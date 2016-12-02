NFL notebook: Oakland Raiders cornerback DJ Hayden placed on injured reserve following hamstring injury

PHA+VGhlIFJhaWRlcnMgcGxhbiB0byBwbGFjZSBjb3JuZXJiYWNrIDxzdHJvbmc+REogSGF5ZGVu
PC9zdHJvbmc+IG9uIGluanVyZWQgcmVzZXJ2ZSBiZWNhdXNlIG9mIGEgaGFtc3RyaW5nIGluanVy
eSwgcG90ZW50aWFsbHkgZW5kaW5nIHRoZSBmb3JtZXIgZmlyc3Qtcm91bmQgcGljayYjODIxNztz
IHN0YXkgaW4gT2FrbGFuZC48L3A+PHA+QWx0aG91Z2ggdGhlIHRlYW0gaGFkIHlldCB0byBtYWtl
IGFuIG9mZmljaWFsIGFubm91bmNlbWVudCwgY29hY2ggPHN0cm9uZz5KYWNrIERlbCBSaW8gPC9z
dHJvbmc+dG9sZCByZXBvcnRlcnMgb24gRnJpZGF5IHRoYXQgSGF5ZGVuJiM4MjE3O3Mgc2Vhc29u
IHdhcyBmaW5pc2hlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZ290IGEgc3Vic3RhbnRpYWwg
aGFtc3RyaW5nIFtpbmp1cnldIHNvIGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIHJldHVybmlu
ZyB0aGlzIHllYXIgdG8gdXMsJiM4MjIxOyBEZWwgUmlvIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0IHdhcyBh
IGJpZyBibG93LiBUaGF0JiM4MjE3O2xsIGhhcHBlbiBlaXRoZXIgdG9uaWdodCBvciB0b21vcnJv
dy4gSXQmIzgyMTc7cyB1bmZvcnR1bmF0ZS4gSGUgd2FzIHBsYXlpbmcgd2VsbCBmb3IgdXMgYnV0
IHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgY2FzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhheWRlbiB3YXMgaW5qdXJlZCBv
biB0aGUgc2Vjb25kIHBsYXkgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIG9mIGxhc3Qgd2VlayYjODIx
NztzIHdpbiBhZ2FpbnN0IHRoZSBDYXJvbGluYSBQYW50aGVycyBhbmQgZGlkIG5vdCByZXR1cm4u
IFRoYXQgZW5kZWQgYW4gdXAtYW5kLWRvd24gc2Vhc29uIGZvciB0aGUgZmlmdGgteWVhciBwbGF5
ZXIgd2hvIGhhZCBiZWVuIHBsYXlpbmcgbW9zdGx5IGluIG5pY2tlbCBzaXR1YXRpb25zLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhbHdheXMgYSBibG93IHdoZW4gd2UgbG9zZSBhbnkgdHlwZSBv
ZiBwbGF5ZXIgYmVjYXVzZSBldmVyeSBwaWVjZSB0aGF0IHdlIGhhdmUgaXMgY3JpdGljYWwgZm9y
IG91ciBzdWNjZXNzIG9uIHRoZSBmaWVsZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgPHN0cm9uZz5USiBDYXJyaWU8
L3N0cm9uZz4sIHdobyBpcyBsaWtlbHkgdG8gcmVwbGFjZSBIYXlkZW4gYXMgT2FrbGFuZCYjODIx
NztzIG5pY2tlbCBiYWNrLiAmIzgyMjA7QSBsb3Qgb2Ygb3RoZXIgZ3V5cyBhcmUgZ29pbmcgdG8g
aGF2ZSB0byBzdGVwIHVwLiBBIGxvdCBvZiB0aGUgeW91bmdlciBndXlzIGFyZSBnb2luZyB0byBo
YXZlIHRvIHN0ZXAgdXAgYW5kIGJlIG9uIG5vdGljZSBmb3Igd2hhdGV2ZXIgaGFwcGVucyB3aXRo
IHVzIGluIHRoZSBiYWNrIGVuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0IGlzIGFsc28gYSBwb3RlbnRpYWxs
eSBjcnVlbCBlbmRpbmcgdG8gSGF5ZGVuJiM4MjE3O3MgdGVudXJlIGluIE9ha2xhbmQuPC9wPjxw
