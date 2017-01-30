All CATEGORIES
☰ Menu

Super Bowl LI: Atlanta vs. New England

Super Bowl: In enemy territory, nary a bad word about Falcons QB Matt Ryan

By Jimmy Golen
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 03:51 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Sunday, Jan. 22, 2017, file photo, Atlanta Falcons' Matt Ryan celebrates after the NFL football NFC championship game against the Green Bay Packers, in Atlanta, as the Falcons won 44-21 to advance to Super Bowl 51. Theres one opponent who has escaped the fury of the fans in Foxborough, Mass., and even has a considerable amount of goodwill in the heart of New England. In fact, its hard to find any kind of animosity toward Atlanta Falcons quarterback Matt Ryan, who built his reputation at Boston College and will face the Patriots in the Super Bowl. (AP Photo/David Goldman, File)


MORE IN SPORTS

cavs31cutweb Nell Redmond - AP
MRI of Cavaliers forward Kevin Love’s back reveals no structural damage

Kevin Love’s aching back has been given a clean bill of health.

super31cutweb
Super Bowl: In enemy territory, nary a bad word about Falcons QB Matt Ryan
zmen31cutweb
University of Akron men’s basketball: Kwan Cheatham elevates game with hard work, growing confidence
Kent State men’s basketball: Golden Flashes looking to regain momentum Tuesday at Eastern Michigan
pernor31cutweb
Girls basketball / Perry 46, Norton 36: Kimmie Borck, Karlee Pireu propel visitors in matchup of Panthers
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next