NFL notebook:

PHA+U2Vjb25kIFJvdW5kPC9wPjxwPjMzLiBLZXZpbiBLaW5nLiBHcmVlbiBCYXkgUGFja2VycyAo
ZnJvbSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25zKSwgQ0IsIFdhc2hpbmd0b248L3A+PHA+MzQuIENhbSBSb2Jp
bnNvbi4gSmFja3NvbnZpbGxlIEphZ3VhcnMgKGZyb20gU2FuIEZyYW5jaXNjbyA0OWVycyB2aWEg
U2VhdHRsZSBTZWFoYXdrcyksIE9ULCBBbGFiYW1hPC9wPjxwPjM1LiBNYWxpayBNY0Rvd2VsbC4g
U2VhdHRsZSBTZWFoYXdrcyAoZnJvbSBKYWNrc29udmlsbGUgSmFndWFycyksIERULCBNaWNoaWdh
biBTdGF0ZTwvcD48cD4zNi4gQnVkZGEgQmFrZXIuIEFyaXpvbmEgQ2FyZGluYWxzIChmcm9tIENo
aWNhZ28gQmVhcnMpLCBTLCBXYXNoaW5ndG9uPC9wPjxwPjM3LiBaYXkgSm9uZXMuIEJ1ZmZhbG8g
QmlsbHMgKGZyb20gTG9zIEFuZ2VsZXMgUmFtcyksIFdSLCBFYXN0IENhcm9saW5hPC9wPjxwPjM4
LiBGb3JyZXN0IExhbXAuIFNhbiBEaWVnbyBDaGFyZ2VycywgT0csIFdlc3Rlcm4gS2VudHVja3k8
L3A+PHA+MzkuIE1hcmN1cyBNYXllLiBOLlkuIEpldHMsIFMsIEZsb3JpZGE8L3A+PHA+NDAuIEN1
cnRpcyBTYW11ZWwuIENhcm9saW5hIFBhbnRoZXJzLCBXUiwgT2hpbyBTdGF0ZTwvcD48cD40MS4g
RGFsdmluIENvb2suIE1pbm5lc290YSBWaWtpbmdzIChmcm9tIENpbmNpbm5hdGkgQmVuZ2Fscyks
IFJCLCBGbG9yaWRhIFN0YXRlPC9wPjxwPjQyLiBNYXJjdXMgV2lsbGlhbXMuIE5ldyBPcmxlYW5z
IFNhaW50cywgUywgVXRhaDwvcD48cD40My4gU2lkbmV5IEpvbmVzLiBQaGlsYWRlbHBoaWEgRWFn
bGVzLCBDQiwgV2FzaGluZ3RvbjwvcD48cD40NC4gR2VyYWxkIEV2ZXJldHQuIExvcyBBbmdlbGVz
IFJhbXMgKGZyb20gQnVmZmFsbyBCaWxscyksIFRFLCBTb3V0aCBBbGFiYW1hPC9wPjxwPjQ1LiBB
ZGFtIFNoYWhlZW4uIENoaWNhZ28gQmVhcnMgKGZyb20gQXJpem9uYSBDYXJkaW5hbHMpLCBURSwg
QXNobGFuZDwvcD48cD40Ni4gUXVpbmN5IFdpbHNvbi4gSW5kaWFuYXBvbGlzIENvbHRzLCBDQiwg
RmxvcmlkYTwvcD48cD40Ny4gVHl1cyBCb3dzZXIuIEJhbHRpbW9yZSBSYXZlbnMsIE9MQiwgSG91
c3RvbjwvcD48cD40OC4gSm9lIE1peG9uLiBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgKGZyb20gTWlubmVz
b3RhIFZpa2luZ3MpLCBSQiwgT2tsYWhvbWE8L3A+PHA+NDkuIFJ5YW4gQW5kZXJzb24uIFdhc2hp
bmd0b24gUmVkc2tsbnMsIE9MQiwgQWxhYmFtYTwvcD48cD41MC4gSnVzdGluIEV2YW5zLiBUYW1w
YSBCYXkgQnVjY2FubmVlcnMsIFMsIFRleGFzIEEmYW1wO008L3A+PHA+NTEuIERlTWFyY3VzIFdh
bGtlci4gRGVudmVyIEJyb25jb3MsIERFLCBGbG9yaWRhIFN0YXRlPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NTIu
