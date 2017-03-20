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NFL notebook

NFL notebook: Jets sign veteran QB Josh McCown to 1-year deal

Associated Press

Published: March 20, 2017 - 10:03 PM
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In this Feb. 1, 2015 photo, New England Patriots quarterback Tom Brady (12) celebrates during the second half of NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks, in Glendale, Ariz. Brady's missing jersey from the Super Bowl has been found in the possession of a member of the international media. The NFL said in a statement Monday, March 20, 2017, that his jersey was found through the "cooperation of the NFL and New England Patriots' security teams, the FBI and other law enforcement authorities." Brady said his jersey went missing after the Patriots' 34-28 win last month over the Atlanta Falcons. The statement also said an ongoing investigation retrieved the jersey Brady wore in the Patriots' 2015 Super Bowl win against the Seahawks. (AP Photo/Kathy Willens)


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