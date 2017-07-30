NFL Hall of Fame: Jones’ next stop in journey with Cowboys: Canton

PHA+QnkgU2NodXlsZXIgRGl4b248L3A+PHA+RlJJU0NPLCBUZXhhczogSmVycnkgSm9uZXMgbmV2
ZXIgc2VlbXMgc3VyZSB3aGVyZSB0byBzdGFydCBpbiB0cmFjaW5nIHRoZSByb290cyB0aGF0IGxl
ZCB0byBoaW0gYmVjb21pbmcgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IHBvd2VyZnVsIG1lbiBpbiB0aGUgTkZM
LjwvcD48cD5IaXMgaW5mbHVlbmNlIGluIHRoZSBsZWFndWUgaXMgYXMgZ29vZCBhIHJlYXNvbiBh
cyBhbnkgd2h5IHRoZSBEYWxsYXMgQ293Ym95cyBvd25lciBhbmQgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIHdp
bGwgc29vbiBiZSBpbmR1Y3RlZCBpbnRvIHRoZSBQcm8gRm9vdGJhbGwgSGFsbCBvZiBGYW1lLjwv
cD48cD5NYXliZSBpdCYjODIxNztzIHRoZSA5LXllYXItb2xkIEpvbmVzIGRyZXNzZWQgaW4gYSBi
b3cgdGllIGJ5IGhpcyBtb3RoZXIgc28gaGUgY291bGQgZ3JlZXQgY3VzdG9tZXJzIGF0IHRoZSBm
YW1pbHkgZ3JvY2VyeSBzdG9yZSBpbiBBcmthbnNhcy4gT3IgcGVyaGFwcyBpdCYjODIxNztzIHRo
ZSB5b3VuZyBSYXpvcmJhY2sgd2hvIGZpZ3VyZWQgb3V0IGhlIGNvdWxkIGJ1eSBnYW1lIHRpY2tl
dHMgZnJvbSBzdHVkZW50cyBmb3IgJDEgYW5kIHNlbGwgdGhlbSBmb3IgJDIwLCB3aGljaCBpbmNs
dWRlZCBsZWF2aW5nIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSB0byBtYWtlIGFycmFuZ2VtZW50cyBmb3IgZmFu
cy48L3A+PHA+VGhlIG1vc3QgZGlyZWN0IGxpbmsgaXMgZW1lcmdpbmcgYXMgdGhlIHN1cnByaXNl
IGJ1eWVyIG9mIHRoZSBwcm91ZCBidXQgZmFkaW5nIERhbGxhcyBmcmFuY2hpc2UgZm9yICQxNDAg
bWlsbGlvbiBpbiAxOTg5LiBUaGF0IGNhbWUgYSBsaXR0bGUgbW9yZSB0aGFuIDIwIHllYXJzIGFm
dGVyIGEgZmFpbGVkIGJpZCBmb3IgdGhlIFNhbiBEaWVnbyBDaGFyZ2Vycywgd2hpY2ggaGUgdHJp
ZWQgYXMgYSBwcmVjb2Npb3VzIDIwLXNvbWV0aGluZyB3aXRoIGFsbW9zdCBub3RoaW5nIGJ1dCBi
b3Jyb3dlZCBjYXNoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlc2UgeWVhcnMgaGF2ZSBiZWVuIHNvIGZpbGxl
ZCB1cCB3aXRoIHNwZWNpYWwgdGltZXMsIGV2ZW4gdGhlIHJvdWdoIG9uZXMsIEkgdGhvdWdodCB0
aGF0IHdhcyBteSByZXdhcmQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEpvbmVzLCB3aG8gaGFzIGJlZW4gb24gdGhl
IHN0YWdlIGFzIGEgcHJlc2VudGVyIHRocmVlIHRpbWVzOiBmb3IgcmVjZWl2ZXIgTWljaGFlbCBJ
cnZpbiwgcnVubmluZyBiYWNrIEVtbWl0dCBTbWl0aCBhbmQgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gTGFy
cnkgQWxsZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVuIHdoZW4gd2UmIzgyMTc7dmUgaGFkIHNvbWUgc2Vy
aW91cyBkaXNhcHBvaW50bWVudHMgdGhlcmUgd2FzIGFsd2F5cywgd2hlbiB5b3UgbG9va2VkIGF0
IGEgZnVsbCB5ZWFyLCBJJiM4MjE3O3ZlIG5ldmVyIHJlYWxseSBjb3ZldGVkIG9yIHJlYWxseSB0
aG91Z2h0IGFib3V0IHdoYXQgSSYjODIxNzttIGRvaW5nIGlzIGFib3V0IHVsdGltYXRlbHkgYmVp