IERlU2hvbmUgS2l6ZXIuIENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMgKGZyb20gVGVubmVzc2VlIFRpdGFucyks
IFFCLCBOb3RyZSBEYW1lPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjUzLiBUZWV6IFRhYm9yLiBEZXRyb2l0IExp
b25zLCBDQiwgRmxvcmlkYTwvcD48cD41NC4gUmFla3dvbiBNY01pbGxhbi4gTWlhbWkgRG9scGhp
bnMsIElMQiwgT2hpbyBTdGF0ZTwvcD48cD41NS4gRGFsdmluIFRvbWxpbnNvbi4gTi5ZLiBHaWFu
dHMsIERULCBBbGFiYW1hPC9wPjxwPjU2LiBPYmkgTWVsaWZvbnd1LiBPYWtsYW5kIFJhaWRlcnMs
IFMsIENvbm5lY3RpY3V0PC9wPjxwPjU3LiBaYWNoIEN1bm5pbmdoYW0uIEhvdXN0b24gVGV4YW5z
LCBJTEIsIFZhbmRlcmJpbHQ8L3A+PHA+NTguIEV0aGFuIFBvY2ljLiBTZWF0dGxlIFNlYWhhd2tz
LCBDLCBMU1U8L3A+PHA+NTkuIFRhbm9oIEtwYXNzYWdub24uIEthbnNhcyBDaXR5IENoaWVmcywg
REUsIFZpbGxhbm92YTwvcD48cD42MC4gQ2hpZG9iZSBBd3V6aWUuIERhbGxhcyBDb3dib3lzLCBD
QiwgQ29sb3JhZG88L3A+PHA+NjEuIEpvc2ggSm9uZXMuIEdyZWVuIEJheSBQYWNrZXJzLCBTLCBO
LkMuIFN0YXRlPC9wPjxwPjYyLiBKdUp1IFNtaXRoLVNjaHVzdGVyLiBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVs
ZXJzLCBXUiwgVVNDPC9wPjxwPjYzLiBEaW9uIERhd2tpbnMuIEJ1ZmZhbG8gQmlsbHMgKGZyb20g
QXRsYW50YSBGYWxjb25zKSwgRywgVGVtcGxlPC9wPjxwPjY0LiBUYXlsb3IgTW90b24uIENhcm9s
aW5hIFBhbnRoZXJzIChmcm9tIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzKSwgT1QsIFdlc3Rlcm4gTWlj
aGlnYW48L3A+PHA+VGhpcmQgUm91bmQ8L3A+PHA+PHN0cm9uZz42NS4gTGFycnkgT2d1bmpvYmku
IENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMsIERULCBDaGFybG90dGU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+NjYuIEFoa2Vs
bG8gV2l0aGVyc3Bvb24uIFNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMsIENCLCBDb2xvcmFkbzwvcD48cD42
Ny4gQWx2aW4gS2FtYXJhLiBOZXcgT3JsZWFucyBTYWludHMsIChmcm9tIENoaWNhZ28gQmVhcnMg
dmlhIFNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMpLCBSQiwgVGVubmVzc2VlPC9wPjxwPjY4LiBEYXd1YW5l
IFNtb290LiBKYWNrc29udmlsbGUgSmFndWFycywgREUsIElsbGlub2lzPC9wPjxwPjY5LiBDb29w
ZXIgS3VwcC4gTG9zIEFuZ2VsZXMgUmFtcywgV1IsIEVhc3Rlcm4gV2FzaGluZ3RvbjwvcD48cD43
MC4gUGF0IEVsZmxlaW4uIE1pbm5lc290YSAoZnJvbSBOLlkuIEpldHMpLCBDLCBPaGlvIFN0YXRl
PC9wPjxwPjcxLiBEYW4gRmVlbmV5LiBTYW4gRGllZ28gQ2hhcmdlcnMsIEcsIEluZGlhbmE8L3A+
