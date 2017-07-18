NFL notebook: Michael Vick urges Colin Kaepernick to get haircut

PHA+PHN0cm9uZz5NaWNoYWVsIFZpY2s8L3N0cm9uZz4gaGFzIHNvbWUgYWR2aWNlIGZvciA8c3Ry
b25nPkNvbGluIEthZXBlcm5pY2s8L3N0cm9uZz4gaWYgaGUgd2FudHMgYW5vdGhlciBzaG90IGlu
IHRoZSBORkw6IEdldCBhIGhhaXJjdXQuPC9wPjxwPkR1cmluZyBhbiBhcHBlYXJhbmNlIG9uIEZv
eCBTcG9ydHMgMSYjODIxNztzIDxlbT5TcGVhayBmb3IgWW91cnNlbGY8L2VtPiwgVmljayBzYWlk
IHRoZSBmb3JtZXIgU2FuIEZyYW5jaXNjbyA0OWVycyBxdWFydGVyYmFjayBuZWVkcyB0byBsb3Nl
IGhpcyBBZnJvIG9yIGNvcm5yb3dzIGZvciBhICYjODIyMDtjbGVhbi1jdXQmIzgyMjE7IHN0eWxl
IGluIG9yZGVyIHRvIGdldCBhIGpvYi48L3A+PHA+VGhlIGZvcm1lciBGYWxjb25zIGFuZCBFYWds
ZXMgcXVhcnRlcmJhY2sgc2FpZCBoZSB3YXMgc3BlYWtpbmcgZnJvbSBwZXJzb25hbCBleHBlcmll
bmNlLiBWaWNrIHdhcyBzdXNwZW5kZWQgZm9yIHR3byBzZWFzb25zIGJlZ2lubmluZyBpbiAyMDA3
IGFmdGVyIHBsZWFkaW5nIGd1aWx0eSB0byBjaGFyZ2VzIGluIGEgZG9nZmlnaHRpbmcgaW52ZXN0
aWdhdGlvbi48L3A+PHA+S2FlcGVybmljayBwYXJ0ZWQgd2F5cyB3aXRoIHRoZSA0OWVycyBpbiBN
YXJjaCBhbmQgaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gc2lnbmVkIGJ5IGFub3RoZXIgdGVhbS4gSGlzIGRl
Y2lzaW9uIHRvIGtuZWVsIGR1cmluZyB0aGUgbmF0aW9uYWwgYW50aGVtIGxhc3Qgc2Vhc29uIHRv
IHByb3Rlc3QgcG9saWNlIHNob290aW5ncyBvZiBibGFjayBwZW9wbGUgYmVjYW1lIGEgdG9waWMg
b2YgbmF0aW9uYWwgY29udmVyc2F0aW9uLjwvcD48cD5FeC1Ccm93biBzdXNwZW5kZWQ8L3A+PHA+
RGV0cm9pdCBMaW9ucyBkZWZlbnNpdmUgZW5kIDxzdHJvbmc+QXJtb250eSBCcnlhbnQ8L3N0cm9u
Zz4gd2FzIHN1c3BlbmRlZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IGZvdXIgZ2FtZXMgb2YgdGhlIHNlYXNvbiBm
b3IgdmlvbGF0aW5nIHRoZSBORkwmIzgyMTc7cyBzdWJzdGFuY2UtYWJ1c2UgcG9saWN5LjwvcD48
cD5IZSBjYW4gcmV0dXJuIHRvIHRoZSBhY3RpdmUgcm9zdGVyIE9jdC4gMi48L3A+PHA+VGhlIExp
b25zIHNpZ25lZCBCcnlhbnQgaW4gMjAxNiBhZnRlciBoZSB3YXMgY3V0IGJ5IHRoZSBCcm93bnMg
YXQgdGhlIGVuZCBvZiBhIGZvdXItZ2FtZSBzdXNwZW5zaW9uIGZvciB2aW9sYXRpbmcgdGhlIGxl
YWd1ZSYjODIxNztzIHBvbGljeSBvbiBwZXJmb3JtYW5jZS1lbmhhbmNpbmcgZHJ1Z3MuIEFmdGVy
IGNvbnRyaWJ1dGluZyBpbiBEZXRyb2l0IGJyaWVmbHkgbGFzdCBzZWFzb24sIGhlIHdhcyBzdXNw
ZW5kZWQgdGhyZWUgZ2FtZXMgZm9yIHZpb2xhdGluZyB0aGUgTkZMJiM4MjE3O3MgcG9saWN5IG9u
IHN1YnN0YW5jZXMgb2YgYWJ1c2UuPC9wPjxwPkJyeWFudCBoYWQgNSYjMTg5OyBzYWNrcyBmb3Ig
dGhlIEJyb3ducyBpbiAyMDE1IGFuZCBoYXMgMTEmIzE4OTsgc2Fja3MgaW4gaGlzIDM2LWdhbWUs
