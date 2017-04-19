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Patriots’ White House visit marred by Aaron Hernandez’ suicide; Tom Brady skips trip

By Catherine Lucey
Associated Press

Published: April 19, 2017 - 12:50 PM | Updated: April 19, 2017 - 04:19 PM
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FILE - In this Feb. 6, 2017, file photo, New England Patriots quarterback Tom Brady walks off with his MVP trophy during a news conference after the NFL Super Bowl 51 football game in Houston. Brady will not join his New England Patriots teammates when the Super Bowl champions visit the White House on Wednesday, April 19, 2017, to accept congratulations from President Donald Trump for another NFL title. The White House said it was notified that Brady was dealing with a personal family matter and will not attend the ceremony. (AP Photo/Morry Gash, File)


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