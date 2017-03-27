NFL owners approve Raiders’ move from Oakland to Las Vegas

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEhPRU5JWDogIEludm9raW5nIGhpcyBmYXRoZXIgQWwmIzgyMTc7cyBuYW1lLCBhbmQgY29w
eWluZyB3aGF0IHRoZSBIYWxsIG9mIEZhbWUgb3duZXIgZGlkIHdpdGggdGhlIFJhaWRlcnMsIE1h
cmsgRGF2aXMgaXMgbW92aW5nIHRoZSBmcmFuY2hpc2Ugb3V0IG9mIE9ha2xhbmQuPC9wPjxwPk5G
TCBvd25lcnMgYXBwcm92ZWQgdGhlIFJhaWRlcnMmIzgyMTc7IG1vdmUgdG8gTGFzIFZlZ2FzIDMx
LTEgYXQgdGhlIGxlYWd1ZSBtZWV0aW5ncyBNb25kYXkuIE1pYW1pIHdhcyB0aGUgbG9uZSBkaXNz
ZW50ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBmYXRoZXIgdXNlZCB0byBzYXkgdGhlIGdyZWF0bmVzcyBv
ZiB0aGUgUmFpZGVycyBpcyBpbiB0aGUgZnV0dXJlLCYjODIyMTsgRGF2aXMgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1RoaXMgZ2l2ZXMgdXMgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gYWNoaWV2ZSB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
VGhlIHZvdGUgd2FzIGEgZm9yZWdvbmUgY29uY2x1c2lvbiBhZnRlciB0aGUgbGVhZ3VlIGFuZCBS
YWlkZXJzIHdlcmUgbm90IHNhdGlzZmllZCB3aXRoIE9ha2xhbmQmIzgyMTc7cyBwcm9wb3NhbHMg
Zm9yIGEgbmV3IHN0YWRpdW0sIGFuZCBMYXMgVmVnYXMgc3RlcHBlZCB1cCB3aXRoICQ3NTAgbWls
bGlvbiBpbiBwdWJsaWMgbW9uZXkuIEJhbmsgb2YgQW1lcmljYSBhbHNvIGlzIGdpdmluZyBEYXZp
cyBhICQ2NTAgbWlsbGlvbiBsb2FuLCBmdXJ0aGVyIGhlbHBpbmcgdG8gcGVyc3VhZGUgb3duZXJz
IHRvIGFsbG93IHRoZSB0aGlyZCB0ZWFtIHJlbG9jYXRpb24gaW4ganVzdCBvdmVyIGEgeWVhci48
L3A+PHA+VGhlIFJhbXMgbW92ZWQgZnJvbSBTdC4gTG91aXMgdG8gTG9zIEFuZ2VsZXMgaW4gMjAx
NiwgYW5kIGluIEphbnVhcnkgdGhlIENoYXJnZXJzIHJlbG9jYXRlZCBmcm9tIFNhbiBEaWVnbyB0
byBMQS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBrbm93IG91ciBnb2FsIGlzIHRvIGhhdmUgMzIgc3RhYmxl
IGZyYW5jaGlzZXMgZm9yIGVhY2ggdGVhbSBhbmQgdGhlIGxlYWd1ZSwmIzgyMjE7IENvbW1pc3Np
b25lciBSb2dlciBHb29kZWxsIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSB3b3JrIHZlcnkgaGFyZCBhbmQgbmV2
ZXIgd2FudCB0byBzZWUgdGhlIHJlbG9jYXRpb24gb2YgYSBmcmFuY2hpc2UuIFdlIHdvcmtlZCB0
aXJlbGVzc2x5IG92ZXIgdGhlIGxhc3QgbmluZSBtb250aHMgb3Igc28gb24gYSBzb2x1dGlvbi4g
V2UgbmVlZGVkIHRvIHByb3ZpZGUgY2VydGFpbnRpZXMgYW5kIHN0YWJpbGl0eSBmb3IgdGhlIFJh
