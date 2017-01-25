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Longtime broadcaster Brent Musburger, 77, set to call final game

By David Bauder
Associated Press

Published: January 25, 2017 - 03:52 PM
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Oakland Raiders coach Tom Flores clutches the Super Bowl trophy as Raiders managing general partner Al Davis is interviewed by Brent Musburger in the locker room after their 38-9 win over the Washington Redskins in Super Bowl XVIII in Tampa, Fla. At right is NFL Commissioner Pete Rozelle. Musburger is calling an end to his broadcast career. Millions of Americans experienced sporting events through his folksy narration, most often when he was the lead voice of CBS Sports during the 1980s. Musburger will call his last game for ESPN on Jan. 31, a college basketball contest pitting Kentucky against Georgia. (AP Photo)


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