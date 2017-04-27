All CATEGORIES
☰ Menu

NFL prospect Gareon Conley to meet with police Monday on rape accusation

Associated Press

Published: April 27, 2017 - 03:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 6, 2017, file photo, Ohio State defensive back Gareon Conley runs a drill at the NFL football scouting combine in Indianapolis. An attorney for the former Ohio State star says the player denies an accusation made in a police report released Tuesday, April 25, 2017, that he sexually assaulted a woman. No charges have been filed and the incident is still being investigated by police. (AP Photo/David J. Phillip, File)


MORE IN SPORTS

tribe13cut_01 Tony Dejak - AP
Indians, Josh Tomlin hope to have identified issues related to delivery, curveball

CLEVELAND: The Indians and Josh Tomlin hope to have his recent struggles diagnosed as an off-kilter delivery and an unreliable curveball.

marla13cut_01
Marla Ridenour: Although Cavaliers remain quiet during free agency frenzy, being beast of the East an important consolation prize
racers13cut_01
Racers 4, Eagles 0: Rachele Fico scatters five hits in shutout of Eagles
High school notebook: Kenmore graduate Thomas Woods commits to play basketball at Ohio Christian University; Michael Kane steps away as North boys soccer coach
Top area wrestlers sets sights on winning national titles in Fargo, N.D. - 8:25 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next