aWRlcnMgYW5kIHRoZSBsZWFndWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgUmFpZGVycywgd2hvc2UgcmVs
b2NhdGlvbiBmZWUgb2YgYXBwcm94aW1hdGVseSAkMzUwIG1pbGxpb24gaXMgbGVzcyB0aGFuIHRo
ZSAkNjUwIG1pbGxpb24gdGhlIFJhbXMgYW5kIENoYXJnZXJzIHBhaWQsIGxpa2VseSB3aWxsIHBs
YXkgdHdvIG9yIHRocmVlIG1vcmUgeWVhcnMgaW4gdGhlIEJheSBBcmVhIGJlZm9yZSB0aGVpciAk
MS43IGJpbGxpb24gc3RhZGl1bSBuZWFyIHRoZSBMYXMgVmVnYXMgU3RyaXAgaXMgcmVhZHkuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHVzZSB0aGUgdGVybSBsYW1lIGR1Y2ssJiM4MjIx
OyBEYXZpcyBpbnNpc3RlZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHN0aWxsIHRoZSBSYWlkZXJzIGFu
ZCB3ZSByZXByZXNlbnQgUmFpZGVyIE5hdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdpbGwgYmUg
ZGlzYXBwb2ludGVkIGZhbnMgYW5kIGl0JiM4MjE3O3MgaW1wb3J0YW50IGZvciBtZSB0byB0YWxr
IHRvIHRoZW0gdG8gZXhwbGFpbiB3aHkgYW5kIGhvdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxhcyBWZWdhcywg
bG9uZyB0YWJvbyB0byB0aGUgTkZMIGJlY2F1c2Ugb2YgaXRzIGxlZ2FsaXplZCBnYW1ibGluZywg
YWxzbyBpcyBnZXR0aW5nIGFuIE5ITCB0ZWFtIHRoaXMgZmFsbCwgdGhlIEdvbGRlbiBLbmlnaHRz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VG9kYXkgd2lsbCBmb3JldmVyIGNoYW5nZSB0aGUgbGFuZHNjYXBlIG9m
IExhcyBWZWdhcyBhbmQgVU5MViBmb290YmFsbCwmIzgyMjE7IHNhaWQgU3RldmUgU2lzb2xhaywg
Y2hhaXJtYW4gb2YgdGhlIENsYXJrIENvdW50eSBDb21taXNzaW9uIGFuZCBhIGZvcm1lciBtZW1i
ZXIgb2YgYSBwYW5lbCBhcHBvaW50ZWQgYnkgTmV2YWRhIEdvdi4gQnJpYW4gU2FuZG92YWwgdG8g
c3R1ZHkgdGhlIHN0YWRpdW0gdGF4IGZ1bmRpbmcgcGxhbi4gJiM4MjIwO0kgY291bGRuJiM4MjE3
O3QgYmUgbW9yZSBleGNpdGVkIGZvciB0aGUgZmFucyBhbmQgcmVzaWRlbnRzIG9mIENsYXJrIENv
dW50eSBhcyB3ZSBtb3ZlIGZvcndhcmQgd2l0aCB0aGUgUmFpZGVycyBhbmQgdGhlIFJlYmVscy4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPk9ha2xhbmQgTWF5b3IgTGliYnkgU2NoYWFmIGFuZCBhIGdyb3VwIHRyeWlu
ZyB0byBrZWVwIHRoZSB0ZWFtIGluIE9ha2xhbmQsIG1hZGUgYSBsYXN0LWRpdGNoIHByZXNlbnRh
dGlvbiB0byB0aGUgTkZMIGxhc3Qgd2Vlay4gQnV0IHRoYXQgbGV0dGVyIHdhcyAmIzgyMjA7Zmls
bGVkIHdpdGggdW5jZXJ0YWludHksJiM4MjIxOyBhY2NvcmRpbmcgdG8gR29vZGVsbC48L3A+PHA+
TW9uZGF5LCBzaGUgYXNrZWQgb3duZXJzIHRvIGRlbGF5IHRoZSB2b3RlLCB3YW50aW5nIHRvIGdp
dmUgaGVyIGNpdHkgYSBjaGFuY2UgdG8gbmVnb3RpYXRlIHdpdGggYSBzbWFsbCBncm91cCBvZiBv
