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Pro Football Hall of Fame

NFL notebook: Terrell Davis’ NFL career was short but sweet

By Arnie Stapleton
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 08:36 PM
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Denver Broncos' Terrell Davis gains yardage after eluding Green Bay Packers linebacker Brian Williams to set up the Broncos first touchdown during the first quarter of Super Bowl XXXII, in San Diego. Davis will be inducted into the Pro Football Hall of Fame on Saturday. (AP Photo/Lenny Ignelzi)


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