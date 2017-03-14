NFL notebook: Steelers meet with linebacker Don’t’a Hightower but no deal reached

PHA+IENvdmV0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCBsaW5lYmFja2VyIDxzdHJvbmc+RG9udCYjODIxNzthIEhp
Z2h0b3dlcjwvc3Ryb25nPiYjODIxNztzIHRvdXIgaGl0IFBpdHRzYnVyZ2ggb24gVHVlc2RheSwg
YnV0IEhpZ2h0b3dlciBsZWZ0IHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgZmFjaWxpdHkgd2l0aG91dCBzaWdu
aW5nIGEgZGVhbC48L3A+PHA+VGhlIHRlYW0gYW5ub3VuY2VkIGl0IGhvc3RlZCBoaW0gYWZ0ZXIg
aGUgc3BlbnQgTW9uZGF5IGdldHRpbmcgd29vZWQgYnkgdGhlIE5ldyBZb3JrIEpldHMuIEhpZ2h0
b3dlciBzcGVudCBtb3N0IG9mIHRoZSBkYXkgYXQgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBoZWFkcXVhcnRl
cnMsIGJ1dCBsZWZ0IGVhcmx5IGluIHRoZSBldmVuaW5nIHdpdGhvdXQgYSBkZWFsIGltbWluZW50
LjwvcD48cD5IaWdodG93ZXIgaGFzIGhlbHBlZCB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMgd2lu
IHR3byBTdXBlciBCb3dscyBpbiBoaXMgZml2ZSBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIHRlYW0gYW5kIGlz
IHByb2JhYmx5IHRoZSBiZXN0IGluc2lkZSBsaW5lYmFja2VyIG9uIHRoZSBvcGVuIG1hcmtldC4g
VGhlIFN0ZWVsZXJzIGFyZSBzZWFyY2hpbmcgZm9yIGEgcmVwbGFjZW1lbnQgZm9yIHZldGVyYW4g
PHN0cm9uZz5MYXdyZW5jZSBUaW1tb25zPC9zdHJvbmc+LCB3aG8gc2lnbmVkIHdpdGggTWlhbWkg
bGFzdCB3ZWVrIGFmdGVyIHNwZW5kaW5nIGEgcHJvZHVjdGl2ZSBkZWNhZGUgd2l0aCBQaXR0c2J1
cmdoLjwvcD48cD5IaWdodG93ZXIgaGFzIDM3MiB0YWNrbGVzIGFuZCAxNyBzYWNrcyBzaW5jZSBO
ZXcgRW5nbGFuZCBzZWxlY3RlZCBoaW0gaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIG9mIHRoZSAyMDEyIGRy
YWZ0LiA8L3A+PHA+SmFydmlzIEpvbmVzIHNpZ25zPC9wPjxwPkZyZWUgYWdlbnQgbGluZWJhY2tl
ciA8c3Ryb25nPkphcnZpcyBKb25lczwvc3Ryb25nPiBzaWduZWQgVHVlc2RheSB3aXRoIHRoZSBB
cml6b25hIENhcmRpbmFscy48L3A+PHA+QSBmaXJzdC1yb3VuZCBkcmFmdCBjaG9pY2UgaW4gMjAx
MyBvdXQgb2YgR2VvcmdpYSwgSm9uZXMgc3BlbnQgaGlzIGZpcnN0IGZvdXIgeWVhcnMgaW4gdGhl
IE5GTCB3aXRoIHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzLCBidXQgbmV2ZXIgbWFkZSBhIGJpZyBp
bXBhY3QuIEhlIHBsYXllZCBpbiA1MCBnYW1lcyB3aXRoIDM1IHN0YXJ0cyBhbmQgaGFkIDEyNSB0
YWNrbGVzLCBzaXggc2Fja3MsIHR3byBpbnRlcmNlcHRpb25zLCBmb3VyIGZvcmNlZCBmdW1ibGVz
IGFuZCB0aHJlZSBmdW1ibGUgcmVjb3Zlcmllcy48L3A+PHA+UmFtcyBkZWFsIHdpdGggR3JveTwv
