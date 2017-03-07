NFL: Changing teams doesn’t always help a backup quarterback become a successful starter

PHA+U0FOVEEgQ0xBUkEsIENhbGlmLjogTWF0dCBIYXNzZWxiZWNrIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgcG9z
dGVyIGJveXMgZm9yIHN1Y2Nlc3Mgd2hlbiBpdCBjb21lcyB0byBiYWNrdXAgcXVhcnRlcmJhY2tz
IGNoYW5naW5nIHRlYW1zIGFuZCBiZWNvbWluZyBlZmZlY3RpdmUgc3RhcnRlcnMgaW4gdGhlIE5G
TC48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhyb3dpbmcganVzdCAyOSBwYXNzZXMgaW4gaGlzIGZpcnN0IHRocmVl
IHNlYXNvbnMgYXMgQnJldHQgRmF2cmUmIzgyMTc7cyBiYWNrdXAgZm9yIHRoZSBHcmVlbiBCYXkg
UGFja2VycywgSGFzc2VsYmVjayBzcGVudCBtb3N0IG9mIHRoZSBuZXh0IDEwIHllYXJzIGFzIHRo
ZSBzdGFydGVyIGZvciB0aGUgU2VhdHRsZSBTZWFoYXdrcywgbWFraW5nIHNpeCB0cmlwcyB0byB0
aGUgcGxheW9mZnMsIG9uZSBTdXBlciBCb3dsIGFuZCB0aHJlZSBQcm8gQm93bHMuPC9wPjxwPkZv
ciBldmVyeSBzdWNjZXNzZnVsIGV4YW1wbGUgbGlrZSBIYXNzZWxiZWNrIG9yIE1hcmsgQnJ1bmVs
bCwgdGhlcmUgYXJlIHByb2JhYmx5IGV2ZW4gbW9yZSBidXN0cyBzdWNoIGFzIEJyb2NrIE9zd2Vp
bGVyLCBLZXZpbiBLb2xiIGFuZCBNYXR0IEZseW5uLjwvcD48cD5XaXRoIGJhY2t1cCBxdWFydGVy
YmFja3Mgc3VjaCBhcyBKaW1teSBHYXJvcHBvbG8sIE1pa2UgR2xlbm5vbiwgQS5KLiBNY0NhcnJv
biBhbmQgQ29sdCBNY0NveSBwb3NzaWJseSBvbiB0aGUgbW92ZSB0aGlzIG9mZnNlYXNvbiwgdGhl
IHRhc2sgZm9yIHRhbGVudCBldmFsdWF0b3JzIHdpbGwgYmUgZmlndXJpbmcgb3V0IHdoaWNoIGdy
b3VwIGJlc3QgZml0cyBlYWNoIHF1YXJ0ZXJiYWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T25lIG9mIHRoZSB0
aGluZ3MgdGhhdCBoZWxwZWQgbWUgaW1tZW5zZWx5IHdhcyB0aGUgZmFjdCB0aGF0IEkgd2FzIEJy
ZXR0IEZhdnJlJiM4MjE3O3MgYmFja3VwIGZvciB0aHJlZSB5ZWFycywmIzgyMjE7IEhhc3NlbGJl
Y2sgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgcmVhbGx5IGJlY2FtZSBhIGJldHRlciBwbGF5ZXIgYnkgcGxheWlu
ZyB3aXRoIGhpbSBldmVyeSBzaW5nbGUgZGF5LiBJdCYjODIxNztzIGxpa2UgcGxheWluZyBnb2xm
IHdpdGggSm9yZGFuIFNwaWV0aCBldmVyeSBkYXkuIFlvdSYjODIxNztyZSBqdXN0IGdvaW5nIHRv
IGdldCBiZXR0ZXIgYnkgb3Ntb3Npcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoYXQgd2FzIGEgc2ltaWxhciBw
YXR0ZXJuIHRoYXQgQnJ1bmVsbCBmb2xsb3dlZC4gQWZ0ZXIgdHdvIHllYXJzIGFzIEZhdnJlJiM4
