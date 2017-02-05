Super Bowl LI: Falcons blow 25-point lead to give Atlanta unprecedented disappointment level

PHA+DQoJQnkgUGF1bCBOZXdiZXJyeTwvcD4NCjxwPg0KCUFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3M8L3A+DQo8
cD4NCglBVExBTlRBOiBXZWxsLCBBdGxhbnRhLCB0aGVyZeKAmXMgbm90aGluZyBsZWZ0IHRvIHNh
eS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgY2l0eSBvbmNlIGtub3duIGFzIOKAnExvc2VydmlsbGXigJ0gd2Fz
IGNydWlzaW5nIHRvd2FyZCBpdHMgZmlyc3QgU3VwZXIgQm93bCBjaGFtcGlvbnNoaXAsIGxlYWRp
bmcgVG9tIEJyYWR5IGFuZCB0aGUgbWlnaHR5IE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzIGJ5IDI1IHBv
aW50cy48L3A+DQo8cD4NCglUV0VOVFktRklWRSE8L3A+DQo8cD4NCglCYWNrIGluIEF0bGFudGEs
IHRoZSBjaXR5IHdhcyBhbGwgcmVhZHkgdG8gYnVzdCBsb29zZSBpbiBhIGNlbGVicmF0aW9uIGxp
a2Ugbm8gb3RoZXIsIHNlZW1pbmdseSBhc3N1cmVkIG9mIGZpbmFsbHkgcHV0dGluZyB0byByZXN0
IGl0cyBoaXN0b3J5IG9mIHNwb3J0cyBmbG9wcy48L3A+DQo8cD4NCglUaGVuLCBpdCBoYXBwZW5l
ZC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgZ3JlYXRlc3QgZmxvcCBvZiB0aGVtIGFsbC48L3A+DQo8cD4NCglU
aGlzIG9uZSB3aWxsIHRha2UgYSBsb25nLCBsb25nIHRpbWUgdG8gZ2V0IG92ZXIuPC9wPg0KPHA+
DQoJQnJhZHkgZW5naW5lZXJlZCBhIHN0dW5uaW5nIGNvbWViYWNrLCBndWlkaW5nIHRoZSBQYXRy
aW90cyB0byB0d28gdG91Y2hkb3ducyBhbmQgdHdvIG9mIDItcG9pbnQgY29udmVyc2lvbnMgdGhh
dCBzZW50IHRoZSBTdXBlciBCb3dsIHRvIG92ZXJ0aW1lIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZS48L3A+
DQo8cD4NCglBdCB0aGF0IHBvaW50LCBpdCB3YXMgYSBtZXJlIGZvcm1hbGl0eS48L3A+DQo8cD4N
CglUaGUgUGF0cmlvdHMgd29uIHRoZSBjb2luIHRvc3MuPC9wPg0KPHA+DQoJT2YgY291cnNlLjwv
cD4NCjxwPg0KCVRoZSBQYXRyaW90cyBkcm92ZSByaWdodCBkb3duIHRoZSBmaWVsZCBmb3IgdGhl
IGNoYW1waW9uc2hpcC13aW5uaW5nIHRvdWNoZG93bi48L3A+DQo8cD4NCglPZiBjb3Vyc2UuPC9w
Pg0KPHA+DQoJVGhlIGZpbmFsOiBQYXRyaW90cyAzNCwgRmFsY29ucyAyOC48L3A+DQo8cD4NCglU
aGlzIG9uZSB3aWxsIGdvIGRvd24gYXMgb25lIG9mIHRoZSBncmVhdGVzdCB0aXRsZSBnYW1lcyBp
biBORkwgaGlzdG9yeS48L3A+DQo8cD4NCglUaGF04oCZcyBsaXR0bGUgY29uc29sYXRpb24gdG8g
QXRsYW50YS48L3A+DQo8cD4NCglJbiB0aGUgQS1ULUwsIHRoaXMgd2lsbCBqb2luIHRoZSBCcmF2
ZXMgYmxvd2luZyBhIDYtMCBsZWFkIGluIEdhbWUgNCBvZiB0aGUgMTk5NiBXb3JsZCBTZXJpZXMs
IHRoZSBIYXdrcyBzcXVhbmRlcmluZyBhIGNoYW5jZSB0byBlbGltaW5hdGUgTGFycnkgQmlyZCBh
bmQgdGhlIEJvc3RvbiBDZWx0aWNzIGluIHRoZSAxOTg4IE5CQSBwbGF5b2ZmcywgRGFubnkgV2hp
dGUgbGVhZGluZyB0aGUgRGFsbGFzIENvd2JveXMgYmFjayBmcm9tIDEwIHBvaW50cyBkb3duIGlu
IHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciB0byBiZWF0IHRoZSBGYWxjb25zIGluIGEgMTk4MSBwbGF5b2Zm
IGdhbWUuPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IHJlYWxseSwgbm90aGluZyBjb21lcyBjbG9zZSB0byB0aGlz
IGxldmVsIG9mIHNwb3J0aW5nIGRpc2FwcG9pbnRtZW50LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBGYWxjb25z
IHNwZW50IDLCvSBxdWFydGVycyBwbGF5aW5nIHdpdGggdGhlIHN3YWdnZXIgYW5kIGNvbmZpZGVu
