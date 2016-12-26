NFL notebook: Cowboys beat Lions 42-21; Tennessee Titans quarterback Marcus Mariota to have surgery

PHA+PHN0cm9uZz5EZXogQnJ5YW50PC9zdHJvbmc+IHRocmV3IGhpcyBmaXJzdCBjYXJlZXIgdG91
Y2hkb3duIHBhc3MgYmV0d2VlbiB0d28gc2NvcmluZyBjYXRjaGVzLCA8c3Ryb25nPkV6ZWtpZWwg
RWxsaW90dDwvc3Ryb25nPiByYW4gZm9yIHR3byB0b3VjaGRvd25zIGFuZCB0aGUgaG9zdCBEYWxs
YXMgQ293Ym95cyBiZWF0IHRoZSBEZXRyb2l0IExpb25zIDQyLTIxIG9uIE1vbmRheSBuaWdodCwg
a2VlcGluZyB0aGUgTGlvbnMgZnJvbSBjbGluY2hpbmcgYSBwbGF5b2ZmIHNwb3QuPC9wPjxwPldp
dGggaG9tZS1maWVsZCBhZHZhbnRhZ2UgYWxyZWFkeSB3cmFwcGVkIHVwLCB0aGUgQ293Ym95cyAo
MTMtMikgZGlkbiYjODIxNzt0IGxldCB1cCBpbiB0aGVpciBzZXZlbnRoIHN0cmFpZ2h0IGhvbWUg
d2luIHdoaWxlIG1hdGNoaW5nIHRoZWlyIGZyYW5jaGlzZSByZWNvcmQgaW4gd2lucy48L3A+PHA+
VGhlIGJpZ2dlc3Qgc2lnbiB0aGV5IHdlcmUgc2VyaW91cyBhYm91dCB0aGlzIG9uZSBjYW1lIGxh
dGUgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIHdoZW4gQnJ5YW50IHRvb2sgYSByZXZlcnNlIHBpdGNo
IGZyb20gPHN0cm9uZz5EYWsgUHJlc2NvdHQ8L3N0cm9uZz4gYW5kIHR1Y2tlZCB0aGUgYmFsbCBh
cyBpZiBwbGFubmluZyB0byBydW4gYmVmb3JlIHB1bGxpbmcgdXAgYW5kIHRvc3NpbmcgYSBsZWZ0
eSBsb2IgdG8gPHN0cm9uZz5KYXNvbiBXaXR0ZW4gPC9zdHJvbmc+Zm9yIGFuIGVhc3kgMTAteWFy
ZCBzY29yZSBhbmQgYSAzNS0yMSBsZWFkLjwvcD48cD5MaW9ucyBxdWFydGVyYmFjayA8c3Ryb25n
Pk1hdHRoZXcgU3RhZmZvcmQ8L3N0cm9uZz4gbG9zdCBpbiBhIHZpc2l0IHRvIGhpcyBob21ldG93
biB0ZWFtIGFnYWluLCBhZnRlciBhIHdpbGQtY2FyZCBkZWZlYXQgdHdvIHllYXJzIGFnby48L3A+
PHA+V2hpbGUgdGhlIExpb25zICg5LTYpIG1pc3NlZCBhIGNoYW5jZSB0byBjbGluY2ggYSBwbGF5
b2ZmIGJlcnRoIHdpdGggdGhlaXIgc2Vjb25kIHN0cmFpZ2h0IGxvc3MgZm9sbG93aW5nIGZpdmUg
Y29uc2VjdXRpdmUgd2lucywgdGhleSBzdGlsbCBjb250cm9sIHRoZWlyIHBvc3RzZWFzb24gZmF0
ZS4gRGV0cm9pdCBwbGF5cyBHcmVlbiBCYXkgKDktNikgZm9yIHRoZSBORkMgTm9ydGggdGl0bGUg
aW4gdGhlIGZpbmFsZSBTdW5kYXkuPC9wPjxwPkVsbGlvdHQsIHRoZSBORkwgcnVzaGluZyBsZWFk
ZXIsIGhhZCBhIDU1LXlhcmQgdG91Y2hkb3duIHJ1biBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBhbmQgZmlu
aXNoZWQgd2l0aCA4MCB5YXJkcyBvbiAxMiBjYXJyaWVzLiBIZSBoYXMgMTUgdG91Y2hkb3ducyBy
dXNoaW5nLCB0d28gYmVoaW5kIGxlYWd1ZS1sZWFkaW5nIDxzdHJvbmc+TGVHYXJyZXR0ZSBCbG91
bnQ8L3N0cm9uZz4gb2YgTmV3IEVuZ2xhbmQuPC9wPjxwPlByZXNjb3R0IHRpZWQgUGl0dHNidXJn
aCYjODIxNztzIDxzdHJvbmc+QmVuIFJvZXRobGlzYmVyZ2VyPC9zdHJvbmc+ICgyMDA0KSBmb3Ig
dGhlIG1vc3Qgd2lucyBieSBhIHJvb2tpZSBxdWFydGVyYmFjayBpbiB0aGUgU3VwZXIgQm93bCBl
cmEgd2l0aCAxMy48L3A+PHA+U3VyZ2VyeSBmb3IgTWFyaW90YTwvcD48cD5UZW5uZXNzZWUgVGl0
YW5zIHF1YXJ0ZXJiYWNrPHN0cm9uZz4gTWFyY3VzIE1hcmlvdGE8L3N0cm9uZz4gd2lsbCBoYXZl
IHN1cmdlcnkgV2VkbmVzZGF5IGZvciBoaXMgYnJva2VuIHJpZ2h0IGxlZywgYW5kIGNvYWNoIDxz
dHJvbmc+TWlrZSBNdWxhcmtleTwvc3Ryb25nPiBzYXlzIHRoZSByZWNvdmVyeSBwcm9jZXNzIHdp