PHA+NzIuIFRheXdhbiBUYXlsb3IuIFRlbm5lc3NlZSBUaXRhbnMgKGZyb20gQ2Fyb2xpbmEgUGFu
dGhlcnMgdmlhIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzLCBXUiwgV2VzdGVybiBLZW50dWNreTwvcD48
cD43My4gSm9yZGFuIFdpbGxpcy4gQ2luY2lubmF0aSBCZW5nYWxzLCBERSwgS2Fuc2FzIFN0YXRl
PC9wPjxwPjc0LiBDaHJpcyBXb3JtbGV5LiBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zLCAoZnJvbSBQaGlsYWRl
bHBoaWEgRWFnbGVzKSwgRFQsIE1pY2hpZ2FuPC9wPjxwPjc1LiBEdWtlIFJpbGV5LiBBdGxhbnRh
IEZhbGNvbnMsIChmcm9tIEJ1ZmZhbG8gQmlsbHMpLCBJTEIsIExTVTwvcD48cD43Ni4gQWxleCBB
bnphbG9uZS4gTmV3IE9ybGVhbnMgU2FpbnRzLCBPTEIsIEZsb3JpZGE8L3A+PHA+NzcuIERhZXNo
b24gSGFsbC4gQ2Fyb2xpbmEgUGFudGhlcnMgKGZyb20gQXJpem9uYSBDYXJkaW5hbHMpLCBERSwg
VGV4YXMgQSZhbXA7TTwvcD48cD43OC4gVGltIFdpbGxpYW1zLiBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zLCBP
TEIsIEFsYWJhbWE8L3A+PHA+NzkuIEFyRGFyaXVzIFN0ZXdhcnQuIE4uWS4gSmV0cyAoZnJvbSBN
aW5uZXNvdGEgVmlraW5ncyksIFdSLCBBbGFiYW1hPC9wPjxwPjgwLiBUYXJlbGwgQmFzaGFtLiBJ
bmRpYW5hcG9saXMgQ29sdHMsIERFLCBPaGlvPC9wPjxwPjgxLiBGYWJpYW4gTW9yZWF1LiBXYXNo
aW5ndG9uIFJlZHNraW5zLCBDQiwgVUNMQTwvcD48cD44Mi4gQ2FybG9zIEhlbmRlcnNvbi4gRGVu
dmVyIEJyb25jb3MsIFdSLCBMb3Vpc2lhbmEgVGVjaDwvcD48cD44My4gRGVyZWsgUml2ZXJzLiBO
ZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyAoZnJvbSBUZW5uZXNzZWUgVGl0YW5zKSwgT0xCLCBZb3VuZ3N0
b3duIFN0YXRlPC9wPjxwPjg0LiBDaHJpcyBHb2R3aW4uIFRhbXBhIEJheSBCdWNjYW5uZWVycywg
V1IsIFBlbm4gU3RhdGU8L3A+PHA+ODUuIEFudG9uaW8gR2FyY2lhLiBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRy
aW90cyAoZnJvbSBEZXRyb2l0IExpb25zKSwgT1QsIFRyb3k8L3A+PHA+ODYuIEthcmVlbSBIdW50
LiBLYW5zYXMgQ2l0eSBDaGllZnMgKGZyb20gTWlhbWkgRG9scGhpbnMgdmlhIE1pbm5lc290YSBW
aWtpbmdzKSwgUkIsIFRvbGVkbzwvcD48cD44Ny4gRGF2aXMgV2ViYi4gTi5ZLiBHaWFudHMsIFFC
LCBDYWxpZm9ybmlhPC9wPjxwPjg4LiBFZGRpZSBWYW5kZXJkb2VzLiBPYWtsYW5kIFJhaWRlcnMs
IERULCBVQ0xBPC9wPjxwPjg5LiBEJiM4MjE3O09udGEgRm9yZW1hbi4gSG91c3RvbiBUZXhhcywg
UkIsIFRleGFzPC9wPjxwPjkwLiBTaGFxdWlsbCBHcmlmZmluLiBTZWF0dGxlIFNlYWthd2tzLCBD