MjE3O3MgYmFja3VwLCBCcnVuZWxsIHdhcyB0cmFkZWQgdG8gdGhlIEphY2tzb252aWxsZSBKYWd1
YXJzLCBtYWtpbmcgIHRocmVlIFBybyBCb3dscyBhbmQgZm91ciBwbGF5b2ZmIGFwcGVhcmFuY2Vz
IGluIGVpZ2h0IHNlYXNvbnMgYXMgYSBzdGFydGVyLjwvcD48cD5IYXNzZWxiZWNrIGJlbGlldmVz
IEdhcm9wcG9sbyBpcyBpbiB0aGF0IHNhbWUgbW9sZCBpZiBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrLW5lZWR5IHRl
YW0gdHJpZXMgdG8gdHJhZGUgZm9yIGhpbSB0aGlzIG9mZnNlYXNvbiwgZXZlbiB0aG91Z2ggaGUg
aGFzIHN0YXJ0ZWQganVzdCB0d28gZ2FtZXMgaW4gaGlzIGZpcnN0IHRocmVlIHNlYXNvbnMgYXMg
VG9tIEJyYWR5JiM4MjE3O3MgYmFja3VwIHdpdGggdGhlIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzLjwv
cD48cD5HYXJvcHBvbG8gaGFzIGNvbXBsZXRlZCA2NyBwZXJjZW50IG9mIGhpcyBwYXNzZXMgd2l0
aCBmaXZlIHRvdWNoZG93bnMgYW5kIG5vIGludGVyY2VwdGlvbnMgaW4gaGlzIGxpbWl0ZWQgcGxh
eWluZyB0aW1lLCB3aXRoIGp1c3QgOTQgY2FyZWVyIGF0dGVtcHRzLCBIZSBjb3VsZCBjb3N0IGEg
dGVhbSBhIGhlZnR5IHBhY2thZ2UsIHBvc3NpYmx5IGluY2x1ZGluZyBhIGZpcnN0LXJvdW5kIHBp
Y2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBJJiM4MjE3O20gdHJ5aW5nIHRvIGdldCBvdmVyIHRoZSBodW1w
IGFuZCBmaW5kIGEgZ3V5IHdobyYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIHRoZSBsZWFkZXIgb2YgbXkg
b2ZmZW5zaXZlIGh1ZGRsZSwgeW91IHJlYWxseSBjYW4mIzgyMTc7dCBnbyB3cm9uZyB3aXRoIGhv
dyBUb20gQnJhZHkgZG9lcyB0aGluZ3MuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IEdhcm9wcG9sbyB0aGlu
a3MgaXMgbm9ybWFsLCYjODIyMTsgSGFzc2VsYmVjayBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2hlbiBJIHNlZSBo
aW0gcGxheSwgaGUgYWxtb3N0IGxvb2tzIGxpa2UgVG9tIEJyYWR5IHdpdGggaGlzIG1hbm5lcmlz
bXMuIEF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSwgeW91IGhhdmUgdG8gZXZhbHVhdGUgaG93IGRpZCB0
aGlzIGd1eSB0YWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiBoaXMgb3Bwb3J0dW5pdHkgb3Igbm90IHRha2UgYWR2
YW50YWdlIG9mIGhpcyBvcHBvcnR1bml0aWVzPyBIZSBjZXJ0YWlubHkgaGFzLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QnV0IHRoYXQgaGFzIGJlZW4gbm8gZ3VhcmFudGVlIG9mIHN1Y2Nlc3MsIGFzIGV2aWRlbmNl
ZCBieSB0aGUgbGFjayBvZiBzdHJvbmcgcmVzdW1lcyBmb3IgTWF0dCBDYXNzZWwsIFJ5YW4gTWFs
bGV0dCBhbmQgQnJpYW4gSG95ZXIgYWZ0ZXIgc3RpbnRzIGFzIEJyYWR5JiM4MjE3O3MgYmFja3Vw
LjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIG5vdCBqdXN0IFBhdHJpb3RzIHBhc3NlcnMgd2hvIGhhdmVuJiM4