Y2Ugb2YgYSB0ZWFtIHRoYXQgd2FzbuKAmXQgdGhlIGxlYXN0IGJpdCBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQg
dGhlaXIgY2l0eeKAmXMgaGlzdG9yeS48L3A+DQo8cD4NCglFdmVuIGluIHRoZSBjbG9zaW5nIG1p
bnV0ZXMsIGFmdGVyIHRoZSBQYXRyaW90cyBtYWRlIGEgZ2FtZSBvZiBpdCwgQXRsYW50YSB3YXMg
aW4gcG9zaXRpb24gdG8gcHV0IHRoZSB2aWN0b3J5IGF3YXkgd2hlbiBKdWxpbyBKb25lcyBtYWRl
IGEgc3R1bm5pbmcgY2F0Y2ggYWxvbmcgdGhlIHNpZGVsaW5lLCBnb2luZyB0byByaXAgdGhlIGJh
bGwgYXdheSBmcm9tIGEgZGVmZW5kZXIgYW5kIHNvbWVob3cgZ2V0dGluZyBib3RoIGZlZXQgZG93
biBiZWZvcmUgdHVtYmxpbmcgb3V0IG9mIGJvdW5kcyBhdCB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgMjIuPC9w
Pg0KPHA+DQoJV2l0aCB1bmRlciA1IG1pbnV0ZXMgcmVtYWluaW5nIGFuZCB0aGUgRmFsY29ucyBz
dGlsbCB1cCAyOC0yMCwgYWxsIHRoZXkgbmVlZGVkIHRvIGRvIHdhcyBydW4gdGhyZWUgbW9yZSBw
bGF5cyBhbmQgc2V0IHVwIGZvciBhIGZpZWxkIGdvYWwgYnkgUHJvIEJvd2wga2lja2VyIE1hdHQg
QnJ5YW50IHRoYXQgd291bGQgZmluYWxseSBwdXQgdGhlIFBhdHJpb3RzIGF3YXkuPC9wPg0KPHA+
DQoJRGV2b250YSBGcmVlbWFuIHdhcyB0aHJvd24gZm9yIGEgMS15YXJkIGxvc3MsIGJ1dCB0aGF0
IHdhcyBPSy48L3A+DQo8cD4NCglCdXQgdGhlbiwgaW5zdGVhZCBvZiBhbm90aGVyIHJ1biwgcXVh
cnRlcmJhY2sgTWF0dCBSeWFuIGRyb3BwZWQgYmFjayB0byBwYXNzLjwvcD4NCjxwPg0KCUhlIHdh
cyB0aHJvd24gZm9yIGEgMTIteWFyZCBsb3NzIGFuZCwganVzdCBsaWtlIHRoYXQsIHRoZSBGYWxj
b25zIHdlcmUgb24gdGhlIGZyaW5nZSBvZiBCcnlhbnTigJlzIHJhbmdlLjwvcD4NCjxwPg0KCUFu
eSBob3BlIGZvciBhIGZpZWxkIGdvYWwgd2FzIGxvc3Qgd2hlbiBKYWtlIE1hdHRoZXdzIHdhcyBj
YWxsZWQgZm9yIGEgaG9sZGluZyBwZW5hbHR5IHRoYXQgc2V0IEF0bGFudGEgYmFjayBhbm90aGVy
IDEwIHlhcmRzLjwvcD4NCjxwPg0KCVJ5YW4gZm9sbG93ZWQgd2l0aCBhbiBpbmNvbXBsZXRlIHBh
c3MsIGFuZCB0aGUgRmFsY29ucyB3ZXJlIGZvcmNlZCB0byBwdW50IGl0IGJhY2sgdG8gQnJhZHkg
YW5kIGEgUGF0cmlvdHMgdGVhbSB0aGF0IHdhcyBzdWRkZW5seSBicmltbWluZyB3aXRoIGJyYXZh
ZG8uPC9wPg0KPHA+DQoJSXQgd2FzbuKAmXQgdGhlIGxlYXN0IGJpdCBzaG9ja2luZyB3aGVuIHRo
ZXkgbWFyY2hlZCByaWdodCBkb3duIHRoZSBmaWVsZCwgOTEgeWFyZHMsIGZvciBKYW1lcyBXaGl0
ZeKAmXMgc2hvcnQgdG91Y2hkb3duIHJ1bi48L3A+DQo8cD4NCglJdCB3YXNu4oCZdCB0aGUgbGVh
c3QgYml0IHNob2NraW5nIHdoZW4gQnJhZHkgaG9va2VkIHVwIHdpdGggRGFubnkgQW1lbmRvbGEg
b24gYSAyLXBvaW50IHBhc3MgdGhhdCB0aWVkIHRoZSBnYW1lIHdpdGggNTcgc2Vjb25kcyByZW1h
aW5pbmcuPC9wPg0KPHA+DQoJSXQgd2FzbuKAmXQgdGhlIGxlYXN0IGJpdCBzaG9ja2luZyB3aGVu
IHRoZSBGYWxjb25zLCB3aXRob3V0IGFueSB0aW1lb3V0cywgZmFpbGVkIHRvIG11c3RlciBhbnl0
aGluZyBvbiB0aGVpciBmaW5hbCBvZmZlbnNpdmUgcG9zc2Vzc2lvbi48L3A+DQo8cD4NCglJdCB3
YXNu4oCZdCB0aGUgbGVhc3QgYml0IHNob2NraW5nIHdoZW4gdGhlIFBhdHJpb3RzIHdvbiB0aGUg
dG9zcyBhbmQgZHJvdmUgZG93biB0aGUgZmllbGQgb25lIG1vcmUgdGltZSwgNzUgeWFyZHMgaW4g
anVzdCBlaWdodCBwbGF5cywgYW5kIGZpbmlzaGVkIG9mZiB0aGUgRmFsY29ucyB3aXRoIGEgMi15
YXJkIHRvdWNoZG93biBydW4uPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGNpdHkgb2YgQXRsYW50YSBoYWQgc2Vl
biBpdCBhbGwgYmVmb3JlLjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.