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NFL prospect Gareon Conley to meet with police Monday on rape accusation

Associated Press

Published: April 27, 2017 - 03:49 PM
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FILE - In this March 6, 2017, file photo, Ohio State defensive back Gareon Conley runs a drill at the NFL football scouting combine in Indianapolis. An attorney for the former Ohio State star says the player denies an accusation made in a police report released Tuesday, April 25, 2017, that he sexually assaulted a woman. No charges have been filed and the incident is still being investigated by police. (AP Photo/David J. Phillip, File)


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