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NFL: Super Bowl LI

Super Bowl: Falcons’ ‘brotherhood’ begins with pingpong battles in the locker room

By Paul Newberry
Associated Press

Published: January 29, 2017 - 11:05 PM
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In this Jan. 2017 photo, Atlanta Falcons' Andy Levitre (left) plays against teammate Josh Harris in a game of pingpong in the locker room at the team's practice facility in Flowery Branch, Ga. For the Super Bowl-bound Falcons, brotherhood begins at three pingpong tables in the middle of their locker room. That's where friendships are forged, friendly wagers settled and the competitive juices really get flowing. (AP Photo/David Goldman)


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