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NFL: Patriots visit White House; Trump compares their victory to his

By Catherine Lucey and Jonathan Lemire
Associated Press

Published: April 19, 2017 - 04:44 PM
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President Donald Trump is presented with a New England Patriots jersey by Patriots head coach Bill Belichick (left) and New England Patriots owner Robert Kraft during a ceremony on the South Lawn of the White House in Washington, Wednesday where the president honored the Super Bowl Champion New England Patriots for their Super Bowl LI victory. (AP Photo/Andrew Harnik)


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