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NFL notebook: Eli Manning attorneys say he didn’t provide fake memorabilia

Associated Press

Published: April 26, 2017 - 07:56 PM

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