MjE3O3QgYmVlbiBhYmxlIHRvIG1ha2UgdGhlIHRyYW5zaXRpb24gZnJvbSBzZWNvbmQgc3RyaW5n
IHRvIHN0YXIuPC9wPjxwPk9zd2VpbGVyIHNwZW50IGZvdXIgeWVhcnMgYXMgUGV5dG9uIE1hbm5p
bmcmIzgyMTc7cyBiYWNrdXAgd2l0aCB0aGUgRGVudmVyIEJyb25jb3MgYW5kIGhlbHBlZCB0aGVt
IGVhcm4gdGhlIHRvcCBzZWVkIGluIHRoZSBBRkMgaW4gMjAxNSBvbiB0aGUgd2F5IHRvIGEgU3Vw
ZXIgQm93bCB0aXRsZSB3aGVuIGhlIGdvdCB0aGUgY2hhbmNlIHRvIHN0YXJ0LiBUaGF0IGxlZCB0
byB0aGUgSG91c3RvbiBUZXhhbnMgZ2l2aW5nIE9zd2VpbGVyICQzNyBtaWxsaW9uIGluIGd1YXJh
bnRlZWQgbW9uZXkgbGFzdCBvZmZzZWFzb24sIG9ubHkgdG8gaGF2ZSBoaW0gbG9zZSB0aGUgc3Rh
cnRpbmcgam9iIGxhdGUgaW4gdGhlIHNjaGVkdWxlIHRvIFRvbSBTYXZhZ2UuIFRoZSBUZXhhbnMg
YXJlIG9uIHRoZSBob29rIGZvciBvbmUgbW9yZSB5ZWFyIG9mIGd1YXJhbnRlZWQgbW9uZXkgZm9y
IE9zd2VpbGVyLCBidXQgY291bGQgYmUgaW4gdGhlIG1hcmtldCBmb3IgYW5vdGhlciBzdGFydGVy
IG9yIGdvIHdpdGggU2F2YWdlIG5leHQgc2Vhc29uIGRlc3BpdGUgdGhlIGx1Y3JhdGl2ZSBpbnZl
c3RtZW50LjwvcD48cD5Pc3dlaWxlciBpcyBmYXIgZnJvbSB0aGUgb25seSBxdWFydGVyYmFjayB3
aG8gd2FzIGEgYmlnIGFjcXVpc2l0aW9uIGZvciBhIHRlYW0gYWZ0ZXIgc2VydmluZyBiZWhpbmQg
YSBzdGFyLiBGbHlubiB3YXMgb25lIG9mIHRoZSB0b3AgcXVhcnRlcmJhY2tzIHRvIGNoYW5nZSB0
ZWFtcyBpbiAyMDEyIHdoZW4gaGUgZ290IGEgJDI2IG1pbGxpb24sIHRocmVlLXllYXIgY29udHJh
Y3Qgd2l0aCB0aGUgU2VhaGF3a3MgYmFzZWQgaGVhdmlseSBvbiBhIHNpeC10b3VjaGRvd24gcGVy
Zm9ybWFuY2UgaW4gdGhlIDIwMTEgZmluYWxlIGZvciB0aGUgUGFja2Vycy48L3A+PHA+Rmx5bm4g
d2FzIGJlYXRlbiBvdXQgZm9yIHRoZSBzdGFydGluZyBqb2IgYnkgcm9va2llIFJ1c3NlbGwgV2ls
c29uIGluIDIwMTIsIHdhcyB0cmFkZWQgdGhlIG5leHQgb2Zmc2Vhc29uIHRvIHRoZSBPYWtsYW5k
IFJhaWRlcnMsIGFuZCB3YXMgYmVhdGVuIG91dCBvbmNlIGFnYWluIGZvciB0aGUgc3RhcnRpbmcg
am9iIGJ5IFRlcnJlbGxlIFByeW9yLCB3aG8gaGFzIGdvbmUgb24gdG8gaGF2ZSBtb3JlIHN1Y2Nl
c3MgYXMgYSBwYXNzIGNhdGNoZXIgdGhhbiBhIHRocm93ZXIuPC9wPjxwPkFmdGVyIHN0YXJ0aW5n
IHNldmVuIGdhbWVzIGluIGZvdXIgc2Vhc29ucyBhcyB0aGUgYmFja3VwIHRvIERvbm92YW4gTWNO
YWJiIGFuZCBNaWNoYWVsIFZpY2sgd2l0aCB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhIEVhZ2xlcywgS29sYiB3
YXMgZGVhbHQgdG8gdGhlIEFyaXpvbmEgQ2FyZGluYWxzIGZvciBzdGFydGluZyBjb3JuZXJiYWNr
IERvbWluaXF1ZSBSb2RnZXJzLUNyb21hcnRpZSBhbmQgYSBzZWNvbmQtcm91bmQgcGljay4gSGUg