d25lcnMgdG8gY29tcGxldGUgYSBzdGFkaXVtIGRlYWwgYXQgdGhlIENvbGlzZXVtIHNpdGUuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtOZXZlciB0aGF0IHdlIGtub3cgb2YgaGFzIHRoZSBORkwgdm90ZWQgdG8gZGlz
cGxhY2UgYSB0ZWFtIGZyb20gaXRzIGVzdGFibGlzaGVkIG1hcmtldCB3aGVuIHRoZXJlIGlzIGEg
ZnVsbHkgZmluYW5jZWQgb3B0aW9uIGJlZm9yZSB0aGVtIHdpdGggYWxsIHRoZSBpc3N1ZXMgYWRk
cmVzc2VkLCYjODIyMTsgU2NoYWFmIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3
O2QgYmUgcmVtaXNzIGlmIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGRvIGV2ZXJ5dGhpbmcgaW4gbXkgcG93ZXIg
dG8gbWFrZSB0aGUgY2FzZSBmb3IgT2FrbGFuZCB1cCB1bnRpbCB0aGUgdmVyeSBlbmQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5TY2hhYWYgc2FpZCB0aGUgY2l0eSBwcmVzZW50ZWQgYSAkMS4zIGJpbGxpb24gcGxh
biBmb3IgYSBzdGFkaXVtIHRoYXQgd291bGQgYmUgcmVhZHkgYnkgMjAyMS4gU2hlIHNhaWQgdGhl
IGV4aXN0aW5nIENvbGlzZXVtIHdvdWxkIGJlIGRlbW9saXNoZWQgYnkgMjAyNCwgd2l0aCB0aGUg
T2FrbGFuZCBBdGhsZXRpY3MgYmFzZWJhbGwgdGVhbSBlaXRoZXIgbW92aW5nIHRvIGEgbmV3IHN0
YWRpdW0gYXQgdGhlIENvbGlzZXVtIHNpdGUgb3Igc29tZXdoZXJlIGVsc2UgaW4gdGhlIGNpdHku
PC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgcHJlc2VuY2Ugb2YgdGhlIEEmIzgyMTc7cyBpbiB0aGF0IHNwb3J0cyBj
b21wbGV4IHdhcyBwYXJ0aWN1bGFybHkgdHJvdWJsaW5nIHRvIHRoZSBORkwsIEdvb2RlbGwgc2Fp
ZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIFJhaWRlcnMmIzgyMTc7IG5lZWQgZm9y
IGEgbmV3IHN0YWRpdW0sJiM4MjIxOyBBJiM4MjE3O3MgUHJlc2lkZW50IERhdmUgS2F2YWwgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO09ha2xhbmQgaXMgYW4gaW5jcmVkaWJsZSBzcG9ydHMgdG93biBhbmQgd2Ugd291
bGQgYmUgc29ycnkgdG8gc2VlIHRoZW0gbGVhdmUuIFdlIGNvbW1lbmQgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7
cyBhbmQgY291bnR5JiM4MjE3O3MgZWZmb3J0cyB0byBrZWVwIHRoZSBSYWlkZXJzIGluIE9ha2xh
bmQuIFRoZSBtYXlvciBhbmQgaGVyIHRlYW0gaGF2ZSB3b3JrZWQgaW5jcmVkaWJseSBoYXJkIHRv
IHNhdmUgdGhlIGZyYW5jaGlzZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBmb2N1c2VkIG9uLCBhbmQg
ZXhjaXRlZCBhYm91dCwgb3VyIGVmZm9ydHMgdG8gYnVpbGQgYSBuZXcgYmFsbHBhcmsgaW4gT2Fr
bGFuZCBhbmQgbG9vayBmb3J3YXJkIHRvIGFubm91bmNpbmcgYSBsb2NhdGlvbiB0aGlzIHllYXIu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgUmFpZGVycyYjODIxNzsgbW92ZSBiZWNhbWUgbW9yZSBjZXJ0YWlu
