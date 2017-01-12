NFL notebook: Rams coach is youngest in NFL history; Dolphins name defensive coordinator; Ravens hire offensive assistant

PHA+VGhlIExvcyBBbmdlbGVzIFJhbXMgbWFkZSA8c3Ryb25nPlNlYW4gTWNWYXk8L3N0cm9uZz4g
dGhlIHlvdW5nZXN0IGhlYWQgY29hY2ggaW4gTkZMIGhpc3RvcnkuPC9wPjxwPlRoZSBSYW1zIG9u
IFRodXJzZGF5IGhpcmVkIE1jVmF5LCB3aG8gdHVybnMgMzEgeWVhcnMgb2xkIG9uIEphbi4gMjQu
PC9wPjxwPlRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFJlZHNraW5zJiM4MjE3OyBvZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0
b3IgcmVwbGFjZXMgPHN0cm9uZz5KZWZmIEZpc2hlcjwvc3Ryb25nPiwgd2hvIHdhcyBmaXJlZCAx
MyBnYW1lcyBpbnRvIHRoZSBSYW1zJiM4MjE3OyBob21lY29taW5nIHNlYXNvbiBpbiBMb3MgQW5n
ZWxlcywgYW5kIGludGVyaW0gY29hY2ggPHN0cm9uZz5Kb2huIEZhc3NlbDwvc3Ryb25nPi4gVGhl
IFJhbXMgZmluaXNoZWQgNC0xMiBpbiB0aGVpciAxM3RoIHN0cmFpZ2h0IG5vbndpbm5pbmcgeWVh
ci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgYW5kIHN1Y2Nlc3MgdGhhdCBoZSBo
YXMgaGFkIGluIGxlc3MgdGhhbiBhIGRlY2FkZSBpbiBvdXIgbGVhZ3VlIGFyZSBpbXByZXNzaXZl
LCYjODIyMTsgUmFtcyBvd25lciA8c3Ryb25nPlN0YW4gS3JvZW5rZTwvc3Ryb25nPiBzYWlkIGlu
IGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGNvbmZpZGVudCBpbiBo
aXMgdmlzaW9uIHRvIG1ha2UgdGhpcyB0ZWFtIGEgY29uc2lzdGVudCB3aW5uZXIgYW5kIHdlIHdp
bGwgYWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIHdvcmsgdG9nZXRoZXIgdG8gYWNoaWV2ZSBvdXIgdWx0aW1hdGUg
Z29hbCwgYnJpbmdpbmcgYSBSYW1zIFN1cGVyIEJvd2wgY2hhbXBpb25zaGlwIGhvbWUgdG8gTG9z
IEFuZ2VsZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbHRob3VnaCBNY1ZheSBpcyBhIGNvYWNoaW5nIHlvdW5n
c3RlciwgaGUgcGxheWVkIHJlY2VpdmVyIGF0IE1pYW1pIChPaGlvKSwgYW5kIGhlIGNvbWVzIGZy
b20gYSBmb290YmFsbCBmYW1pbHkuIEhpcyBncmFuZGZhdGhlciwgPHN0cm9uZz5Kb2huPC9zdHJv
bmc+LCBzcGVudCAyMSBzZWFzb25zIGluIHRoZSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIDQ5ZXJzJiM4MjE3OyBm
cm9udCBvZmZpY2UgYXMgYSB0b3AgZXhlY3V0aXZlIGludm9sdmVkIGluIGJ1aWxkaW5nIHNldmVy
YWwgb3V0c3RhbmRpbmcgdGVhbXMuPC9wPjxwPk1jVmF5IHNwZW50IHRoZSBwYXN0IHRocmVlIHNl
YXNvbnMgYXMgPHN0cm9uZz5KYXkgR3J1ZGVuPC9zdHJvbmc+JiM4MjE3O3Mgb2ZmZW5zaXZlIGNv
b3JkaW5hdG9yIHdpdGggdGhlIFJlZHNraW5zLiBIZSYjODIxNztzIGJlZW4gYW4gYXNzaXN0YW50
IHNpbmNlIDIwMTAgaW4gV2FzaGluZ3Rvbiwgd2hlcmUgaGUgd29ya2VkIHdpdGggR3J1ZGVuIGFu
ZCA8c3Ryb25nPkJpbGwgQ2FsbGFoYW48L3N0cm9uZz4gdG8gYnVpbGQgYSBwcm9saWZpYyBvZmZl
bnNlIGxlZCBieSBxdWFydGVyJiMxNzM7YmFjayA8c3Ryb25nPktpcmsgQ291c2luczwvc3Ryb25n
Pi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1JlYWxseSBoYXBweSBmb3IgU2VhbiBNY1ZheSEmIzgyMjE7IENvdXNp
bnMgdHdlZXRlZC48L3A+PHA+RG9scGhpbnMgZWxldmF0ZSBCdXJrZTwvcD48cD5UaGUgTWlhbWkg
RG9scGhpbnMgcHJvbW90ZWQgbGluZWJhY2tlcnMgY29hY2ggPHN0cm9uZz5NYXR0IEJ1cmtlPC9z
dHJvbmc+IHRvIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBhcyBhIHJlcGxhY2VtZW50IGZvciA8c3Ry
b25nPlZhbmNlIEpvc2VwaDwvc3Ryb25nPiwgdGhlIERlbnZlciBCcm9uY29zJiM4MjE3OyBuZXcg
