3A+PHA+VGhvbXBzb24gc2F5cyBoZSBoYXMgcmVjZW50IGNvcnJlc3BvbmRlbmNl
IGZyb20gSGVybmFuZGV6IGluIHdoaWNoIGhlIHdhcyBpbnRlcmVzdGVkIGluIHB1cnN1aW5nIGFu
IGFwcGVhbCBvZiBoaXMgY29udmljdGlvbi4gVGhvbXBzb24gYWxzbyBzYWlkIGJlY2F1c2UgSGVy
bmFuZGV6IGRpZWQgaW4gcHJpc29uLCBpdCB3aWxsIGJlIGRpZmZpY3VsdCB0byBkZWZpbml0aXZl
bHkgZGV0ZXJtaW5lIGhvdyBoZSBkaWVkLjwvcD48cD5IZXJuYW5kZXomIzgyMTc7cyBsZWFkIGF0
dG9ybmV5IGluIGhpcyByZWNlbnQgZG91YmxlIG11cmRlciB0cmlhbCwgSm9zZSBCYWV6LCBoYXMg
cGxlZGdlZCB0byBkbyBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gaGlzIGRlYXRo
LjwvcD48cD5TdGF0ZSBwb2xpY2Ugc2FpZCBpbiBhbiBpbnZlc3RpZ2F0aXZlIHJlcG9ydCB0aGF0
IEhlcm5hbmRleiB3YXMgZm91bmQgbmFrZWQgb24gQXByaWwgMTkgYW5kIGhhbmdpbmcgZnJvbSBh
IGJlZCBzaGVldCB0aWVkIGFyb3VuZCB0aGUgd2luZG93IGJhcnMgb2YgaGlzIGNlbGwuIENvcnJl
Y3Rpb24gb2ZmaWNlcnMgZm91bmQgdGhhdCBjYXJkYm9hcmQgaGFkIGJlZW4gc2hvdmVkIGludG8g
dGhlIHRyYWNrcyBvZiBIZXJuYW5kZXomIzgyMTc7cyBjZWxsIGRvb3IgdG8gcHJldmVudCB0aGUg
ZG9vciBmcm9tIG9wZW5pbmcuIEhlcm5hbmRleiBhbHNvIGhhZCBwdXQgc2hhbXBvbyBvbiB0aGUg
Zmxvb3IgdG8gbWFrZSBpdCBzbGlwcGVyeSwgdGhlIHJlcG9ydCBzdGF0ZXMuPC9wPjxwPkFuIGF1
dG9wc3kgcGVyZm9ybWVkIGJ5IHRoZSBzdGF0ZSBtZWRpY2FsIGV4YW1pbmVyJiM4MjE3O3Mgb2Zm
aWNlIGRldGVybWluZWQgdGhlIGNhdXNlIG9mIEhlcm5hbmRleiYjODIxNztzIGRlYXRoIHdhcyBh
c3BoeXhpYSBieSBoYW5naW5nIGFuZCB0aGUgbWFubmVyIG9mIGRlYXRoIHdhcyBzdWljaWRlLjwv
cD48cD5IaXMgZGVhdGggY2FtZSBmaXZlIGRheXMgYWZ0ZXIgaGUgd2FzIGFjcXVpdHRlZCBpbiBh
IDIwMTIgZG91YmxlIG11cmRlci48L3A+PHA+SGVybmFuZGV6LCB3aG8gZ3JldyB1cCBpbiBCcmlz
dG9sLCBDb25uZWN0aWN1dCwgYW5kIHBsYXllZCBmb290YmFsbCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBv
ZiBGbG9yaWRhLCB3YXMgY29uc2lkZXJlZCBhbiB1cC1hbmQtY29taW5nIHN0YXIgZHVyaW5nIGhp
cyB0aHJlZSBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIFBhdHJpb3RzLiBIZSB3YXMgY3V0IGZyb20gdGhlIHRl
YW0gaG91cnMgYWZ0ZXIgaGlzIGFycmVzdCBpbiB0aGUga2lsbGluZyBvZiBMbG95ZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.