Z290IGEgJDYzIG1pbGxpb24gY29udHJhY3QsIHN0YXJ0ZWQgMTQgZ2FtZXMgaW4gaGlzIGZpcnN0
IHR3byB5ZWFycyB3aXRoIHRoZSBDYXJkaW5hbHMgYmVmb3JlIGJlaW5nIHJlbGVhc2VkLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhlIGxlc3MgdGFwZSwgdGhlIGhhcmRlciBpdCBpcywmIzgyMjE7IDQ5ZXJzIGNv
YWNoIEt5bGUgU2hhbmFoYW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvLCB5b3UgaGF2ZSB0byBnbyBvZmYgd2hh
dCB5b3UgaGF2ZS4gSWYgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBub3QgYSBsb3Qgb2YgdGFwZSBpbiBwcm9zLCB5
b3Ugc3R1ZHkgZXZlcnl0aGluZyBpbiBwcmVzZWFzb24sIHlvdSBzdHVkeSBldmVyeXRoaW5nIHRo
ZXkmIzgyMTc7dmUgZG9uZSBpbiBjb2xsZWdlLCB5b3Ugc3R1ZHkgZXZlcnl0aGluZyB0aGF0JiM4
MjE3O3MgYXZhaWxhYmxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGFzc2VsYmVjayBiZWxpZXZlcyBoaXMgc3Vj
Y2VzcyBvbiBhIG5ldyB0ZWFtIHdhcyBhaWRlZCBieSBhIGxldmVsIG9mIGZhbWlsaWFyaXR5IHdp
dGggU2VhaGF3a3MgY29hY2ggTWlrZSBIb2xtZ3Jlbiwgd2hvIHdhcyB0aGUgY29hY2ggb2YgdGhl
IFBhY2tlcnMgd2hlbiBIYXNzZWxiZWNrIG9yaWdpbmFsbHkgc2lnbmVkIHdpdGggdGhlIHRlYW0g
aW4gMTk5OC48L3A+PHA+SGFzc2VsYmVjayBqb2tlZCB0aGF0IEhvbG1ncmVuIG1pZ2h0IG5vdCBo
YXZlIGV2ZW4ga25vd24gaGlzIG5hbWUgZHVyaW5nIHRoZWlyIHNlYXNvbiB0b2dldGhlciB3aXRo
IHRoZSBQYWNrZXJzLCBidXQgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gcnVuIGEgZmFtaWxpYXIgb2ZmZW5zZSBh
bmQgdGhlIHRydXN0IEhvbG1ncmVuIGhhZCBpbiBjb2FjaGVzIGFuZCBzY291dHMgc3RpbGwgd2l0
aCB0aGUgUGFja2VycyBtYWRlIGZvciBhbiBlYXNpZXIgdHJhbnNpdGlvbi48L3A+PHA+SXQgYWxz
byBoZWxwZWQgdGhhdCBubyBvbmUgdmlld2VkIGhpbSBhcyB0aGUgcG90ZW50aWFsIHNhdmlvciBv
ZiB0aGUgU2VhaGF3a3MgbGlrZSBwZW9wbGUgd291bGQgaWYgR2Fyb3Bwb2xvIGNoYW5nZWQgdGVh
bXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNaWtlIHRob3VnaHQgSSBoYWQgcG90ZW50aWFsIHRvIGJlIHRoYXQg
Z3V5LCBidXQgdGhlcmUgd2FzIG5vIG9uZSBlbHNlIHdobyB0aG91Z2h0IHRoYXQsJiM4MjIxOyBI
YXNzZWxiZWNrIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IHdlcmUgbGlrZSwgJiM4MjE2O1dobyBpcyB0aGlz
IGd1eT8mIzgyMTc7IEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCB0aGUgcmVjb2duaXRpb24gdGhhdCBKaW1t
eSBHYXJvcHBvbG8gaGFzLiBUaGVyZSB3b3VsZCBiZSBhIGxvdCBvZiBmYW5mYXJlIGlmIGEgdGVh
bSBhY3F1aXJlZCBKaW1teSBHYXJvcHBvbG8uJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.