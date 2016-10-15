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NFL notebook: Former Browns linebacker Quentin Groves dies at age 32

Associated Press

Published: October 15, 2016 - 04:51 PM

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ALCS/Indians 2, Blue Jays 1: Josh Tomlin, Francisco Lindor, bullpen propel Indians to 2-0 series lead - 9:51 PM

CLEVELAND: The Indians have found their formula and have followed it in the first two games of the American League Championship Series. With it, they’re two steps closer to the World Series.

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ALCS/Indians 2, Blue Jays 0: Francisco Lindor, Corey Kluber lead Indians over Blue Jays in Game 1
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High school football/Buchtel 21, Ellet 20: Pyrce Taylor guides Griffins to victory in game with eight turnovers, two safeties
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Ace Corey Kluber delivers as Indians beat Blue Jays 2-0 for 1-0 lead in ALCS
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