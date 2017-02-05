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Super Bowl LI: Patriots 34, Falcons 28 (OT): Tom Brady leads biggest comeback in Super Bowl history, Patriots win fifth championship

By Barry Wilner
Associated Press

Published: February 5, 2017 - 10:42 PM
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New England Patriots' James White celebrates after scoring the winning touchdown during overtime of the NFL Super Bowl 51 football game against the Atlanta Falcons, Sunday in Houston. (AP Photo/Elise Amendola)


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