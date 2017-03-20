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NFL: Tom Brady’s missing Super Bowl jersey found

Associated Press

Published: March 20, 2017 - 11:29 AM
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FILE - In this Feb. 5, 2017, file photo, New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates a touchdown against the Atlanta Falcons during Super Bowl 51 in Houston. Tom Brady's missing jersey from the Super Bowl has been found in the possession of a member of the international media. The NFL said in a statement Monday, March 20, 2017 that his jersey was found through the "cooperation of the NFL and New England Patriots' security teams, the FBI and other law enforcement authorities." (AP Photo/Gregory Payan, File)


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