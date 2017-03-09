NFL notebook: Suspended Raiders player Aldon Smith detained by police

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHN1c3BlbmRlZCBPYWtsYW5kIFJhaWRlcnMgcGxheWVyIDxzdHJv
bmc+QWxkb24gU21pdGg8L3N0cm9uZz4gd2FzIGRldGFpbmVkIGluIFNhbiBGcmFuY2lzY28gYWZ0
ZXIgYW4gU1VWIGhlIHdhcyByaWRpbmcgaW4gY3Jhc2hlZCBpbnRvIGFuIHVuZGVyY292ZXIgcG9s
aWNlIGNhciwgaW5qdXJpbmcgdHdvIG9mZmljZXJzLjwvcD48cD5CYXkgQXJlYSBuZXdzIHN0YXRp
b24gS1RWVSByZXBvcnRzIHRoYXQgdGhlIG9mZmljZXJzIHdlcmUgdGFrZW4gdG8gYSBob3NwaXRh
bCBUaHVyc2RheSBmb3IgaW5qdXJpZXMgdGhhdCB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGxpZmUtdGhyZWF0ZW5p
bmcuIFBvbGljZSBzYXkgU21pdGggd2FzIGRldGFpbmVkIGZvciBwdWJsaWMgaW50b3hpY2F0aW9u
LiBPZmZpY2VyIDxzdHJvbmc+Um9iZXJ0IFJ1ZWNhIDwvc3Ryb25nPnNhaWQgaGUgd2FzbiYjODIx
Nzt0IGFycmVzdGVkLjwvcD48cD5UaGUgd29tYW4gZHJpdmluZyB0aGUgU1VWIHdhcyBhcnJlc3Rl
ZCBvbiBzdXNwaWNpb24gb2YgZHJ1bmtlbiBkcml2aW5nLjwvcD48cD5TbWl0aCBoYXMgcGxheWVk
IGxlc3MgdGhhbiAyMCBnYW1lcyBpbiB0aGUgbGFzdCB0aHJlZSBzZWFzb25zLiBUaGUgTkZMIGhh
ZCBiZWVuIGV4cGVjdGVkIHRvIHJldmlldyBoaXMgc3RhdHVzIHRoaXMgbW9udGggYWZ0ZXIgaGUg
cmVjZWl2ZWQgYSBvbmUteWVhciBzdXNwZW5zaW9uIGZvciB2aW9sYXRpbmcgdGhlIGxlYWd1ZSYj
ODIxNztzIHJ1bGVzIG9uIHN1YnN0YW5jZSBhYnVzZS4gPC9wPjxwPkhhbGwgb2YgZmFtZSB0cnVz
dGVlczwvcD48cD5Qcm8gRm9vdGJhbGwgSGFsbCBvZiBGYW1lciA8c3Ryb25nPkFudGhvbnkgTXVu
b3o8L3N0cm9uZz4gaXMgb25lIG9mIHRocmVlIG5ldyBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBDYW50b24gc2hy
aW5lJiM4MjE3O3MgQm9hcmQgb2YgVHJ1c3RlZXMuPC9wPjxwPkFsc28gYWRkZWQgVGh1cnNkYXkg
YXJlIFRlbm5lc3NlZSBUaXRhbnMgb3duZXIgPHN0cm9uZz5BbXkgQWRhbXMgU3RydW5rPC9zdHJv
bmc+LCBhbmQgSm9obnNvbiBDb250cm9scyBjaGllZiBtYXJrZXRpbmcgb2ZmaWNlciA8c3Ryb25n
PktpbSBNZXRjYWxmLUt1cHJlczwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+TXVub3ogd2FzIHNlbGVjdGVkIHRo
aXJkIG92ZXJhbGwgaW4gdGhlIDE5ODAgZHJhZnQgYnkgQ2luY2lubmF0aSBhbmQgZm9yIDEzIHNl
YXNvbnMgd2FzIGNvbnNpZGVyZWQgdGhlIGJlc3Qgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gaW4gdGhlIE5G
TC4gSGUgd2FzIGFuIEFsbC1Qcm8gMTEgdGltZXMgYW5kIHdhcyBpbmR1Y3RlZCBpbnRvIHRoZSBo
YWxsIGluIDE5OTguPC9wPjxwPlN0cnVuayBhc3N1bWVkIHRoZSByb2xlIG9mIGNvbnRyb2xsaW5n
IG93bmVyIG9mIHRoZSBUaXRhbnMgaW4gTWFyY2ggMjAxNSBhbmQgc2VydmVzIGFzIHRoZSBjby1j