bmcgcmVjb2duaXplZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFuZCB5ZXQgdGhlcmUgdGhlIDc0LXllYXItb2xk
IEpvbmVzIHdpbGwgYmUgaW4gQ2FudG9uLCBPaGlvLCBvbiBTYXR1cmRheSBuaWdodCwgYWJvdXQg
MjAgeWVhcnMgYWZ0ZXIgcmFua2xpbmcgdGhlIE5GTCBvdmVyIHJldmVudWUgaXNzdWVzIHNvIG11
Y2ggdGhhdCB0aGUgbGVhZ3VlIHN1ZWQgaGltLiBIZSBzdWVkIGJhY2suPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3
O3MganVzdCBzaHkgb2YgMjUgeWVhcnMgc2luY2UgSm9uZXMgc3RhcnRsZWQgdGhlIGxlYWd1ZSB3
aXRoIHRoZSBmaXJpbmcgb2YgY29hY2ggSmltbXkgSm9obnNvbiBhZnRlciBjb25zZWN1dGl2ZSBT
dXBlciBCb3dsIHdpbnMuPC9wPjxwPlllcywgdGhpcyB3YXMgdGhlIHNhbWUgZ3V5IHdobyBkdW1w
ZWQgVG9tIExhbmRyeSwgdGhlIG9ubHkgY29hY2ggdGhlIENvd2JveXMgaGFkIGtub3duIGluIDI5
IHllYXJzLCB3aGVuIEpvbmVzIGJvdWdodCB0aGUgdGVhbSBhbmQgaGlyZWQgSm9obnNvbiwgd2hv
IGhhZCBubyBwcm8gZXhwZXJpZW5jZS48L3A+PHA+Sm9uZXMgdHVybmVkIG9uIGhpcyBmb3JtZXIg
QXJrYW5zYXMgdGVhbW1hdGUgd2l0aCB0aGUgY3J5cHRpYyBsaW5lIGZvciBvdGhlcnMgdG8gaGVh
ciBpbiBlYXJseSAxOTk0IHRoYXQgdGhlIG93bmVyIGNvdWxkIGZpbmQgNTAwIGNvYWNoZXMgdG8g
bGVhZCB0aG9zZSB0YWxlbnQtbGFkZW4gQ293Ym95cy4gVGhlIGJpdHRlcm5lc3MgaGFzIHNsb3ds
eSBmYWRlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBh
IHJvbGxlciBjb2FzdGVyIGJpZyBlbm91Z2ggdG8gc2F5IGhvdyB0aGF0IHJlbGF0aW9uc2hpcCBo
YXMgZXZvbHZlZCwmIzgyMjE7IEpvaG5zb24gdG9sZCB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy4gJiM4
MjIwO0J1dCBJIHRoaW5rIEplcnJ5IGFuZCBJIGhhdmUgYWx3YXlzIGxpa2VkIG9uZSBhbm90aGVy
LiBXZSYjODIxNzt2ZSBhbHdheXMgaGFkIGdyZWF0IHJlc3BlY3QgZm9yIG9uZSBhbm90aGVyLiBU
aGVyZSYjODIxNztzIG5ldmVyIGJlZW4gYW55IHF1ZXN0aW9uIGFib3V0IG91ciBwYXNzaW9uIG9y
IG91ciBkcml2ZSwgYm90aCBvZiB1cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBtYWluIHRoaW5nIGlzLCBJ
JiM4MjE3O20gcmVhbGx5IGhhcHB5IGZvciBKZXJyeS4gSXQmIzgyMTc7cyBhbiBob25vciB0aGF0
IGhlIHJlYWxseSBkZXNlcnZlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkpvbmVzJiM4MjE3OyB3aWZlLCBHZW5l
IEpvbmVzLCB3aWxsIHByZXNlbnQgaGVyIGh1c2JhbmQsIGEgbm9kIHRvIEpvbmVzJiM4MjE3OyBm
ZWVsaW5nIHRoYXQgdGhlIEhhbGwgb2YgRmFtZSByZWNvZ25pdGlvbiBpcyBhcyBtdWNoIGFib3V0
IHRoZSBmYW1pbHkgYXMgaXQgaXMgdGhlIG1hcmsgaGUgbGVmdCBpbiB0dXJuaW5nIHRoZSBDb3di
b3lzIGludG8gdGhlIG1vc3QgdmFsdWFibGUgYnJhbmQgaW4gc3BvcnRzOyBGb3JiZXMgbWFnYXpp
bmUmIzgyMTc7cyBtb3N0IHJlY2VudCBlc3RpbWF0ZSB3YXMgJDQuMiBiaWxsaW9uLjwvcD48cD5B
IGJpZyBjaHVuayBvZiB0aGF0IHdvcnRoIGNvbWVzIGZyb20gSm9uZXMmIzgyMTc7IGNyb3duIGpl
d2VsLCB0aGUgJDEuMiBiaWxsaW9uIHNob3dwbGFjZSB0aGF0IHVzaGVyZWQgaW4gdGhlIGVyYSBv