PlN0YXJzIHF1ZXN0aW9uYWJsZSA8L3A+PHA+VGhlIFBhY2tlcnMgaGF2ZSBsaXN0ZWQgaW5qdXJl
ZCBzdGFyczxzdHJvbmc+IEFhcm9uIFJvZGdlcnM8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+Q2xheSBN
YXR0aGV3czwvc3Ryb25nPiBhcyBxdWVzdGlvbmFibGUgZm9yIEdyZWVuIEJheSYjODIxNztzIGdh
bWUgU3VuZGF5IGFnYWluc3QgdGhlIEhvdXN0b24gVGV4YW5zLjwvcD48cD5Db2FjaCA8c3Ryb25n
Pk1pa2UgTWNDYXJ0aHk8L3N0cm9uZz4gaGFzIHNhaWQgdGhhdCBSb2RnZXJzIGFuZCBNYXR0aGV3
cyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gcGxheS4gVGhleSB3ZXJlIGxpbWl0ZWQgb24gVGh1cnNkYXkgaW4g
dGhlIFBhY2tlcnMmIzgyMTc7IG9uZSBkYXkgb24gdGhlIHByYWN0aWNlIGZpZWxkIHNvIGZhciB0
aGlzIHdlZWsuPC9wPjxwPlJvZGdlcnMgdHdlYWtlZCBoaXMgbGVmdCBoYW1zdHJpbmcgZHVyaW5n
IHRoZSBQYWNrZXJzJiM4MjE3OyAyNy0xMyB3aW4gb3ZlciB0aGUgRWFnbGVzIG9uIE1vbmRheSBu
aWdodC4gU2Vjb25kLXllYXIgcHJvIDxzdHJvbmc+QnJldHQgSHVuZGxleTwvc3Ryb25nPiBpcyB0
aGUgb3RoZXIgcXVhcnRlcmJhY2sgb24gdGhlIGFjdGl2ZSByb3N0ZXIuPC9wPjxwPlNob290ZXIg
Y29uZmVzc2VzIDwvcD48cD5UaGUgbWFuIGhlbGQgaW4gdGhlIGZhdGFsIHNob290aW5nIG9mIHRo
ZSBmb3JtZXIgTkZMIHBsYXllcjxzdHJvbmc+IEpvZSBNY0tuaWdodDwvc3Ryb25nPiBpbiBMb3Vp
c2lhbmEgYWRtaXR0ZWQgdG8gaW52ZXN0aWdhdG9ycyB0aGF0IGhlIGhhZCBwdWxsZWQgdGhlIHRy
aWdnZXIsIG9mZmljaWFscyBzYWlkLCBidXQgaGUgd2FzIGFsbG93ZWQgdG8gd2FsayBmcmVlIHdp
dGhvdXQgY2hhcmdlcyBGcmlkYXkgd2hpbGUgdGhleSBpbnZlc3RpZ2F0ZWQgdGhlIGNhc2UuPC9w
PjxwPlRoZSBtYW4sIDxzdHJvbmc+Um9uYWxkIEdhc3Nlcjwvc3Ryb25nPiwgNTQsIHdhcyByZWxl
YXNlZCBvdmVybmlnaHQsIGhvdXJzIGFmdGVyIE1jS25pZ2h0IHdhcyBzaG90IHRocmVlIHRpbWVz
IGF0IGFib3V0IDI6NDUgcC5tLiBUaHVyc2RheSBpbiBhbiBhcHBhcmVudCByb2FkIHJhZ2UgZXBp
c29kZSBpbiBUZXJyeXRvd24sIExvdWlzaWFuYSwgYWJvdXQgNSBtaWxlcyBzb3V0aGVhc3Qgb2Yg
TmV3IE9ybGVhbnMsIHRoZSBKZWZmZXJzb24gUGFyaXNoIFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBPZmZpY2Ug
c2FpZC48L3A+PHA+U2llbWlhbiBydWxlZCBvdXQgPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VHJldm9yIFNpZW1p
YW4mIzgyMTc7czwvc3Ryb25nPiBiaWdnZXN0IHRha2Vhd2F5IGZyb20gaGlzIGNhcmVlci1iZXN0
IHBlcmZvcm1hbmNlIHdhc24mIzgyMTc7dCB0aGUgbWFzdGVycGllY2Ugb2YgcGlucG9pbnQgcGFz
c2VzIGluIHRoZSBmYWNlIG9mIGhlYXZ5IHByZXNzdXJlIGJ1dCBhIHNwcmFpbmVkIGxlZnQgZm9v
dCBoZSBzdWZmZXJlZCBvbiBvbmUgb2YgZml2ZSBzYWNrcy48L3A+PHA+SXQgd2lsbCBzaWRlbGlu
ZSBoaW0gdGhpcyB3ZWVrZW5kLjwvcD48cD5UaGUgRGVudmVyIEJyb25jb3MgcnVsZWQgb3V0IFNp
ZW1pYW4gZm9yIFN1bmRheSYjODIxNztzIGdhbWUsIG1lYW5pbmcgcm9va2llIDxzdHJvbmc+UGF4
dG9uIEx5bmNoPC9zdHJvbmc+IHdpbGwgbWFrZSBoaXMgc2Vjb25kIGNhcmVlciBzdGFydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.