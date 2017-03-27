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NFL owners approve Raiders’ move from Oakland to Las Vegas

By Barry Wilner
Associated Press

Published: March 27, 2017 - 02:23 PM | Updated: March 27, 2017 - 02:28 PM
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Autumn Wind Williams of Hayward, Calif., listens to civic leaders speak during a rally to keep the Oakland Raiders from moving Saturday, March 25, 2017, in Oakland, Calif. NFL owners are expected to vote on the team's possible relocation to Las Vegas on Monday or Tuesday at their meeting in Phoenix. (AP Photo/Eric Risberg)


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