QiwgVUNGPC9wPjxwPjkxLiBKb2huIEpvaG5zb24uIExvcyBBbmdlbGVzIFJhbXMgKGZyb20gS2Fu
c2FzIENpdHkgQ2hpZWZzIHZpYSBCdWZmYWxvIEJpbGxzKSwgUywgQm9zdG9uIENvbGxlZ2U8L3A+
PHA+OTIuIEpvdXJkYW4gTGV3aXMuIERhbGxhcyBDb3dib3lzLCBDQiwgTWljaGlnYW48L3A+PHA+
OTMuIE1vbnRyYXZpdXMgQWRhbXMuIEdyZWVuIEJheSBQYWNrZXJzLCBEVCwgQXVidXJuPC9wPjxw
Pjk0LiBDYW1lcm9uIFN1dHRvbi4gUGl0dHNidXJnaCBTdGVlbGVycywgQ0IsIFRlbm5lc3NlZTwv
cD48cD45NS4gRGVsYW5vIEhpbGwuIFNlYXR0bGUgU2VhaGF3a3MsIChmcm9tIEF0bGFudGEgRmFs
Y29ucyksIFMsIE1pY2hpZ2FuPC9wPjxwPjk2LiBLZW5ueSBHb2xsYWRheS4gRGV0cm9pdCBMaW9u
cyAoZnJvbSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyksIFdSLCBOb3J0aGVybiBJbGxpbm9pczwvcD48
cD45Ny4gQ29yZHJlYSBUYW5rZXJzbGV5LiBNaWFtaSBEb2xwaGlucyAoQ29tcGVuc2F0b3J5KSwg
Q0IsIENsZW1zb248L3A+PHA+OTguIENoYWQgV2lsbGlhbXMuIEFyaXpvbmEgQ2FyZGluYWxzIChD
b21wZW5zYXRvcnkpIChmcm9tIENhcm9saW5hIFBhbnRoZXJzKSwgV1IsIEdyYW1ibGluZyBTdGF0
ZTwvcD48cD45OS4gUmFzdWwgRG91Z2xhcy4gUGhpbGFkZWxwaGlhIEVhZ2xlcyAoQ29tcGVuc2F0
b3J5KSwgQ0IsIFdlc3QgVmlyZ2luaWE8L3A+PHA+MTAwLiBKb25udSBTbWl0aC4gVGVubmVzc2Vl
IFRpdGFucyAoQ29tcGVuc2F0b3J5KSwgVEUsIEZsb3JpZGEgSW50ZXJuYXRpb25hbDwvcD48cD4x
MDEuIEJyZW5kYW4gTGFuZ2xleS4gRGVudmVyIEJyb25jb3MgKENvbXBlbnNhdG9yeSksIENCLCBM
YW1hcjwvcD48cD4xMDIuIE5hemFpciBKb25lcy4gU2VhdHRsZSBTZWFoYXdrcyAoQ29tcGVuc2F0
b3J5KSwgRFQsIE5vcnRoIENhcm9saW5hPC9wPjxwPjEwMy4gVHJleSBIZW5kcmlja3Nvbi4gTmV3
IE9ybGVhbnMgU2FpbnRzIChDb21wZW5zYXRvcnkpLCBERSwgRmxvcmlkYSBBdGxhbnRpYzwvcD48
cD4xMDQuIEMuSi4gQmVhdGhhcmQuIFNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMgKENvbXBlbnNhdG9yeSkg
KGZyb20gS2Fuc2FzIENpdHkgQ2hpZWZzIHZpYSBNaW5uZXNvdGEgVmlraW5ncyksIFFCLCBJb3dh
PC9wPjxwPjEwNS4gSmFtZXMgQ29ubmVyLiBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzIChDb21wZW5zYXRv
cnkpLCBSQiwgUGl0dHNidXJnaDwvcD48cD4xMDYuIEFtYXJhIERhcmJvaC4gU2VhdHRsZSBTZWFo
YXdrcyAoQ29tcGVuc2F0b3J5KSwgV1IsIE1pY2hpZ2FuPC9wPjxwPjEwNy4gS2VuZGFsbCBCZWNr
d2l0aC4gVGFtcGEgQmF5IEJ1Y2NhbmVlcnMgKENvbXBlbnNhdG9yeSkgKGZyb20gTi5ZLiBKZXRz
KSwgSUxCLCBMU1U8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.