aGFpcndvbWFuIG9mIHRoZSBmcmFuY2hpc2UmIzgyMTc7cyBib2FyZC48L3A+PHA+TWV0Y2FsZi1L
dXByZXMgaXMgYSB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBKb2huc29uIENvbnRyb2xzLCBhIGdsb2JhbCBk
aXZlcnNpZmllZCB0ZWNobm9sb2d5IGFuZCBtdWx0aS1pbmR1c3RyaWFsIGNvbXBhbnkgdGhhdCBo
YXMgbmFtaW5nIHJpZ2h0cyB0byB0aGUgSGFsbCBvZiBGYW1lIFZpbGxhZ2UsIGEgbmVhcmx5ICQ2
MDAgbWlsbGlvbiBkZXZlbG9wbWVudCBwcm9qZWN0IHVuZGVyd2F5IGluIENhbnRvbi48L3A+PHA+
QmlsbHMgc2lnbiBsaW5lbWFuPC9wPjxwPkEgcGVyc29uIHdpdGggZGlyZWN0IGtub3dsZWRnZSBv
ZiB0aGUgZGVjaXNpb24gaGFzIGNvbmZpcm1lZCB0byB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB0aGF0
IHRoZSBCdWZmYWxvIEJpbGxzIGhhdmUgYWdyZWVkIHRvIHNpZ24gb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4g
PHN0cm9uZz5WbGFkaW1pciBEdWNhc3NlPC9zdHJvbmc+IHRvIGEgdGhyZWUteWVhciBjb250cmFj
dC48L3A+PHA+VGhlIHBlcnNvbiBzcG9rZSB0byB0aGUgQVAgb24gdGhlIGNvbmRpdGlvbiBvZiBh
bm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSB0aGUgQmlsbHMgaGF2ZSBub3QgYW5ub3VuY2VkIHRoZSBkZWFsIHJl
YWNoZWQgYmVmb3JlIHRoZSBORkwmIzgyMTc7cyBmcmVlLWFnZW50IHNpZ25pbmcgcGVyaW9kIG9w
ZW5zIG9uIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5DQlNTcG9ydHMuY29tIGZpcnN0IHJlcG9ydGVkIHRoZSBh
Z3JlZW1lbnQuPC9wPjxwPkR1Y2Fzc2UgaGFzIHBsYXllZCBhIG1ham9yaXR5IG9mIGhpcyBzZXZl
biBORkwgc2Vhc29ucyBhdCBndWFyZC4gQnVmZmFsbyB3aWxsIGJlIGhpcyBmaWZ0aCB0ZWFtIGlu
IGZpdmUgeWVhcnMgYWZ0ZXIgaGUgc3BlbnQgbGFzdCBzZWFzb24gcGxheWluZyBmb3IgQmFsdGlt
b3JlLjwvcD48cD5Ub3JyZXkgU21pdGggdG8gRWFnbGVzPC9wPjxwPlRoZSBQaGlsYWRlbHBoaWEg
RWFnbGVzIGFjdGVkIHF1aWNrbHkgdG8gZ2V0IGEgc3BlZWR5IHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgdGhleSYj
ODIxNzt2ZSBzb3VnaHQgZm9yIGEgd2hpbGUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VG9ycmV5IFNtaXRoPC9z
dHJvbmc+IGFncmVlZCB0byBhIHRocmVlLXllYXIgZGVhbCB3aXRoIFBoaWxhZGVscGhpYSBvbiBU
aHVyc2RheSwgbGVzcyB0aGFuIGEgd2VlayBhZnRlciBoZSB3YXMgcmVsZWFzZWQgYnkgdGhlIFNh
biBGcmFuY2lzY28gNDllcnMuIFRoZSBFYWdsZXMgY2xlYXJlZCBjYXAgc3BhY2UgZWFybGllciBp
biB0aGUgZGF5IGJ5IHJlbGVhc2luZyBkZWZlbnNpdmUgZW5kIDxzdHJvbmc+Q29ubm9yIEJhcndp
bjwvc3Ryb25nPiwgc2F2aW5nICQ3Ljc1IG1pbGxpb24uPC9wPjxwPlRoZSAyOC15ZWFyLW9sZCBT
bWl0aCBjYXVnaHQgNTMgcGFzc2VzIGZvciA5MzAgeWFyZHMgYW5kIHNldmVuIHRvdWNoZG93bnMg
aW4gdHdvIHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgNDllcnMuIEhlIG5ldmVyIGJlY2FtZSB0aGUgZGVlcCB0