ZiAxMC1maWd1cmUgc3BvcnRzIHN0YWRpdW1zIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGEgZGVjYWRl
IGFnby48L3A+PHA+Sm9uZXMgc2FpZCBoZSB0aG91Z2h0IGhpcyBkcmVhbSBvZiBvd25pbmcgYW4g
TkZMIHRlYW0gZGllZCB3aXRoIGhpcyBwdXJzdWl0IG9mIHRoZSBDaGFyZ2Vycy4gSGUgaGFkIG1h
ZGUgaGlzIGZvcnR1bmUgaW4gdGhlIG9pbCBidXNpbmVzcyB3aGVuIEguUi4gJiM4MjIwO0J1bSYj
ODIyMTsgQnJpZ2h0IGRlY2lkZWQgdG8gc2VsbCB0aGUgQ293Ym95cy4gQW5kIHRoZXJlIHdlcmUg
cGxlbnR5IG9mIHBlb3BsZSBjbG9zZXN0IHRvIEpvbmVzIHdobyBxdWVzdGlvbmVkIHdoeSBoZSB3
b3VsZCB0YWtlIG92ZXIgYSBmcmFuY2hpc2UgdGhhdCBoZSBzYWlkIHdhcyBsb3NpbmcgJDEwMCww
MDAgYSBkYXkuPC9wPjxwPldpdGhpbiBhIGRlY2FkZSwgaGUgaGFkIHdvbiB0aHJlZSBTdXBlciBC
b3dscywgcHVzaGVkIGJhY2sgd2l0aCBvd25lcnMgZW5vdWdoIHRvIGhlbHAgZ2V0IGEgbGFuZG1h
cmsgVFYgZGVhbCB0aGF0IGxlZCB0byBodWdlIGp1bXBzIGluIHJpZ2h0cyBmZWVzIGFuZCB3b24g
dGhlIHJpZ2h0IHRvIGZvcmdlIGhpcyBvd24gc3BvbnNvcnNoaXAgZGVhbHMuPC9wPjxwPkFsbCB0
aGUgd2hpbGUsIGhpcyBwb3dlciBncmV3IGluIHRoZSBzbWFsbCBjaXJjbGUgb2YgTkZMIG93bmVy
cywgY3VsbWluYXRpbmcgaW4gaGlzIHZpdGFsIHJvbGUgYSB5ZWFyIGEgaGFsZiBhZ28gaW4gYnJv
a2VyaW5nIGEgZGVhbCB0byBsZXQgdGhlIFN0LiBMb3VpcyBSYW1zIG1vdmUgYmFjayB0byBMb3Mg
QW5nZWxlcyAmIzgyMTI7IGFuZCBnZXQgYW5vdGhlciB0ZWFtIHRoZXJlIHdpdGggdGhlbS4gVGhl
IENoYXJnZXJzIG1vdmVkIGZyb20gU2FuIERpZWdvIGEgeWVhciBsYXRlci48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3MgY29pbmNpZGVudGFsLCBwb3NzaWJseSwgdGhhdCB0aGUgdGltaW5nIG9mIHRo
aXMgSGFsbCBvZiBGYW1lIHRoaW5nIGlzIGNvbWluZyBhbG9uZyBoZXJlIGFib3V0IHRoZSBzYW1l
IHRpbWUgdGhhdCB3ZSYjODIxNztyZSB3aGVyZSB3ZSBhcmUgd2l0aCB0aGUgbGVhZ3VlLCYjODIy
MTsgSm9uZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZmVlbCB2ZXJ5IHN0cm9uZ2x5LCB3aGF0IEkgZG8gd2l0
aCB0aGUgbGVhZ3VlIGlzIGZvciB0aGUgQ293Ym95cyBhbmQgSSBmZWVsIHN0cm9uZ2x5IHRoYXQg
dGhpcyBpcyBnb2luZyB0byBiZSBiZXR0ZXIgZm9yIGV2ZXJ5IHRlYW0gaW4gdGhlIGxlYWd1ZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkNyaXRpY3MgcG9pbnQgdG8gSm9uZXMmIzgyMTc7IGZhaWx1cmVzIGFzIGEg
R00sIHdpdGggdGhlIENvd2JveXMgbm93IGF0IDIyIHllYXJzIGFuZCBjb3VudGluZyBzaW5jZSB0
aGVpciBsYXN0IFN1cGVyIEJvd2wgdGl0bGUuIERhbGxhcyBoYXMgd29uIGp1c3QgdHdvIHBsYXlv
ZmYgZ2FtZXMgc2luY2UgdGhlbi48L3A+PHA+QnV0IHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gZGlzcHV0ZSBh
Ym91dCBoaXMgYWJpbGl0eSBhcyBhIGJ1c2luZXNzbWFuIHRyYW5zbGF0aW5nIHRvIGluZmx1ZW5j
ZSBvbiB0aGUgbGVhZ3VlLCBvciBoaXMgZ2xvYmFsIHN0YXIgcG93ZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.