IHRoaXMgbW9udGggd2hlbiBCYW5rIG9mIEFtZXJpY2Egb2ZmZXJlZCB0aGUgbG9hbi4gVGhhdCBy
ZXBsYWNlZCB0aGUgc2FtZSBhbW91bnQgdGhlIFJhaWRlcnMgbG9zdCB3aGVuIHRoZSBsZWFndWUg
YmFsa2VkIGF0IGhhdmluZyBjYXNpbm8gb3duZXIgU2hlbGRvbiBBZGVsc29uIGludm9sdmVkIGFu
ZCBoZSB3YXMgZHJvcHBlZCBmcm9tIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgcGxhbnMuPC9wPjxwPkRhdmlz
IG9uIE1vbmRheSB0aGFua2VkIEFkZWxzb24gZm9yIGhpcyAmIzgyMjA7dmlzaW9uIGFuZCBsZWFk
ZXJzaGlwLCYjODIyMTsgc2F5aW5nIHRoZSBlbnRpcmUgZGVhbCBtaWdodCBub3QgaGF2ZSBoYXBw
ZW5lZCB3aXRob3V0IGhpbS48L3A+PHA+TGVhdmluZyB0aGUgQmF5IEFyZWEgaXMgbm90IHNvbWV0
aGluZyBuZXcgd2l0aCB0aGUgUmFpZGVycywgd2hvIHBsYXllZCBpbiBMb3MgQW5nZWxlcyBmcm9t
IDE5ODItOTQgYmVmb3JlIGhlYWRpbmcgYmFjayB0byBPYWtsYW5kLiBEYXZpcyB3YXMgcGFzc2Vk
IG92ZXIgbGFzdCB5ZWFyIGluIGFuIGF0dGVtcHQgdG8gbW92ZSB0byBhIHN0YWRpdW0gaW4gdGhl
IExBIGFyZWEgdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gam9pbnRseSBmaW5hbmNlZCB3aXRoIHRoZSBD
aGFyZ2Vycy4gSW5zdGVhZCwgdGhlIG93bmVycyBhcHByb3ZlZCB0aGUgUmFtcyYjODIxNzsgcmVs
b2NhdGlvbiBhbmQgZ2F2ZSB0aGUgQ2hhcmdlcnMgYW4gb3B0aW9uIHRvIGpvaW4gdGhlbSwgd2hp
Y2ggdGhleSBleGVyY2lzZWQgdGhpcyB3aW50ZXIuPC9wPjxwPk5vdywgaXQmIzgyMTc7cyBvZmYg
dG8gdGhlIGRlc2VydCBmb3IgdGhlIFJhaWRlcnMuIFdlbGwsIGluIGEgZmV3IHllYXJzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGJ1aWxkIGEgd29ybGQtY2xhc3Mgc3RhZGl1bSBp
biB0aGUgZW50ZXJ0YWlubWVudCBjYXBpdGFsIG9mIHRoZSB3b3JsZCwmIzgyMjE7IERhdmlzIHNh
aWQsICYjODIyMDtpcyBhIHNpZ25pZmljYW50IHN0ZXAgdG93YXJkIGFjaGlldmluZyB0aGF0IGdy
ZWF0bmVzcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5BUCBTcG9y
dHMgV3JpdGVycyBKYW5pZSBNY0NhdWxleSBhbmQgSm9zaCBEdWJvdyBjb250cmlidXRlZC48L3A+
PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkZvciBtb3JlIE5GTCBjb3ZlcmFnZTogPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5wcm8zMi5hcC5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vd3d3
LnBybzMyLmFwLm9yZzwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vQVAm
IzgyMTI7TkZMIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9BUCYjODIx
MjtORkw8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.