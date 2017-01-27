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Long, storied history behind the footballs of the NFL

By Dave Skretta
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 01:27 PM
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In this Monday, Jan. 23, 2017, photo an NFL Super Bowl LI football is sewn at the Wilson Sporting Goods factory in Ada, Ohio. Plant workers use turn-of-last-century sewing machines and other vintage equipment to make about 3,000 footballs per day, cutting, stitching and lacing each by hand. The 25-step process takes about three days to complete, but the pride in craftsmanship is evident in those who work there. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)


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