NFL roundup: Steelers escape with 18-16 victory over Chiefs

PHA+S0FOU0FTIENJVFksIE1vLjogIEVyaWMgRmlzaGVyIHN0b29kIGFsbCBhbG9uZSBpbiB0aGUg
bWlkZGxlIG9mIHRoZSBmaWVsZCBhcyB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgS2Fuc2FzIENpdHkgQ2hpZWZz
IGNlbGVicmF0ZWQgYSAyLXBvaW50IGNvbnZlcnNpb24gdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIHRpZWQgdGhl
IGdhbWUsIHdlbGwgYXdhcmUgdGhhdCB0aGUgZmxhZyBsYXlpbmcgYSBmZXcgeWFyZHMgYXdheSB3
YXMgdGhyb3duIGF0IGhpbS48L3A+PHA+SGUgaGFkIGhlbGQgdGhlIFN0ZWVsZXJzJiM4MjE3OyBK
ZXJvbWUgSGFycmlzb24uIFRoZSBwbGF5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb3VudC48L3A+PHA+Rm9yY2Vk
IHRvIGF0dGVtcHQgdGhlIGNvbnZlcnNpb24gYWdhaW4sIEFsZXggU21pdGgmIzgyMTc7cyBwYXNz
IHRvIHRoZSBlbmQgem9uZSB3YXMgYmF0dGVkIGluY29tcGxldGUsIGFsbG93aW5nIFBpdHRzYnVy
Z2ggdG8gaG9sZCBvbiB0byBpdHMgbGVhZCB3aXRoIGFib3V0IHRocmVlIG1pbnV0ZXMgbGVmdC4g
QW5kIHdoZW4gQmVuIFJvZXRobGlzYmVyZ2VyIGhpdCBBbnRvbmlvIEJyb3duIHRvIGNvbnZlcnQg
YSBjcnVjaWFsIHRoaXJkIGRvd24sIHRoZSBTdGVlbGVycyBtYW5hZ2VkIHRvIGVzY2FwZSBmb2dn
eSBBcnJvd2hlYWQgU3RhZGl1bSB3aXRoIGFuIDE4LTE2IHZpY3RvcnkgU3VuZGF5IG5pZ2h0IGlu
IHRoZSBkaXZpc2lvbmFsIHJvdW5kIG9mIHRoZSBwbGF5b2Zmcy48L3A+PHA+SXQgd2FzIHlldCBh
bm90aGVyIGhlYXJ0YnJlYWtpbmcgaG9tZSBsb3NzIGZvciB0aGUgQ2hpZWZzLCB3aG8gaGF2ZSBu
b3Qgd29uIGEgcG9zdHNlYXNvbiBnYW1lIGluIHdoYXQgaXMgc3VwcG9zZWRseSBvbmUgb2YgdGhl
IHRvdWdoZXN0IHZlbnVlcyBpbiB0aGUgbGVhZ3VlIHNpbmNlIGJlYXRpbmcgdGhlIFN0ZWVsZXJz
IGluIEphbnVhcnkgMTk5NC4gVGhhdCB3YXMgYWxzbyB0aGUgbGFzdCB0aW1lIEthbnNhcyBDaXR5
IGFkdmFuY2VkIHRvIHRoZSBBRkMgdGl0bGUgZ2FtZS48L3A+PHA+QnV0IHRoZSByZWFzb24gdGhl
IFN0ZWVsZXJzICYjODIxMjsgcmF0aGVyIHRoYW4gdGhlIENoaWVmcyAmIzgyMTI7IGFyZSBoZWFk
ZWQgdG8gTmV3IEVuZ2xhbmQgdG8gcGxheSBmb3IgYSBzaG90IGF0IHRoZSBTdXBlciBCb3dsIG5l
eHQgd2Vla2VuZCB3YXMgbm90IHNvbGVseSBkdWUgdG8gRmlzaGVyJiM4MjE3O3MgdW50aW1lbHkg
cGVuYWx0eS4gSXQgd2FzIGR1ZSB0byBhIG51bWJlciBvZiBkcm9wcGVkIHBhc3NlcywgcGVuYWx0
aWVzIGFuZCBtZW50YWwgbWlzdGFrZXMgdGhhdCBjb25zcGlyZWQgdG8gZ3JvdW5kIHRoZSBLYW5z
YXMgQ2l0eSBvZmZlbnNlLjwvcD48cD4mIzk2MzI7JiM4MjAxO1RoZXJlIHdhcyB0aGUgaW50ZXJj
ZXB0aW9uIHRocm93biBieSBTbWl0aCBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiwgd2hlbiB0aGUgU3RlZWxl
cnMmIzgyMTc7IEJ1ZCBEdXByZWUgZ290IGEgcGF3IG9uIHRoZSBwYXNzIGFuZCBSeWFuIFNoYXpp
ZXIgcGx1Y2tlZCBpdCBvdXQgb2YgbWlkYWlyLjwvcD48cD4mIzk2MzI7JiM4MjAxO1RoZXJlIHdh
cyBydW5uaW5nIGJhY2sgU3BlbmNlciBXYXJlJiM4MjE3O3MgZHJvcCBvZiBhIHBhc3Mgb24gdGhp
cmQtYW5kLTcgb24gdGhlIENoaWVmcyYjODIxNzsgbmV4dCBwb3NzZXNzaW9uLCBmb3JjaW5nIGEg
cHVudC48L3A+PHA+JiM5NjMyOyYjODIwMTtUaGVyZSB3YXMgYmFja3VwIHJ1bm5pbmcgYmFjayBD
aGFyY2FuZHJpY2sgV2VzdCYjODIxNztzIGZ1bWJsZSBuZWFyIG1pZGZpZWxkIGluIHRoZSBjbG9z
aW5nIHNlY29uZHMgb2YgdGhlIGZpcnN0IGhhbGYsIHBlcmhhcHMgY29zdGluZyBLYW5zYXMgQ2l0
eSBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBraWNrIGEgZmllbGQgZ29hbC48L3A+PHA+JiM5NjMyOyYjODIw
MTtUaGVyZSB3YXMgYSB0aHJlZS1hbmQtb3V0IHRvIHN0YXJ0IHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwgZm9s
bG93ZWQgYnkgYSBkcml2ZSB0aGF0IGluY2x1ZGVkIGEgZGVsYXktb2YtZ2FtZSBwZW5hbHR5IG9u
IHRoaXJkLWFuZC0yIGFuZCBhIHNhY2sgb24gZm91cnRoIGRvd24uPC9wPjxwPkFsbCBvZiB0aG9z
ZSBtaXNjdWVzIHBhbGVkIGluIGNvbXBhcmlzb24gdG8gdGhlaXIgc2VsZi1kZXN0cnVjdGlvbiBs
YXRlIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLCB3aGVuIHRpZ2h0IGVuZCBUcmF2aXMgS2VsY2UgZHJv
cHBlZCBhIGxvbmcgcGFzcyBkZWVwIGluIFBpdHRzYnVyZ2ggdGVycml0b3J5LjwvcD48cD5PbiB0
aGUgbmV4dCBwbGF5LCBLZWxjZSBsZXQgaGlzIGVtb3Rpb25zIGJvaWwgb3ZlciBhbmQgY29sZC1j
b2NrZWQgY29ybmVyYmFjayBSb3NzIENvY2tyZWxsLCBlYXJuaW5nIGEgMTUteWFyZCBwZW5hbHR5
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.