bGwgdGFrZSBmb3VyIHRvIGZpdmUgbW9udGhzLjwvcD48cD5NdWxhcmtleSBzYWlkIE1vbmRheSB0
aGF0IE1hcmlvdGEgd2lsbCBoYXZlIGEgcGxhdGUgaW5zZXJ0ZWQgb3ZlciB0aGUgYnJlYWsgYnkg
PHN0cm9uZz5Eci4gQm9iIEFuZGVyc29uPC9zdHJvbmc+IGluIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLjwvcD48
cD5UaGUgVGl0YW5zIGNvYWNoIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzaGFyZSBhbnkgb3RoZXIgZGV0YWlscywg
YnV0IE11bGFya2V5IGhhcyBoYWQgQW5kZXJzb24gcmVwYWlyIGhpcyBmZWV0IGFuZCBzYXlzIHRo
ZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gb3RoZXIgZG9jdG9yIGhlIHRydXN0cyBmb3IgdGhpcyBzdXJnZXJ5Ljwv
cD48cD5NYXJpb3RhIHdhcyBodXJ0IFNhdHVyZGF5IHdoZW4gc2Fja2VkIGR1cmluZyBhIDM4LTE3
IGxvc3MgdG8gSmFja3NvbnZpbGxlLiBUcmFpbmVycyBwbGFjZWQgYW4gYWlyIGNhc3Qgb24gaGlz
IGxlZyBiZWZvcmUgaGUgd2FzIGNhcnRlZCBvZmYgdGhlIGZpZWxkLjwvcD48cD5IeWRlIHdpbGwg
bWlzcyBmaW5hbGUgPC9wPjxwPlNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMgcnVubmluZyBiYWNrIDxzdHJv
bmc+Q2FybG9zIEh5ZGU8L3N0cm9uZz4gaGFzIGEgdG9ybiBNQ0wgaW4gaGlzIGxlZnQga25lZSBh
bmQgd2lsbCBtaXNzIHRoZSBzZWFzb24gZmluYWxlIGFnYWluc3QgU2VhdHRsZS48L3A+PHA+SHlk
ZSBnb3QgaHVydCBpbiBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIHdpbiBvdmVyIHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBS
YW1zIHdoZW4gaGUgd2FzIGhpdCBieSBjb3JuZXJiYWNrIDxzdHJvbmc+RS5KLiBHYWluZXM8L3N0
cm9uZz4uIENvYWNoIDxzdHJvbmc+Q2hpcCBLZWxseTwvc3Ryb25nPiBzYWlkIE1vbmRheSB0aGF0
IEh5ZGUgd2lsbCBub3QgbmVlZCBzdXJnZXJ5IGFuZCB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgdGhl
IG9mZnNlYXNvbiBwcm9ncmFtLjwvcD48cD5IeWRlIGZpbmlzaGVzIHRoZSBzZWFzb24gMTIgeWFy
ZHMgc2h5IG9mIGhpcyBmaXJzdCBjYXJlZXIgMSwwMDAteWFyZCBydXNoaW5nIHNlYXNvbi4gSGUg
YXZlcmFnZWQgNC42IHlhcmRzIHBlciBjYXJyeSBhbmQgc2NvcmVkIG5pbmUgdG91Y2hkb3ducyBv
dmVyYWxsIGluIGhpcyB0aGlyZCBzZWFzb24gb3V0IG9mIE9oaW8gU3RhdGUuPC9wPjxwPkJlbmdh
bHMgbG9zZSBFaWZlcnQgPC9wPjxwPlRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgKDUtOS0xKSBoYXZl
IHBsYWNlZCB0aWdodCBlbmQgPHN0cm9uZz5UeWxlciBFaWZlcnQ8L3N0cm9uZz4gb24gaW5qdXJl
ZCByZXNlcnZlIHdpdGggYSBiYWNrIGluanVyeS48L3A+PHA+RWlmZXJ0IG1pc3NlZCB0aGUgZmly
c3Qgc2l4IGdhbWVzIG9mIHRoZSBzZWFzb24gYmVjYXVzZSBvZiBhbiBhbmtsZSBpbmp1cnkgZnJv
bSBsYXN0IHNlYXNvbiYjODIxNztzIFBybyBCb3dsLiBIZSBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDIzIHJlY2Vw
dGlvbnMgZm9yIDM5NCB5YXJkcyBhbmQgZml2ZSB0b3VjaGRvd25zIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD48
cD5HdWFyZCA8c3Ryb25nPkNsaW50IEJvbGluZzwvc3Ryb25nPiBhbHNvIHdlbnQgb24gaW5qdXJl
ZCByZXNlcnZlIHdpdGggYSBzaG91bGRlciBpbmp1cnkuIEhlIHdhcyBvcmlnaW5hbGx5IGh1cnQg
U2VwdC4gMjkgdnMuIE1pYW1pLCBidXQgcGxheWVkIHdpdGggaXQgdW50aWwgYSBEZWMuIDE4IGxv
c3MgdG8gUGl0dHNidXJnaC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.