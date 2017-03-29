NFL notebook: Saints sign tight end Phillips for year; Bills wave lineman Crichton

PHA+VGhlIE5ldyBPcmxlYW5zIFNhaW50cyBhcmUgYnJpbmdpbmcgYmFjayB0aWdodCBlbmQgPHN0
cm9uZz5Kb2huIFBoaWxsaXBzPC9zdHJvbmc+IG9uIGEgb25lLXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPjxw
PlBoaWxsaXBzIGpvaW5lZCB0aGUgU2FpbnRzIGR1cmluZyBXZWVrIDEwIG9mIGxhc3Qgc2Vhc29u
LCB3aGVuIGhlIHdhcyBjbGFpbWVkIG9mZiBvZiB3YWl2ZXJzIGZyb20gdGhlIERlbnZlciBCcm9u
Y29zLjwvcD48cD5UaGUgNi1mb290LTUsIDI1MS0gcG91bmQgUGhpbGxpcHMgc3RhcnRlZCBmb3Vy
IG9mIGVpZ2h0IGdhbWVzIGxhc3Qgc2Vhc29uIHdpdGggTmV3IE9ybGVhbnMsIGNhdGNoaW5nIGZp
dmUgcGFzc2VzIGZvciAzMiB5YXJkcy4gSW5jbHVkaW5nIGhpcyB0aW1lIHdpdGggRGVudmVyLCBQ
aGlsbGlwIHBsYXllZCBpbiAxNiBnYW1lcyBsYXN0IHNlYXNvbiBhbmQgY2F1Z2h0IDEwIHBhc3Nl
cywgaW5jbHVkaW5nIG9uZSB0b3VjaGRvd24uPC9wPjxwPk5vdyBoZWFkaW5nIGludG8gaGlzIG5p
bnRoIHBybyBjYW1wYWlnbiBvdXQgb2YgVmlyZ2luaWEsIFBoaWxsaXBzIGhhcyBhcHBlYXJlZCBp
biAxMTEgZ2FtZXMgd2l0aCBEYWxsYXMsIFNhbiBEaWVnbywgRGVudmVyIGFuZCBOZXcgT3JsZWFu
cy4gPC9wPjxwPkJpbGxzIHdhaXZlIGxpbmVtYW48L3A+PHA+VGhlIEJ1ZmZhbG8gQmlsbHMgd2Fp
dmVkIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFuIDxzdHJvbmc+U2NvdHQgQ3JpY2h0b248L3N0cm9uZz4gZm9y
IGZhaWxpbmcgaGlzIHBoeXNpY2FsLjwvcD48cD5UaGUgbW92ZSB3YXMgYW5ub3VuY2VkIG9uIFdl
ZG5lc2RheSwgdHdvIGRheXMgYWZ0ZXIgdGhlIEJpbGxzIGNsYWltZWQgQ3JpY2h0b24gYWZ0ZXIg
aGUgd2FzIHBsYWNlZCBvbiB3YWl2ZXJzIGJ5IHRoZSBNaW5uZXNvdGEgVmlraW5ncy48L3A+PHA+
Q3JpY2h0b24gd2FzIE1pbm5lc290YSYjODIxNztzIHRoaXJkLXJvdW5kIHBpY2sgaW4gdGhlIDIw
MTQgZHJhZnQsIGJ1dCBwbGF5ZWQgc3BhcmluZ2x5IGluIDIxIGdhbWVzIGR1cmluZyBoaXMgZmly
c3QgdHdvIHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgVmlraW5ncy4gSGUgbWlzc2VkIGFsbCBvZiBsYXN0IHNl
YXNvbiBiZWNhdXNlIG9mIGFuIGluanVyeS4gPC9wPjxwPlNlYXR0bGUmIzgyMTc7cyBMeW5jaCBi
YWNrPzwvcD48cD5TZWFoYXdrcyBjb2FjaCA8c3Ryb25nPlBldGUgQ2Fycm9sbDwvc3Ryb25nPiBz
YWlkIFdlZG5lc2RheSBhdCB0aGUgTkZMIGxlYWd1ZSBtZWV0aW5ncyB0aGF0IHJ1bm5pbmcgYmFj
ayA8c3Ryb25nPk1hcnNoYXduIEx5bmNoPC9zdHJvbmc+ICYjODIyMDtpcyBzb21ld2hhdCBlbnRl
cnRhaW5pbmcmIzgyMjE7IHRoZSBpZGVhIG9mIGNvbWluZyBvdXQgb2YgcmV0aXJlbWVudC48L3A+
PHA+QnV0IENhcnJvbGwgYWxzbyBzYWlkIHRoYXQgTHluY2ggZGlkIG5vdCBhc2sgdGhlIFNlYWhh
d2tzIHRvIGJlIHRha2VuIG9mZiB0aGUgcmVzZXJ2ZS9yZXRpcmVkIGxpc3Qgd2hlbiBoZSB0YWxr
ZWQgdG8gaGltIDEwIGRheXMgYWdvIGFuZCBzYWlkIGhlIGNhbiYjODIxNzt0IGFuc3dlciBpZiBM
eW5jaCB3aWxsIHJldHVybiBhbmQgd2hhdCB0aGUgU2VhaGF3a3Mgd291bGQgZG8gaWYgaGUgZGlk
IGFzayB0byBjb21lIGJhY2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGtub3cgdGhhdCBoZSBpcyBzb21ld2hh
dCBlbnRlcnRhaW5pbmcgdGhlIHRob3VnaHQgb2YgaXQsJiM4MjIxOyBDYXJyb2xsIHNhaWQgZHVy
aW5nIHRoZSBhbm51YWwgYnJlYWtmYXN0IHdpdGggTkZDIGNvYWNoZXMuPC9wPjxwPiAmIzgyMjA7