IGZvdXIteWVhciBjYXJlZXIuPC9wPjxwPkplcnJ5IEpvbmVzIHdlaWdocyBpbjwvcD48cD5EYWxs
YXMgQ293Ym95cyBvd25lciA8c3Ryb25nPkplcnJ5IEpvbmVzPC9zdHJvbmc+IHNhaWQgVHVlc2Rh
eSB0aGUgdGVhbSBpcyBzdGlsbCBnYXRoZXJpbmcgZGV0YWlscyBvdmVyIDxzdHJvbmc+RXpla2ll
bCBFbGxpb3R0PC9zdHJvbmc+JiM4MjE3O3MgaW52b2x2ZW1lbnQgaW4gYW4gYWx0ZXJjYXRpb24g
YXQgYSBEYWxsYXMgYmFyLCB0aGUgbGF0ZXN0IG9mZi1maWVsZCBpbmNpZGVudCBmb3IgdGhlIHJ1
bm5pbmcgYmFjay48L3A+PHA+VGhlIGZvcm1lciBPaGlvIFN0YXRlIHN0YXIsIHdobyB3YXMgYWxy
ZWFkeSBmYWNpbmcgYSBwb3RlbnRpYWwgc3VzcGVuc2lvbiBvdmVyIHRoZSBORkwmIzgyMTc7cyBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGEgeWVhci1vbGQgZG9tZXN0aWMgY2FzZSBpbiBDb2x1bWJ1cywgd2Fz
IGludm9sdmVkIGluIGEgZGlzcHV0ZSBTdW5kYXkgbmlnaHQgdGhhdCBsZWQgdG8gYSBtYW4gZ2V0
dGluZyBwdW5jaGVkIGluIHRoZSBub3NlIGFuZCBiZWluZyB0YWtlbiB0byBhIGhvc3BpdGFsLjwv
cD48cD5Kb25lcyBzYWlkIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHNwZWN1bGF0ZSBhYm91dCBh
IHBvc3NpYmxlIHN1c3BlbnNpb24uIEFuIE5GTCBzcG9rZXNtYW4gc2FpZCB0aGUgbGVhZ3VlIGlz
IGxvb2tpbmcgaW50byB0aGUgbGF0ZXN0IGluY2lkZW50ICYjODIyMDt0byB1bmRlcnN0YW5kIHRo
ZSBmYWN0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBsYXllciYjODIxNztzIGRvZyBzdG9sZW48L3A+PHA+RGFs
bGFzIENvd2JveXMgd2lkZSByZWNlaXZlciA8c3Ryb25nPkx1Y2t5IFdoaXRlaGVhZDwvc3Ryb25n
PiBpcyBhc2tpbmcgZm9yIGhlbHAgbG9jYXRpbmcgaGlzIHBpdGJ1bGwgQmxpdHogYWZ0ZXIgYnVy
Z2xhcnMgdG9vayB0aGUgZG9nIGFuZCBkZW1hbmRlZCBhICQxMCwwMDAgcmFuc29tLjwvcD48cD5X
aGl0ZWhlYWQgdG9sZCBOQkMgNSBpbiBEYWxsYXMgdGhhdCBoZSB3YXMgaW4gRmxvcmlkYSBsYXN0
IHdlZWsgd2hlbiBCbGl0eiB3YXMgdGFrZW4gZnJvbSBoaXMgVGV4YXMgaG9tZSwgYWxvbmcgd2l0
aCBzb21lIHNob2VzIGFuZCBiYWdzLiBXaGl0ZWhlYWQgaGFzIHNpbmNlIGdvdHRlbiBwaG9uZSBj
YWxscyBkZW1hbmRpbmcgaGUgJiM4MjIwO2N1dCBhIGNoZWNrJiM4MjIxOyBpZiBoZSB3YW50cyB0
byBnZXQgQmxpdHogYmFjayBhbGl2ZSwgYnV0IGhlIHJlZnVzZWQgdG8gcGF5ICQxMCwwMDAgd2l0
aG91dCBmaXJzdCBnZXR0aW5nIHByb29mIHRoYXQgQmxpdHogaXMgT0suPC9wPjxwPldoaXRlaGVh
ZCBoYXMgY2FsbGVkIHRoZSBzaXR1YXRpb24gJiM4MjIwO2hlYXJ0YnJlYWtpbmcmIzgyMjE7IGFu
ZCAmIzgyMjA7c2lja2VuaW5nLCYjODIyMTsgc2F5aW5nICYjODIyMDtpdCBodXJ0cyBiZWNhdXNl
IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBob3cgaGUmIzgyMTc7cyBiZWluZyB0cmVhdGVkLiBJIHdhc24m
IzgyMTc7dCBoZXJlIHRvIHByb3RlY3QgaGltLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.