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Pro Football Hall of Fame

NFL Hall of Fame: Jones’ next stop in journey with Cowboys: Canton

Associated Press

Published: July 30, 2017 - 08:27 PM | Updated: July 31, 2017 - 06:36 AM
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FILE - In this Nov. 24, 2016, file photo, Dallas Cowboys owner Jerry Jones talks on the sideline before the Cowboys played the Washington Redskins during an NFL football game in Arlington, Texas. Jones' influence in the league is as good a reason as any why the Dallas Cowboys owner and general manager will soon be inducted into the Pro Football Hall of Fame. (AP Photo/Ron Jenkins File)


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