SSBjYW4mIzgyMTc7dCB0ZWxsIHlvdSBob3cgc3Ryb25nIGl0IGlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2Fy
cm9sbCBsYXRlciBzYWlkICYjODIyMDt0aGVyZSBpcyBub3QgbXVjaCB0byBpdCwmIzgyMjE7IHJl
ZmVycmluZyB0byB0aGUgcnVtb3JzIG9mIEx5bmNoIHBvc3NpYmx5IHJldHVybmluZy4gJiM4MjIw
O1dlIGhhZCBhIGNoYW5jZSB0byB2aXNpdC4gSGUgd2FzIGluIHJlYWxseSBnb29kIHNwaXJpdHMg
YWJvdXQgMTAgZGF5cyBhZ28uJiM4MjIxOzwvcD48cD5SYW1zIHNhZmV0eSBzdXNwZW5kZWQ8L3A+
PHA+RnJlZS1hZ2VudCBzYWZldHkgPHN0cm9uZz5ULkouIE1jRG9uYWxkPC9zdHJvbmc+LCB3aG8g
cGxheWVkIGZvdXIgc2Vhc29ucyBmb3IgdGhlIFJhbXMsIHdhcyBzdXNwZW5kZWQgZm9yIGVpZ2h0
IGdhbWVzIGJ5IHRoZSBORkwgZm9yIHZpb2xhdGluZyB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3Mgc3Vic3Rh
bmNlIGFidXNlIHBvbGljeS48L3A+PHA+VGhlIHN1c3BlbnNpb24gc3RlbXMgZnJvbSBNY0RvbmFs
ZCYjODIxNztzIGFycmVzdCBsYXN0IE1heSBhZnRlciBhIHRyYWZmaWMgYWNjaWRlbnQgaW4gTG9z
IEFuZ2VsZXMuIEhlIHdhcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggb25lIG1pc2RlbWVhbm9yIGNvdW50IG9mIGRy
aXZpbmcgdW5kZXIgdGhlIGluZmx1ZW5jZSBvZiBkcnVncy4gPC9wPjxwPkluIEphbnVhcnksIE1j
RG9uYWxkIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIHJlY2tsZXNzIGRyaXZpbmcgaW52b2x2aW5nIGRydWdz
IG9yIGFsY29ob2wsIHdoYXQgaXMgY29tbW9ubHkga25vd24gYXMgYSAmIzgyMjA7d2V0IHJlY2ts
ZXNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWNEb25hbGQsIDI2LCB3YXMgc2VudGVuY2VkIHRvIHRocmVlIHll
YXJzIG9mIHByb2JhdGlvbiBhbmQgd2FzIG9yZGVyZWQgdG8gY29tcGxldGUgYSB0aHJlZS1tb250
aCBhbGNvaG9sIHByb2dyYW0sIDE4IE5hcmNvdGljcyBBbm9ueW1vdXMgY2xhc3NlcyBhbmQgcGVy
Zm9ybSAyMDAgaG91cnMgb2YgY29tbXVuaXR5IHNlcnZpY2UuPC9wPjxwPk1jRG9uYWxkIGFsc28g
d2FzIG9yZGVyZWQgdG8gY29tcGxldGUgb25lIG1vbnRoIGluIGEgbGl2ZS1pbiByZXNpZGVudGlh
bCBkcnVnIHByb2dyYW0gYXMgd2VsbCBhcyBtYWtlIHJlc3RpdHV0aW9uIHRvIHRoZSB2aWN0aW0g
aW4gdGhlIGNhc2UuPC9wPjxwPk1jRG9uYWxkIHBsYXllZCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBT
b3V0aGVybiBDYWxpZm9ybmlhIGFuZCB3YXMgYSB0aGlyZC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIGJ5IHRo
ZSBSYW1zIGluIDIwMTMuPC9wPjxwPkhlIHdhcyBwdXQgb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlIG5lYXIg
dGhlIGVuZCBvZiB0aGUgMjAxNSBzZWFzb24gYmVjYXVzZSBvZiBhIHNob3VsZGVyIGluanVyeSB0
aGF0IHJlcXVpcmVkIHN1cmdlcnkuIExhc3Qgc2Vhc29uLCBoZSBzdGFydGVkIDE2IGdhbWVzIGFu
ZCBpbnRlcmNlcHRlZCB0d28gcGFzc2VzLjwvcD48cD5Gb3VyIHJlZnMgam9pbiBncm91cDwvcD48
cD5UaGUgTkZMIFJlZmVyZWVzIEFzc29jaWF0aW9uIGhhcyBhZGRlZCBmb3VyIG5ldyBtZW1iZXJz
IHdobyB3aWxsIHN0YXJ0IHdvcmsgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPkFzc29jaWF0aW9uIFByZXNp
ZGVudCA8c3Ryb25nPlRvbnkgU3RlcmF0b3JlPC9zdHJvbmc+IGFubm91bmNlZCB0aGUgYWRkaXRp
b25zIG9mIDxzdHJvbmc+TWlrZSBDYXJyLCBSeWFuIERpY2tzb24sIERhdmlkIE9saXZlcjwvc3Ry
b25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5CcmFkIFJvZ2Vyczwvc3Ryb25nPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.