aGVhZCBjb2FjaC48L3A+PHA+QnVya2Ugam9pbmVkIHRoZSBEb2xwaGlucyBpbiAyMDE2IGFuZCBj
b2FjaGVkIGFuIGluanVyeS1wbGFndWVkIHVuaXQgbGVkIGJ5IDxzdHJvbmc+S2lrbyBBbG9uc288
L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPkJ1cmtlIHdhcyBhbHNvIGxpbmViYWNrZXJzIGNvYWNoIGZvciB0aGUg
TGlvbnMgKDIwMDktMTMpIGFuZCBCZW5nYWxzICgyMDE0LTE1KS4gSGUgd2FzIGFuIGFzc2lzdGFu
dCB3aXRoIHRoZSBUaXRhbnMgZnJvbSAyMDA0IHRvIDIwMDguPC9wPjxwPlJhdmVucyBoaXJlIFJv
bWFuPC9wPjxwPlRoZSBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zIGhpcmVkIDxzdHJvbmc+R3JlZyBSb21hbjwv
c3Ryb25nPiBhcyBzZW5pb3Igb2ZmZW5zaXZlIGFzc2lzdGFudCBhbmQgdGlnaHQgZW5kcyBjb2Fj
aC48L3A+PHA+Um9tYW4gd2FzIGZpcmVkIGFzIEJ1ZmZhbG8gQmlsbHMgb2ZmZW5zaXZlIGNvb3Jk
aW5hdG9yIHR3byB3ZWVrcyBpbnRvIHRoZSAyMDE2IHNlYXNvbi4gSGUgY2FtZSB0byBCdWZmYWxv
IGluIDIwMTUgYWZ0ZXIgc3BlbmRpbmcgZm91ciBzZWFzb25zIGFzIG9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGlu
YXRvciBvZiB0aGUgU2FuIEZyYW5jaXNjbyA0OWVycy48L3A+PHA+Um9tYW4gd2lsbCB3b3JrIHdp
dGggUmF2ZW5zIG9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBNYXJ0eSBNb3JuaGlud2VnIHRvIGltcHJv
dmUgYW4gYXR0YWNrIHRoYXQgc3B1dHRlcmVkIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD48cD5XaGF0IHB1bmlz
aG1lbnQ/PC9wPjxwPkFuIE9oaW8gcHJvc2VjdXRvciB3YW50cyB0byBrbm93IHdoYXQgcHVuaXNo
bWVudCBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgcGxheWVyIDxzdHJvbmc+QWRhbSAmIzgyMjA7UGFjbWFu
JiM4MjIxOyBKb25lczwvc3Ryb25nPiBmYWNlcyBmcm9tIHRoZSBORkwgYmVmb3JlIGRlY2lkaW5n
IGhvdyB0byBwcm9jZWVkIG92ZXIgSm9uZXMmIzgyMTc7IGxhdGVzdCBhcnJlc3QuPC9wPjxwPkhh
bWlsdG9uIENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yIDxzdHJvbmc+Sm9lIERldGVyczwvc3Ryb25nPiBpcyBh
c2tpbmcgJiM4MjIwO3doYXQgaXMgdGhlIG5vcm1hbCYjODIyMTsgZm9yIGEgcGxheWVyIHdpdGgg
bXVsdGlwbGUgb2ZmZW5zZXMgYW5kIHdobyYjODIxNztzIGJlZW4gc3VzcGVuZGVkIGJlZm9yZS48
L3A+PHA+Sm9uZXMgd2FzIGphaWxlZCBKYW4uIDMgb24gY2hhcmdlcyBoZSBoZWFkLWJ1dHRlZCBw
b2xpY2UgYW5kIHNwaXQgb24gYSBudXJzZSBhZnRlciBoaXMgYXJyZXN0IG9uIGFuIGFzc2F1bHQg
Y2hhcmdlLjwvcD48cD5Bcm91bmQgdGhlIGxlYWd1ZTwvcD48cD5UaGUgTmV3IFlvcmsgSmV0cyBh
cmUgaW50ZXJ2aWV3aW5nIERlbnZlciBCcm9uY29zIHJ1bm5pbmcgYmFja3MgY29hY2ggPHN0cm9u
Zz5FcmljIFN0dWRlc3ZpbGxlPC9zdHJvbmc+IGZvciB0aGVpciBvZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0
b3Igam9iLiAuLi4gSmV0cyBkZWZlbnNpdmUgbGluZW1hbiA8c3Ryb25nPkxlb25hcmQgV2lsbGlh
bXM8L3N0cm9uZz4gaXMgcmVwbGFjaW5nIGluanVyZWQgT2FrbGFuZCBSYWlkZXJzIHBhc3MgcnVz
aGVyIDxzdHJvbmc+S2hhbGlsIE1hY2s8L3N0cm9uZz4gKHVuZGlzY2xvc2VkIGluanVyeSkgaW4g
dGhlIFBybyBCb3dsLiAuLi4gR3JlZW4gQmF5IFBhY2tlcnMgY29ybmVyYmFjayA8c3Ryb25nPlF1
aW50ZW4gUm9sbGluczwvc3Ryb25nPiAobmVjaykgcHJhY3RpY2VkIGZvciBhIHNlY29uZCBzdHJh
aWdodCBkYXkuIC4uLiBUaGUgQXJpem9uYSBDYXJkaW5hbHMgcmUtc2lnbmVkIGRlZmVuc2l2ZSB0
YWNrbGUgPHN0cm9uZz5Kb3NoIE1hdXJvPC9zdHJvbmc+IHRvIGEgdHdvLXllYXIgY29udHJhY3Qu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.