aHJlYXQgdGhhdCBoZSB3YXMgd2l0aCBCYWx0aW1vcmUsIHdoZXJlIGhlIGhlbHBlZCB0aGUgUmF2
ZW5zIGJlYXQgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBpbiB0aGUgU3VwZXIgQm93bCBmb2xsb3dpbmcgdGhlIDIw
MTIgc2Vhc29uLiA8L3A+PHA+U21pdGggaGFkIGp1c3QgMjAgY2F0Y2hlcyBmb3IgMjY3IHlhcmRz
IGxhc3Qgc2Vhc29uIGJlZm9yZSBtaXNzaW5nIHRoZSBmaW5hbCB0aHJlZSBnYW1lcyB3aXRoIGEg
Y29uY3Vzc2lvbi4gQmFyd2luIHBsYXllZCBmb3VyIHNlYXNvbnMgZm9yIHRoZSBFYWdsZXMgYWZ0
ZXIgc3BlbmRpbmcgdGhlIGZpcnN0IGZvdXIgaW4gSG91c3Rvbi4gSGUgaGFkIDE0JiMxODk7IHNh
Y2tzIGluIDIwMTQgYW5kIHdlbnQgdG8gdGhlIFBybyBCb3dsLjwvcD48cD5Db3JuZXJiYWNrIHJl
bGVhc2VkPC9wPjxwPlRoZSBKZXRzIG1hZGUgdGhlIHJlbGVhc2Ugb2YgY29ybmVyYmFjayA8c3Ry
b25nPkRhcnJlbGxlIFJldmlzPC9zdHJvbmc+IG9mZmljaWFsIFRodXJzZGF5LCBzaG9ydGx5IGFm
dGVyIHRoZSBORkwmIzgyMTc7cyBmcmVlIGFnZW5jeSBwZXJpb2QgYmVnYW4uPC9wPjxwPlJldmlz
IHdhcyBpbmZvcm1lZCBieSB0aGUgdGVhbSBsYXN0IHdlZWsgdGhhdCBpdCB3YXMgbWFraW5nIHRo
ZSBtb3ZlLCB3aGljaCBlbmRzIGhpcyBzZWNvbmQgdGVudXJlIHdpdGggdGhlIEpldHMgYWZ0ZXIg
anVzdCB0d28geWVhcnMgYW5kIHNhdmVzIHRoZW0gJDkuMyBtaWxsaW9uIG9uIHRoZSBzYWxhcnkg
Y2FwLiBOZXcgWW9yayBoYWQgdG8gd2FpdCB1bnRpbCA0IHAubS4gVGh1cnNkYXkgJiM4MjEyOyB0
aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlIG5ldyBsZWFndWUgeWVhciAmIzgyMTI7IHRvIHJlbGVhc2UgUmV2aXMg
Zm9yIGNhcCBwdXJwb3Nlcy48L3A+PHA+VGhlIEpldHMgYWxzbyBhbm5vdW5jZWQgdGhleSByZWxl
YXNlZCBydW5uaW5nIGJhY2sgPHN0cm9uZz5LaGlyeSBSb2JpbnNvbjwvc3Ryb25nPiwgYW5kIGdh
dmUgc2Vjb25kLXJvdW5kIHRlbmRlcnMgdG8gY2VudGVyIDxzdHJvbmc+V2VzbGV5IEpvaG5zb248
L3N0cm9uZz4gYW5kIGNvcm5lcmJhY2sgPHN0cm9uZz5NYXJjdXMgV2lsbGlhbXM8L3N0cm9uZz4s
IGJvdGggcmVzdHJpY3RlZCBmcmVlIGFnZW50cy4gTmV3IFlvcmsgYWxzbyByZS1zaWduZWQgb2Zm
ZW5zaXZlIHRhY2tsZSA8c3Ryb25nPkJlbiBJamFsYW5hPC9zdHJvbmc+IHRvIGEgdHdvLXllYXIg
ZGVhbCB3b3J0aCAkMTEgbWlsbGlvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcGVyc29uIGZhbWlsaWFyIHdp
dGggdGhlIG5lZ290aWF0aW9ucy48L3A+PHA+UmV2aXMsIDMxLCBoYWQgYmVlbiBzY2hlZHVsZWQg
dG8gbWFrZSAkMTUgbWlsbGlvbiwgaW5jbHVkaW5nIGEgJDIgbWlsbGlvbiByb3N0ZXIgYm9udXMs
IHRoaXMgc2Vhc29uLiBUaGUgSmV0cyBzdGlsbCBvd2UgaGltICQ2IG1pbGxpb24gYXMgcGFydCBv
ZiB0aGUgJDM5IG1pbGxpb24gaW4gZ3VhcmFudGVlcyBpbiB0aGUgZml2ZS15ZWFyLCAkNzAgbWls
bGlvbiBkZWFsIGhlIHNpZ25lZCB3aXRoIE5ldyBZb3JrIGluIDIwMTUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.