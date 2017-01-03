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NFL NOTEBOOK

NFL notebook: Raiders rookie quarterback to make history with playoff start

Associated Press

Published: January 3, 2017 - 11:17 PM
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Bengals cornerback Adam "Pacman" Jones is arraigned Tuesday in Hamilton County Municipal Court, in Cincinatti, after being charged with a felony charge of harassment with a bodily substance. He is also charged with assault, disorderly conduct and obstructing police. An attorney representing Jones has told a Hamilton County judge that he "vehemently denies" the charges that led to his arrest. The judge set bonds totaling $37,500. /The Cincinnati Enquirer via AP)


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