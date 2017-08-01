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Hall of Fame: Morten Andersen

Pro Football Hall of Fame: NFL’s all-time leading scorer, Morten Andersen will be second kicker enshrined

By Brett Martel
Associated Press

Published: August 1, 2017 - 07:20 PM
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In this Jan. 1999, file photo, Atlanta Falcons kicker Morten Andersen (5) and holder Dan Stryzinski (4) celebrate Andersen's 39-yard field goal to give Atlanta a 30-27 overtime win over the Minnesota Vikings in the NFC Championship in Minneapolis. Andersen, who began his NFL career with the New Orleans Saints in 1982, enters the Pro Football Hall of Fame as the leading scorer in NFL history with 2,544 points. He played in a record 382 games during his 25-year career. (AP Photo/Ed Reinke, File)


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