cD48cD5UaGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgUmFtcyBzaWduZWQgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gPHN0cm9u
Zz5SeWFuIEdyb3k8L3N0cm9uZz4gdG8gYW4gb2ZmZXIgc2hlZXQsIHB1dHRpbmcgdGhlIEJ1ZmZh
bG8gQmlsbHMgaW4gYSBwb3NpdGlvbiB0byBoYXZlIHRvIG1hdGNoIHRoZSBjb250cmFjdCBmb3Ig
dGhlIHJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBhZ2VudC4gVGhlIG1vdmUgd2FzIHJldmVhbGVkIG9uIHRoZSBO
RkwmIzgyMTc7cyBkYWlseSB0cmFuc2FjdGlvbnMgbGlzdCBwdWJsaXNoZWQgVHVlc2RheS48L3A+
PHA+VGhlIEJpbGxzIHJldGFpbmVkIHRoZSByaWdodHMgdG8gR3JveSBieSBleHRlbmRpbmcgaGlt
IGEgb25lLXllYXIgY29udHJhY3QgdGVuZGVyIGxhc3Qgd2Vlay4gRVNQTi5jb20gcmVwb3J0ZWQg
dGhlIFJhbXMgbWFkZSBHcm95IGEgdHdvLXllYXIsICQ1IG1pbGxpb24gb2ZmZXIsIHdpdGggJDMu
NSBtaWxsaW9uICYjMTczO2d1YXJhbnRlZWQuPC9wPjxwPlZpa2luZ3MgYWNxdWlyZSBKb25lczwv
cD48cD5UaGUgTWlubmVzb3RhIFZpa2luZ3Mgc2lnbmVkIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgPHN0cm9uZz5E
YXRvbmUgSm9uZXM8L3N0cm9uZz4sIHRoZSBmb3JtZXIgZmlyc3Qtcm91bmQgcGljayBvZiB0aGUg
cml2YWwgR3JlZW4gQmF5IFBhY2tlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBWaWtpbmdzIGNsb3NlZCB0aGUgZGVh
bCBvbiBUdWVzZGF5IHdpdGggSm9uZXMsIHdobyB3YXMgc2VsZWN0ZWQgMjZ0aCBvdmVyYWxsIG91
dCBvZiBVQ0xBIGluIHRoZSAyMDEzIGRyYWZ0LjwvcD48cD5MYWN5IGdldHMgY29udHJhY3Q8L3A+
PHA+VGhlIFNlYXR0bGUgU2VhaGF3a3MgYXJlIGhvcGluZyA8c3Ryb25nPkVkZGllIExhY3kgPC9z
dHJvbmc+Y2FuIGJlIG1vdGl2YXRlZCBieSBhIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHRvIHJlZGlzY292
ZXIgdGhlIGZvcm0gdGhhdCBtYWRlIGhpbSB0aGUgMjAxMyBPZmZlbnNpdmUgUm9va2llIG9mIHRo
ZSBZZWFyLjwvcD48cD5UaGUgU2VhaGF3a3MgYW5kIExhY3kgYWdyZWVkIHRvIHRlcm1zIG9uIGEg
b25lLXllYXIgZGVhbCBUdWVzZGF5LCBwcm92aWRpbmcgU2VhdHRsZSBhIGJpZyBib2R5IGZvciBh
IHJ1biBnYW1lIHRoYXQgd2FzIG9uY2UgdGhlIGJlc3QgaW4gZm9vdGJhbGwgYnV0IGxhZ2dlZCBs
YXN0IHNlYXNvbiBmb2xsb3dpbmcgdGhlIHJldGlyZW1lbnQgb2YgPHN0cm9uZz5NYXJzaGF3biBM
eW5jaDwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbGlrZSB0aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIGJyaW5n
aW5nIGluIGEgYmlnLCB0b3VnaCBndXkgdGhhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIHNlbmQgYSBtZXNz
YWdlIHRoZSB3YXkgaGUgcGxheXMgdGhlIGdhbWUsJiM4MjIxOyBTZWF0dGxlIGNvYWNoIDxzdHJv
