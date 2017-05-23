Police: Hall of Famer Cortez Kennedy found dead

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T1JMQU5ETywgRmxhLjogSGFsbCBvZiBGYW1lIGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgQ29ydGV6IEtl
bm5lZHkgaGFzIGRpZWQgaW4gT3JsYW5kby48L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSB0aGUgNDgteWVhci1v
bGQgZm9ybWVyIFNlYXR0bGUgU2VhaGF3a3Mgc3RhciB3YXMgZm91bmQgZGVhZCBvbiBUdWVzZGF5
IG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPk9ybGFuZG8gUG9saWNlIERlcGFydG1lbnQgcHVibGljIGluZm9ybWF0
aW9uIG9mZmljZXIgV2FuZGEgTWlnbGlvIHNhaWQgdGhlIGNpcmN1bXN0YW5jZXMgc3Vycm91bmRp
bmcgaGlzIGRlYXRoIGFyZSBzdGlsbCB1bmtub3duLCBidXQgdGhhdCB0aGVyZSBpcyBub3RoaW5n
IHN1c3BpY2lvdXMgYWJvdXQgaGlzIGRlYXRoLiBBbiBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGlzIGJlaW5nIGNv
bmR1Y3RlZC48L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSBiZXN0IGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFuIG9mIGhpcyBn
ZW5lcmF0aW9uLCBLZW5uZWR5IHdhcyBhIHN0YXIgaW4gaGlzIDExIHNlYXNvbnMgaW4gdGhlIE5G
TCB3aXRoIHRoZSBTZWFoYXdrcy4gSGUgYmVjYW1lIHRoZSBzZWNvbmQgU2VhdHRsZSBwbGF5ZXIg
aW5kdWN0ZWQgaW50byB0aGUgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZSBpbiAyMDEyLiBIZSB3
YXMgYW4gdW5tb3ZhYmxlIHdhbGwgYXMgYSBkb21pbmFudCBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xlLCBhbmQg
YSBxdWlldCwgZ2VudGxlIHNvdWwgYXdheSBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBuZXZlciBpbnRlcmVzdGVk
IGluIGZpbmRpbmcgaGltc2VsZiBpbiB0aGUgc3BvdGxpZ2h0LjwvcD48cD5LZW5uZWR5IHdhcyBh
biBlaWdodC10aW1lIFBybyBCb3dsZXIgYW5kIHdvbiB0aGUgTkZMIERlZmVuc2l2ZSBQbGF5ZXIg
b2YgdGhlIFllYXIgYXdhcmQgaW4gMTk5Mi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1JlYWxseSBzYWQgdG8gbG9z
ZSBhIGd1eSBsaWtlIENvcnRleiBLZW5uZWR5LCYjODIyMTsgQnJvbmNvcyYjODIxNzsgZ2VuZXJh
bCBtYW5hZ2VyIEpvaG4gRWx3YXkgdHdlZXRlZCBUdWVzZGF5LiBFbHdheSB3YXMgY2hhc2VkIGFy
b3VuZCBieSBLZW5uZWR5IHR3aWNlIGEgeWVhciBmb3IgbXVjaCBvZiB0aGUgMTk5MHMgYXMgY29t
cGV0aXRvcnMgaW4gdGhlIEFGQyBXZXN0LiAmIzgyMjA7QSBncmVhdCBwZXJzb25hbGl0eSwgYSBn
cmVhdCBwbGF5ZXIgYW5kIEkgZW5qb3llZCBjb21wZXRpbmcgYWdhaW5zdCBoaW0uJiM4MjIxOzwv
cD48cD5FdmVuIHRob3VnaCBoZSBsYXN0IHBsYXllZCBmb3IgdGhlIFNlYWhhd2tzIGluIDIwMDAs
IGhlIHJlbWFpbmVkIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgcGFydCBvZiB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uLiBIZSB3
YXMgYSBtYWluc3RheSBhcm91bmQgdGhlIHRlYW0gZHVyaW5nIHRyYWluaW5nIGNhbXAgYW5kIHdv
dWxkIG9jY2FzaW9uYWxseSByb2xsIHRocm91Z2ggdGhlIGxvY2tlciByb29tIGR1cmluZyB0aGUg
cmVndWxhciBzZWFzb24gZ3JhYmJpbmcgYSBmZXcgbWludXRlcyB3aXRoIGFueW9uZSAmIzgyMTI7
IHBsYXllcnMsIGNvYWNoZXMsIG1lZGlhICYjODIxMjsgdXAgZm9yIGEgY2hhdC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO015IGhlYXJ0IGh1cnRzLCYjODIyMTsgY3VycmVudCBTZWFoYXdrcyBvZmZlbnNpdmUgbGlu
ZW1hbiBKdXN0aW4gQnJpdHQgdHdlZXRlZC4gJiM4MjIwO1dlIGxvc3QgYSB0cnVseSBncmVhdCBw
bGF5ZXIgYnV0IGV2ZW4gYmV0dGVyIHBlcnNvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBORkwgY292ZXJhZ2U6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
cHJvMzIuYXAub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5wcm8zMi5hcC5vcmc8L2E+
IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0FQJiM4MjEyO05GTCIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vQVAmIzgyMTI7TkZMPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.