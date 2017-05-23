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Police: Hall of Famer Cortez Kennedy found dead

Associated Press

Published: May 23, 2017 - 02:31 PM
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FILE - In this Saturday, Aug. 4, 2012, file photo, former NFL player Cortez Kennedy poses with a bust of himself during the induction ceremony at the Pro Football Hall of Fame, in Canton, Ohio. The Orlando Police Department confirmed that Kennedy was found dead Tuesday, May 23, 2017, in Orlando. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)


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