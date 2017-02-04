NFL notebook: LaDainian Tomlinson, Jason Taylor among those in hall of fame class

PHA+UnVubmluZyBiYWNrcyA8c3Ryb25nPkxhRGFpbmlhbiBUb21saW5zb248L3N0cm9uZz4gYW5k
IDxzdHJvbmc+VGVycmVsbCBEYXZpczwvc3Ryb25nPiBhbmQgcXVhcnRlcmJhY2sgPHN0cm9uZz5L
dXJ0IFdhcm5lcjwvc3Ryb25nPiBhcmUgcGFydCBvZiB0aGUgc2V2ZW4tbWFuIGNsYXNzIGhlYWRp
bmcgaW50byB0aGUgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZS48L3A+PHA+U2Fja21hc3RlciA8
c3Ryb25nPkphc29uIFRheWxvciwgPC9zdHJvbmc+YSBmb3JtZXIgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3Jv
biBwbGF5ZXIsIGFuZCBraWNrZXIgPHN0cm9uZz5Nb3J0ZW4gQW5kZXJzZW48L3N0cm9uZz4gYWxz
byBtYWRlIGl0IGluIFNhdHVyZGF5LCBhbG9uZyB3aXRoIENvd2JveXMgb3duZXIgPHN0cm9uZz5K
ZXJyeSBKb25lczwvc3Ryb25nPiwgYSBjb250cmlidXRvciwgYW5kIFNlYWhhd2tzIHNhZmV0eSA8
c3Ryb25nPktlbm55IEVhc2xleTwvc3Ryb25nPiwgYSBzZW5pb3Igbm9taW5lZS48L3A+PHA+TGlr
ZSBUYXlsb3IsIFRvbWxpbnNvbiBnb3QgaW4gb24gaGlzIGZpcnN0IGJhbGxvdC4gSW4gbmluZSBz
ZWFzb25zIHdpdGggdGhlIENoYXJnZXJzIGFuZCB0d28gbW9yZSB3aXRoIHRoZSBKZXRzLCBoZSBy
ZWRlZmluZWQgdGhlIHJ1bm5pbmcgYmFjayBwb3NpdGlvbiwgYXMgZGFuZ2Vyb3VzIGNhdGNoaW5n
IHRoZSBiYWxsIChmb3IgNCw3NzIgY2FyZWVyIHlhcmRzKSBhbmQgaGUgd2FzIHJ1bm5pbmcgaXQg
KDEzLDY4NCkuPC9wPjxwPldhcm5lciB3b24gb25lIFN1cGVyIEJvd2wgYW5kIHR3byBvdmVyYWxs
IE1WUCBhd2FyZHMgd2hpbGUgbGVhZGluZyAmIzgyMjA7VGhlIEdyZWF0ZXN0IFNob3cgb24gVHVy
ZiYjODIyMTsgd2l0aCB0aGUgUmFtcy48L3A+PHA+RGF2aXMgbGVkIERlbnZlciB0byB0d28gdGl0
bGVzIG92ZXIgYSBjYXJlZXIgdGhhdCBjb3ZlcmVkIGEgbWVyZSA3OCBnYW1lcy4gSW4gMTk5OCwg
aGUgYmVjYW1lIHRoZSBmb3VydGggcGxheWVyIHRvIHN1cnBhc3MgMiwwMDAgeWFyZHMgcnVzaGlu
ZyBpbiBhIHNlYXNvbi48L3A+PHA+T2ZmZW5zaXZlIGhvbm9yczwvcD48cD48c3Ryb25nPk1hdHQg
Unlhbjwvc3Ryb25nPiwgd2hvIGhhcyBoaXMgQXRsYW50YSBGYWxjb25zIHBvaXNlZCB0byBwbGF5
IGluIHRoZSBTdXBlciBCb3dsLCB3b24gdGhlIDIwMTYgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBORkwgT2Zm
ZW5zaXZlIFBsYXllciBvZiB0aGUgWWVhciBhd2FyZC48L3A+PHA+VGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrLCB3
aG8gbGVkIHRoZSBsZWFndWUgaW4gcGFzc2luZyB0aGlzIHNlYXNvbiBpbiB0aGUgYmVzdCBwZXJm
b3JtYW5jZSBvZiBoaXMgbmluZS15ZWFyIGNhcmVlciwgbGVkIEF0bGFudGEgdG8gdGhlIE5GQyBT