bmc+UGV0ZSBDYXJyb2xsIDwvc3Ryb25nPnNhaWQgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggS0lSTy1B
TSwgdGhlIFNlYWhhd2tzIGZsYWdzaGlwIHN0YXRpb24sIG9uIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPkFyb3Vu
ZCB0aGUgbGVhZ3VlPC9wPjxwPlRoZSBUZW5uZXNzZWUgVGl0YW5zIGFncmVlZCB0byBhIGRlYWwg
d2l0aCBkZWZlbnNpdmUgbGluZW1hbiA8c3Ryb25nPlN5bHZlc3RlciBXaWxsaWFtczwvc3Ryb25n
PiBwZW5kaW5nIGEgcGh5c2ljYWwuIFRoZSBUaXRhbnMgYW5ub3VuY2VkIHRoZSBkZWFsIFR1ZXNk
YXksIHRob3VnaCB0ZXJtcyBvZiB0aGUgZGVhbCB3ZXJlIG5vdCByZWxlYXNlZC4gLi4uIFBhdHJp
b3RzIHJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCBjb3JuZXJiYWNrIDxzdHJvbmc+TWFsY29sbSBCdXRs
ZXI8L3N0cm9uZz4gc2NoZWR1bGVkIGEgdmlzaXQgd2l0aCB0aGUgU2FpbnRzIGF0IHRoZSB0ZWFt
JiM4MjE3O3MgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIG9uIFRodXJzZGF5LiBOZXcgT3JsZWFucyBjb2FjaCA8c3Ry
b25nPlNlYW4gUGF5dG9uPC9zdHJvbmc+IGNvbmZpcm1lZCB0aGUgdmlzaXQgVHVlc2RheSwgdGVs
bGluZyB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBoZSBob2xkcyBCdXRsZXIgaW4gaGlnaCByZWdhcmQg
YW5kIGlzIGVhZ2VyIHRvIG1lZXQgd2l0aCBoaW0uIC4uLiBUaGUgUGF0cmlvdHMgc2lnbmVkIGZy
ZWUgYWdlbnQgcnVubmluZyBiYWNrIDxzdHJvbmc+UmV4IEJ1cmtoZWFkPC9zdHJvbmc+LiBUaGUg
bW92ZSB3YXMgYW5ub3VuY2VkIFR1ZXNkYXkuIFRlcm1zIHdlcmUgbm90IGRpc2Nsb3NlZC4gQnVy
a2hlYWQsIDI2LCBjb21lcyBmcm9tIENpbmNpbm5hdGksIHdoZXJlIGhlIGhhcyBzcGVudCBhbGwg
Zm91ciB5ZWFycyBvZiBoaXMgTkZMIGNhcmVlciBzaW5jZSBiZWluZyBkcmFmdGVkIGluIHRoZSBz
aXh0aCByb3VuZCBvdXQgb2YgTmVicmFza2EgaW4gMjAxMy4gLi4uIFRoZSBDaGllZnMgc2lnbmVk
IGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgPHN0cm9uZz5CZW5uaWUgTG9nYW48L3N0cm9uZz4gdG8gYSBvbmUt
eWVhciBjb250cmFjdCBvbiBUdWVzZGF5LCBmaWxsaW5nIHRoZSB2b2lkIGxlZnQgYnkgZnJlZSBh
Z2VudCA8c3Ryb25nPkRvbnRhcmkgUG9lPC9zdHJvbmc+IGluIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgdGhlIEth
bnNhcyBDaXR5IGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lLiAuLi4gVGhlIENoaWNhZ28gQmVhcnMgYWdyZWVkIHRv
IHRlcm1zIHdpdGggcGxhY2VraWNrZXIgPHN0cm9uZz5Db25ub3IgQmFydGg8L3N0cm9uZz4gb24g
YSBvbmUteWVhciBjb250cmFjdC4gQmFydGggbWFkZSAxOCBvZiAyMyBmaWVsZC1nb2FsIGF0dGVt
cHRzIGxhc3Qgc2Vhc29uIGFuZCBtaXNzZWQgb25seSBvbmUgb2YgMzIgZXh0cmEtcG9pbnQgdHJp
ZXMgaW4gMTYgZ2FtZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.