b3V0aCB0aXRsZSBiZWZvcmUgaGVscGluZyBpdCB3aW4gdHdvIHBsYXlvZmYgZ2FtZXMgZm9yIGl0
cyBmaXJzdCBhcHBlYXJhbmNlIGluIHRoZSBTdXBlciBCb3dsIHNpbmNlIDE5OTkuPC9wPjxwPkRl
ZmVuc2l2ZSBob25vcnM8L3A+PHA+Q2hhcmdlcnMgZGVmZW5zaXZlIGVuZCA8c3Ryb25nPkpvZXkg
Qm9zYTwvc3Ryb25nPiBoYXMgd29uIHRoZSBEZWZlbnNpdmUgUGxheWVyIG9mIHRoZSBZZWFyIGF3
YXJkIGluIGEgbGFuZHNsaWRlLjwvcD48cD5TaXR0aW5nIG91dCB0aGUgZmlyc3QgZm91ciBnYW1l
cyBhZnRlciBhIHByb3RyYWN0ZWQgcHJlc2Vhc29uIGhvbGRvdXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGRhbWFn
ZSB0aGUgdGhpcmQgb3ZlcmFsbCBkcmFmdCBwaWNrIG11Y2guIEhlIHN0aWxsIG1hbmFnZWQgMTIm
IzE4OTsgc2Fja3MgYXMgdGhlIGtleSB0aHJlYXQgb24gYSBTYW4gRGllZ28gZGVmZW5zZSB0aGF0
IHJhbmtlZCBvbmx5IDE2dGggb3ZlcmFsbC4gVGhhdCBwZXJmb3JtYW5jZSBlYXJuZWQgQm9zYSAz
NyB2b3RlcyBmcm9tIGEgbmF0aW9ud2lkZSBwYW5lbCBvZiA1MCBtZWRpYSBtZW1iZXJzIHdobyBj
b3ZlciBORkwuPC9wPjxwPlJvb2tpZSBob25vcnM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EYWsgUHJlc2NvdHQ8
L3N0cm9uZz4gd29uIGEgdHdvLW1hbiByYWNlIHdpdGggRGFsbGFzIHRlYW1tYXRlIDxzdHJvbmc+
RXpla2llbCBFbGxpb3R0PC9zdHJvbmc+IHRvIHRha2UgdGhlIDIwMTYgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVz
cyBORkwgT2ZmZW5zaXZlIFJvb2tpZSBvZiB0aGUgWWVhciBhd2FyZC48L3A+PHA+VGhlIENvd2Jv
eXMmIzgyMTc7IGZvdXJ0aC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIHN0ZXBwZWQgaW4gd2hlbiBxdWFydGVy
YmFjayA8c3Ryb25nPlRvbnkgUm9tbzwvc3Ryb25nPiB3YXMgaW5qdXJlZCBpbiB0aGUgcHJlc2Vh
c29uIGFuZCBsZWQgRGFsbGFzIHRvIGEgMTMtMyByZWNvcmQsIGJlc3QgaW4gdGhlIE5GQy4gSGUg
Z290IHBsZW50eSBvZiBoZWxwIGZyb20gaGlzIHJ1bm5pbmcgYmFjaywgRWxsaW90dCwgdGhlIGZv
dXJ0aCBvdmVyYWxsIHNlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+UHJlc2NvdHQgcmVjZWl2ZWQgMjgmIzE4OTsg
dm90ZXMuIFRoZSBvdGhlciAyMSYjMTg5OyB3ZW50IHRvIEVsbGlvdHQsIHdobyBydXNoZWQgZm9y
IGEgbGVhZ3VlLWhpZ2ggMSw2MzEgeWFyZHMgYW5kIHNjb3JlZCAxNSB0aW1lcy48L3A+PHA+Q29h
Y2ggb2YgdGhlIHllYXI8L3A+PHA+VGhlIENvd2JveXMmIzgyMTc7IDxzdHJvbmc+SmFzb24gR2Fy
cmV0dDwvc3Ryb25nPiB3b24gdGhlIDJORkwgQ29hY2ggb2YgdGhlIFllYXIgYXdhcmQuIEdhcnJl
dHQgbGVkIERhbGxhcyB0byBhbiBORkMtYmVzdCAxMy0zIHJlY29yZCBpbiBhIHR1cm5hcm91bmQg
c2Vhc29uIGJlZm9yZSB0aGUgQ293Ym95cyBsb3N0IHRvIEdyZWVuIEJheSBpbiB0aGUgcGxheW9m
ZnMuIEdhcnJldHQgcmVjZWl2ZWQgMjUgdm90ZXMuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.